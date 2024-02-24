交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 701

马克西姆-德米特里耶夫斯基

你拿一瓶伏特加酒，与美洲虎混合，并加入Baltika 9调味。

喝下它，举起你的手，然后急速地放下......:)))

明智的计划，但我翻转了信号，继续前进 :-)

 
Vizard_

通过Box Cox的Lambda正在起身

我在帽子里见过它，是的。

在auto.arima之前，你可以运行这段代码----。

library(caret)
boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda

然后auto.arima(..., lambda =boxCoxLambda)

这一切看起来有点太简单了，有人怀疑这是否足够。也许你还需要自己转换train和tt的向量。

 
交易员博士

你不能就这样应用阿里马。

  • 我们必须看一下系数的重要性
  • 你需要在测试中检查结果。

该方法是非常完善的。

BUT。

即使做了这一切，我们也不一定能相信阿赖耶识，因为有必要用拱门来检查，如果有的话，就用拱门。但好消息是，在Garch（也是Garch模型本身+分布模型）中为趋势建模时，使用了相同的arima。因此，就Garch而言，使用arima的练习并不是浪费时间。

PS。

关于SMA。你在所用模型的情况下，将未来价格计算为预测价格和已知价格的差额是不正确的：关键是在模型中的价格总和中加入了一个误差。所以预测价格=平均价格+误差。

 
弗拉基米尔-佩雷文科

分成火车/测试/验证后，混合火车。其余各组不要洗牌。
这对神经网络的分类是有效的。此外，对于深度神经网络训练来说，在送入之前将每一个minibatch混合起来。

祝好运

我又在考虑在进入NS之前，先把琴弦混合起来。
如果你只对训练进行洗牌，那么通过测试进行估计，我们将进行拟合。我认为我们应该对整个样本进行洗牌，然后将其分成几个部分。

毕竟，测试部分的主要任务是评估NS是否学会了归纳数据，也就是说，它上面的数据应该与train同质，即与它混合。

 
Mihail Marchukajtes:

交易活跃，但还没有收益，但也没有损失。由于信号的历史较长，所以尾巴不可见....。

现在我认为它将开始增长。刚开始的时候会出现停滞不前的情况，但随后就会赶上!!!!。

这是对ts功能的估计之一，它不会在jouster上暴跌。在基本策略不利的情况下，它可以保持日记的平衡。

它能够在基本战略的不利条件下或多或少 地保持平衡。


知道该如何处理它们。

与神经网络不同，我一直显示出较高的感应器，这里从晚上到晚上。


什么类型的indyuctor？ 你可以在代码库的哪里下载它？

如果没有什么可以下载的东西，没有公式，就没有什么可以写的。

你们中间有很多模拟交易员!

哦，对了......你们都害怕强盗会到你们那里去，把你们的设备和密码一起带走，所以你们没有公布信号。但是，时不时地跳进这个线程是件好事!
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这个工具是什么？ 它是在大便上吗？ 我在哪里可以从代码库中下载它？

如果没有东西可以下载，没有公式，那么就没有东西可以写。

在你们中间有很多模拟交易员!

我的意思是，你在错误的地方挖掘，没有了。

好运!

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我的意思是，你在错误的地方挖掘。

好运!

没有你，这里的演示教师已经够多了。

 
蜴_

日期，时间，OHLK，火鸡。

我的意思是你在错误的地方，没有了。

好运!

=======

在alexander_K的主题中，我写道--

H4预报 - 仅限4小时

在MN1上--只有一个月的时间，等等。

反映

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

相对于神经网络， 从晚上到现在一直在显示较高的缩进 当然，是真实的）。


显然，Articulus和Idler奠定的如何处理交易量（读作--强度、活动）的知识种子在Renat Akhtyamov 身上发芽了。

直接获得所有的细节!人类会感谢你。

