交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 699

新评论

СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:28 #6981

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你是否建立了某种模型，然后在建立模型的地方或在新的数据上对预测的破折号与实际的破折号进行了比较？

因为它要么是一个非常高质量的过度拟合，要么是着眼于未来。 因为在外汇中，这样的预测是不现实的。

你没有搞清楚状况。

假设我们预测的是一条直线。我们有最后一个值和斜率，100%预测下一个值。我有一条具有相同属性的曲线。

sibirqk 2018.02.20 18:28 #6982

桑桑尼茨-弗门科。

这就像给跳蚤穿鞋一样：技能非凡，但完全无用。

在这里，我正在看一个有这个非常棒的图表。如果我提前一步知道它的价值，有什么好处呢？价格有它自己的生命。

桑桑尼茨，我一开始就给你写了一个公式，告诉你如何在知道马赫卡的预测后找出价格。

[删除] 2018.02.20 18:29 #6983

桑桑尼茨-弗门科。

你没有搞清楚状况。

假设我们预测的是一条直线。我们有最后一个值和斜率角，100%预测下一个值。而我有一条曲线，它是一个维纳，它有同样的属性。

也就是说，你的曲线是直的？

СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:31 #6984

Dr. Trader:

应该适合，这就是如何从预测SMA和过去的价格中得到下一个价格的预测公式。

事实证明，我已经解决了圣杯的问题。

但我不明白如何使用它，也没人明白。

[删除] 2018.02.20 18:38 #6985

桑桑尼茨-弗门科。

事实证明，圣杯已经被模糊了。

但我不明白如何使用它，也没有人明白。

你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果条形图是在爪子上）。

确定当前与该价格的偏差，并进行交易。

[删除] 2018.02.20 18:44 #6986

Vizard_。

而要分享？

传统上，尼古拉-德姆科和交易博士 得到圣杯。

其余的人得到一本书，而书是最好的礼物！））。

这就是我的意思

sibirqk 2018.02.20 18:47 #6987

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果它是在爪子上）。

确定当前与该价格的偏差，并进行交易。

马克西姆，别担心，轻松点，10减16是机器代数的误差阶数，也就是说，用不同方法计算的两个相同的数值相减后，会得到大致相同的误差阶数。

СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:49 #6988

Maxim Dmitrievsky:

你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果它是在爪子上）。

你只需要确定当前与该价格的偏差，然后进行交易。

我明天再看，但有些东西是错的，很可能，没有所谓的圣杯，特别是对手册来说。

[删除] 2018.02.20 18:49 #6989

sibirqk:

马克西姆，别担心，呼吸均匀，10减16是机器代数的误差顺序，即两个相同的值在减法中以不同的方式计算，会得到大约这个误差顺序。

好了，让我们准备好我们的口袋，掸掉它们。顺便说一下，感谢SanSanych，我发现了我的代码中的一个错误，那里也有对未来的窥视））我明天会修正它，也许结果会有所改善。

sibirqk 2018.02.20 18:54 #6990

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

就是这样，准备好你的口袋，把它们擦干净

不，我认为桑桑尼茨在他的预测中隐含着对未来价值的窥视，所以现在清理口袋还有点早。
你是否建立了某种模型，然后在建立模型的地方或在新的数据上对预测的破折号与实际的破折号进行了比较？
因为它要么是一个非常高质量的过度拟合，要么是着眼于未来。 因为在外汇中，这样的预测是不现实的。
你没有搞清楚状况。
假设我们预测的是一条直线。我们有最后一个值和斜率，100%预测下一个值。我有一条具有相同属性的曲线。
这就像给跳蚤穿鞋一样：技能非凡，但完全无用。
在这里，我正在看一个有这个非常棒的图表。如果我提前一步知道它的价值，有什么好处呢？价格有它自己的生命。
桑桑尼茨，我一开始就给你写了一个公式，告诉你如何在知道马赫卡的预测后找出价格。
你没有搞清楚状况。
假设我们预测的是一条直线。我们有最后一个值和斜率角，100%预测下一个值。而我有一条曲线，它是一个维纳，它有同样的属性。
也就是说，你的曲线是直的？
应该适合，这就是如何从预测SMA和过去的价格中得到下一个价格的预测公式。
事实证明，我已经解决了圣杯的问题。
但我不明白如何使用它，也没人明白。
事实证明，圣杯已经被模糊了。
但我不明白如何使用它，也没有人明白。
你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果条形图是在爪子上）。
确定当前与该价格的偏差，并进行交易。
传统上，尼古拉-德姆科和交易博士 得到圣杯。
其余的人得到一本书，而书是最好的礼物！））。
你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果它是在爪子上）。
确定当前与该价格的偏差，并进行交易。
马克西姆，别担心，轻松点，10减16是机器代数的误差阶数，也就是说，用不同方法计算的两个相同的数值相减后，会得到大致相同的误差阶数。
你已经被告知如何在条形图关闭时获得预测的MA的未来价格（如果它是在爪子上）。
你只需要确定当前与该价格的偏差，然后进行交易。
我明天再看，但有些东西是错的，很可能，没有所谓的圣杯，特别是对手册来说。
马克西姆，别担心，呼吸均匀，10减16是机器代数的误差顺序，即两个相同的值在减法中以不同的方式计算，会得到大约这个误差顺序。
好了，让我们准备好我们的口袋，掸掉它们。顺便说一下，感谢SanSanych，我发现了我的代码中的一个错误，那里也有对未来的窥视））我明天会修正它，也许结果会有所改善。
就是这样，准备好你的口袋，把它们擦干净
不，我认为桑桑尼茨在他的预测中隐含着对未来价值的窥视，所以现在清理口袋还有点早。