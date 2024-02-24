交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 696 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 新评论 [删除] 2018.02.19 14:10 #6951 elibrarius。这句话更准确。 double pr2 = (pr!=0?log(pr):0)。对，零，谢谢。 我想试试这些东西的分类任务，它们看起来不错。 СанСаныч Фоменко 2018.02.19 20:10 #6952 Vizard_。图1.第2步，第3步））。我对结果不感兴趣，我对测试和比较模型的方法感兴趣。你应该永远记住，你应该教，在人工输入数据上测试模型，在真实数据上测试模型--这是一个检查，结果是 "结果是这样的"。 Vladimir Perervenko 2018.02.20 13:40 #6953 桑桑尼茨-弗门科。我对结果不感兴趣，因为我对测试和比较模型的方法感兴趣。你应该永远记住，教学、测试模型应该在人工输入数据上进行，而在真实数据上进行测试是一种检查，其结果是 "这就是它的工作原理"。根据什么人工数据？你说的这个数据是什么意思？ 感到惊讶。 222ZXZ333 2018.02.20 14:15 #6954 伙计们，先生们!问题就在这里。我正在使用一个指标，我想把它改造成一个EA，我找到了一个关于如何改造它的视频。问题是，指标在方法中不可见，我搞不清楚哪里出了问题。我搞不清楚。我不明白哪里出了问题。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 14:29 #6955 弗拉基米尔-佩雷文科。那是什么样的人工数据？你说的这个数据是什么意思？ 感到惊讶。这是在文章中提到的。 输入数据必须有相当的特征，只有这样你才能看到模型的有意义的行为。 侧面。上升和下降趋势在横盘和趋势之间以及趋势之间的断点上关于价格飙升关于可调节的噪音。 然后再看上帝派来的东西。 Mihail Marchukajtes 2018.02.20 14:52 #6956 222ZXZ333: 伙计们，伙计们!我的问题是这样的。我正在使用指标，我想在EA中重新制作它，我找到了一个如何重新制作的视频。问题是指标没有在方法中显示出来，我搞不清楚这是怎么回事。我搞不清楚。给我一些方向，让我知道该怎么做。在MT中，你用直接按钮按下指示器，并选择 "改变"，如果没有这样的项目，这意味着没有源，你不能改变它。 Vladimir Perervenko 2018.02.20 15:36 #6957 桑桑尼茨-弗门科。这是文章中的内容。 输入的数据必须有相当的特征，只有这样我们才能看到模型的有意义的行为。 侧面。涨跌趋势在横盘和趋势之间以及趋势之间的断点上关于价格飙升关于可调节的噪音。 然后再看上帝派来的东西。这篇学术文章探讨了在不参考真实数据的情况下，人为创造的具有各种预定扭曲的时间序列（真空中的球形马）。研究的目的是确定不同的模型对TC中的这种扭曲的反应，以及哪些预处理操作影响模型的质量。 文件中的结论是。 异常值会大大降低模型性能的质量。它们必须被识别和处理。我们知道，应用第一差分预测器是有用的。我 们还知道，应用两个连续的第一差值有显著的积极作用。这是新的。我们需要检查一下。应用两个以上的连续第一差值，仅对射频有明显的积极影响。输入的数据需要被规范化。这也不是什么新鲜事。我们有很多来自外汇市场和股票市场的不同输入数据。为什么你需要任何人工数据？采取真实的数据，对其进行转换，降低维度等，并使用它来测试各种模型。其他的都是假的。 祝好运 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 15:42 #6958 我在这里很偶然地学会了如何预测SMA(12)。这里有一张移动平均线和其一步预测之间的分歧图。 如果你使用这样的预测器，看起来领先一步，那么...但这不是价格问题... 或者有什么其他方法可以使用它？ Yuriy Asaulenko 2018.02.20 16:11 #6959 桑桑尼茨-弗门科。我在这里很偶然地学会了如何预测SMA(12)。这里有一张移动平均线和其一步预测之间的分歧图。 如果你使用这样的预测器，看起来领先一步，那么...但这不是价格问题... 或者有什么其他方法可以使用它？几页前我写道，通过一步MA来预测是没有问题的。大约70%的预测是正确的。问题是，不可能根据这些数据进行交易。 问题是，在没有这些数据的地方，预测是合理的，一切都很清楚。就是说，在光滑的路段上。 告诉我你提前1步做了什么TF，可能明天或后天，我会在MA值预测上给出与你类似的结果。我今天很忙。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 16:37 #6960 尤里-阿索连科。我在几页前写道，预测人工智能这一步是不费吹灰之力的。大约70%的预测是正确的。麻烦的是，不可能根据这些数据进行交易。 事情是，在没有这些数据（预测）的地方，一切都很清楚，预测是合理的。即在光滑的片段上。 告诉我你提前1步做了什么TF，可能明天或后天，我会在MA值预测上给出一个与你类似的结果。今天很忙。我试图预测的所有事情通常都有至少30%的误差，而这里有这样一件非同寻常的事情，但毫无用处 好吧，也许有人会有一些想法，未来的价值在机器学习中是非常重要的。 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这句话更准确。
double pr2 = (pr!=0?log(pr):0)。
对，零，谢谢。
我想试试这些东西的分类任务，它们看起来不错。
图1.第2步，第3步））。
我对结果不感兴趣，我对测试和比较模型的方法感兴趣。你应该永远记住，你应该教，在人工输入数据上测试模型，在真实数据上测试模型--这是一个检查，结果是 "结果是这样的"。
根据什么人工数据？你说的这个数据是什么意思？
这是在文章中提到的。
输入数据必须有相当的特征，只有这样你才能看到模型的有意义的行为。
伙计们，伙计们!我的问题是这样的。我正在使用指标，我想在EA中重新制作它，我找到了一个如何重新制作的视频。问题是指标没有在方法中显示出来，我搞不清楚这是怎么回事。我搞不清楚。给我一些方向，让我知道该怎么做。
在MT中，你用直接按钮按下指示器，并选择 "改变"，如果没有这样的项目，这意味着没有源，你不能改变它。
这篇学术文章探讨了在不参考真实数据的情况下，人为创造的具有各种预定扭曲的时间序列（真空中的球形马）。研究的目的是确定不同的模型对TC中的这种扭曲的反应，以及哪些预处理操作影响模型的质量。
文件中的结论是。
我们有很多来自外汇市场和股票市场的不同输入数据。为什么你需要任何人工数据？采取真实的数据，对其进行转换，降低维度等，并使用它来测试各种模型。其他的都是假的。
我在这里很偶然地学会了如何预测SMA(12)。这里有一张移动平均线和其一步预测之间的分歧图。
如果你使用这样的预测器，看起来领先一步，那么...但这不是价格问题...
或者有什么其他方法可以使用它？
几页前我写道，通过一步MA来预测是没有问题的。大约70%的预测是正确的。问题是，不可能根据这些数据进行交易。 问题是，在没有这些数据的地方，预测是合理的，一切都很清楚。就是说，在光滑的路段上。
告诉我你提前1步做了什么TF，可能明天或后天，我会在MA值预测上给出与你类似的结果。我今天很忙。
我试图预测的所有事情通常都有至少30%的误差，而这里有这样一件非同寻常的事情，但毫无用处
好吧，也许有人会有一些想法，未来的价值在机器学习中是非常重要的。