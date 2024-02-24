交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 696

elibrarius

这句话更准确。

double pr2 = (pr!=0?log(pr):0)。

对，零，谢谢。

我想试试这些东西的分类任务，它们看起来不错。

 
Vizard_

图1.第2步，第3步））。

我对结果不感兴趣，我对测试和比较模型的方法感兴趣。你应该永远记住，你应该教，在人工输入数据上测试模型，在真实数据上测试模型--这是一个检查，结果是 "结果是这样的"。

 
桑桑尼茨-弗门科

感到惊讶。

 
伙计们，先生们!问题就在这里。我正在使用一个指标，我想把它改造成一个EA，我找到了一个关于如何改造它的视频。问题是，指标在方法中不可见，我搞不清楚哪里出了问题。我搞不清楚。我不明白哪里出了问题。
 
弗拉基米尔-佩雷文科

这是在文章中提到的。

输入数据必须有相当的特征，只有这样你才能看到模型的有意义的行为。

  • 侧面。
  • 上升和下降趋势
  • 在横盘和趋势之间以及趋势之间的断点上
  • 关于价格飙升
  • 关于可调节的噪音。


然后再看上帝派来的东西。

 
222ZXZ333:
伙计们，伙计们!我的问题是这样的。我正在使用指标，我想在EA中重新制作它，我找到了一个如何重新制作的视频。问题是指标没有在方法中显示出来，我搞不清楚这是怎么回事。我搞不清楚。给我一些方向，让我知道该怎么做。

在MT中，你用直接按钮按下指示器，并选择 "改变"，如果没有这样的项目，这意味着没有源，你不能改变它。

 
桑桑尼茨-弗门科

这篇学术文章探讨了在不参考真实数据的情况下，人为创造的具有各种预定扭曲的时间序列（真空中的球形马）。研究的目的是确定不同的模型对TC中的这种扭曲的反应，以及哪些预处理操作影响模型的质量。

文件中的结论是。

  • 异常值会大大降低模型性能的质量。它们必须被识别和处理。我们知道，
  • 应用第一差分预测器是有用的。我 们还知道，
  • 应用两个连续的第一差值有显著的积极作用。这是新的。我们需要检查一下。
  • 应用两个以上的连续第一差值，仅对射频有明显的积极影响
  • 输入的数据需要被规范化。这也不是什么新鲜事。

我们有很多来自外汇市场和股票市场的不同输入数据。为什么你需要任何人工数据？采取真实的数据，对其进行转换，降低维度等，并使用它来测试各种模型。其他的都是假的。

祝好运

 

我在这里很偶然地学会了如何预测SMA(12)。这里有一张移动平均线和其一步预测之间的分歧图。

如果你使用这样的预测器，看起来领先一步，那么...但这不是价格问题...

或者有什么其他方法可以使用它？

 
桑桑尼茨-弗门科

几页前我写道，通过一步MA来预测是没有问题的。大约70%的预测是正确的。问题是，不可能根据这些数据进行交易。 问题是，在没有这些数据的地方，预测是合理的，一切都很清楚。就是说，在光滑的路段上。

告诉我你提前1步做了什么TF，可能明天或后天，我会在MA值预测上给出与你类似的结果。我今天很忙。

 
尤里-阿索连科

我试图预测的所有事情通常都有至少30%的误差，而这里有这样一件非同寻常的事情，但毫无用处

好吧，也许有人会有一些想法，未来的价值在机器学习中是非常重要的。

