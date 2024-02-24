交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 653 1...646647648649650651652653654655656657658659660...3399 新评论 Mykola Demko 2018.02.09 12:22 #6521 尤里-阿索连科。亚历山大，你有一个很好的主题，叫做 "从理论到实践"--在那里发表。你的帖子与MO的话题完全没有关系。 顺便说一句，论坛上禁止产品广告，而你却公然从事这种活动。 主持人，Aw...恶魔在你身边 )))) Dr. Trader 2018.02.09 17:54 #6522 Alexander_K2: 请有信心，为加快项目移交进程提供帮助。编写一个程序来转换来自任何经纪商的滴答档案神奇地偶然发现了加里克-苏卡乔夫的音乐会，转换器不知何故受到启发，并在其下写出了自己的作品。 将加里克加入到你的项目受益人名单中 :) 这里是atache中的MT5脚本，你需要像这样使用它 首先，创建一个 带刻度的表格。 1) 启动MT5，连接到您的经纪人（或连接到MetaQuotes-Demo服务器，并在终端中创建一个模拟账户）。 2) 进入 "查看->符号"。在表格中找到所需的符号，用鼠标点击它，使右下角的窗格显示其详细信息 3) 进入 "ticks "标签，选择日期，"全部 "或 "bid/ask "模式，然后 "查询 "按钮，然后在窗口底部的 "导出 "按钮。 你会得到一个包含ticks的csv文件。 如果你有自己的ticks来源，那么只需制作一个与mt5格式完全相同的csv文件--，前两列是必须的。 买入价和卖出价可以留空（意味着过去的价值不变）。 最后和体积我不在脚本中使用（经纪人根本就很少填充它们），不要创建和填充它们。 如果你已经创建了一个csv文件，把它保存到C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files，否则脚本将无法在MT5中访问它。 同样在MT5中，进入文件菜单-打开数据文件夹。然后进入MQL5/脚本文件夹 在这个文件夹中，从这里的攻击中保存TicksDiscrInt.mq5文件 重新启动MT5，它应该编译并在导航器中显示脚本。 打开任何图表，从导航器中拖动脚本来启动它。 在那里改变参数--ticks文件的名称，新转换文件的名称，增量（毫秒）（1秒=1000），csv分隔符（标签设置中的默认值），以及新文件中价格的小数位数。 等到脚本图标从价格图表的上角消失，完成。新的scv文件将在同一目录下.../Terminal/Common/ Files Atacha也有一个带有刻度的scv文件的档案，并以789毫秒的增量为例，转换了csv文件。 附加的文件： TicksDiscrInt.mq5 6 kb ticks.zip 9732 kb [删除] 2018.02.09 18:15 #6523 我在这个指标上遇到了很多麻烦，同时我给它增加了水平，在一个简单的CK上以BB的形式。让它成为指数型似乎更好，这将使它的反应更好，而且不需要阿里马。而我们最终可能会做一个机器人，看看它的反应如何。 完全相同的原则可以用来获得预测1个工具的信号，而不是像这里的2个，顺便说一下，获得回归MO的信号很方便。 Alexander_K2 2018.02.09 18:56 #6524 交易员博士。我神奇地偶然发现了加里克-苏卡乔夫的音乐会，转换器不知怎么就有了灵感，自己写了出来。 将加里克加入到你的项目的受益人名单中 :) 这里是atcha中的MT5脚本，像这样工作 - 首先，创建一个带刻度的表格。 1) 启动MT5，连接到您的经纪人（或连接到MetaQuotes-Demo服务器，并在终端创建一个模拟账户）。 2) 进入 "查看->符号"。在表格中找到所需的符号，用鼠标点击它，使右下角的窗格显示其详细信息 3) 进入 "ticks "标签，选择日期，"所有 "或 "bid/ask "模式，然后点击 "查询 "按钮，然后点击窗口底部的 "导出 "按钮。然后我们会得到一个包含ticks的csv文件。 如果你有自己的刻度线来源，只需制作一个与mt5完全相同格式的csv文件。 前两栏是强制性的。 买入价和卖出价可以留空（意味着过去的价值不变）。 最后和体积我不在脚本中使用（经纪人根本就很少填充它们），不创建或填充它们。 把这个csv文件保存到C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files文件夹，否则MT5的脚本将无法访问它。 同样，在MT5中，进入文件菜单--打开数据文件夹 然后进入MQL5/Scripts文件夹 从这里保存TicksDiscrInt.mq5文件 重新启动MT5，它应该编译并在导航器中显示该脚本。 打开任何图表，从导航器中拖动脚本来启动它。 在那里改变参数--带刻度的文件名，新转换的文件名，以毫秒为单位的步骤（1秒=1000），csv分隔符（默认在标签设置中），以及新文件中价格的小数位数。 等到脚本图标从价格图表的上角消失，就完成了。新的scv文件将在同一目录下 .../Terminal/Common_Files Atacha也有一个带有刻度的scv文件的档案，并以789毫秒的增量为例，转换了csv文件。那么，我们开始吧!我已经准备好了一个免费的工作版本的TS。口袋，口袋准备好了!我不是在开玩笑。 Alexander_K2 2018.02.09 18:58 #6525 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在这个指标上遇到了很多麻烦，同时我给它增加了水平，在一个简单的CK上以BB的形式。让它成为指数型似乎更好，这将使它的反应更好，而且不需要阿里马。而我们最终可能会做一个机器人，看看它的反应如何。 完全相同的原理可以用来获得预测1个工具的信号，而不是像这里的2个，顺便说一下，获得回归MO的信号很方便。 那里不是BB，而是对方差的计算略有不同。但这个指标也非常好。维瓦特，马克西姆--你在正确的轨道上，但仍有一些工作要做。 Yuriy Asaulenko 2018.02.09 18:59 #6526 交易员博士。 亚历山大_K2。我们来了!我欠你一个免费工作版的TC。口袋，口袋准备好了!我不是在开玩笑。 好吧，伙计们，你们都应该在他的线程中写--https://www.mql5.com/ru/forum/221552，而 不是在MO中。他们永远地污染了这个话题。 我稍后会删除自己的信息。 От теории к практике 2017.12.01www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... [删除] 2018.02.09 19:01 #6527 Alexander_K2: 这不是那里的BB，而是一个稍微不同的计算方差。但这个指标也非常好。万岁，马克西姆--你在正确的轨道上，但仍有一些工作要做。好吧，为了计算模型，我已经使用了指数 滞后的增量:)，由于输出序列几乎是静止的，BB应该做同样的事情。 Yuriy Asaulenko 2018.02.09 19:05 #6528 亚历山大_K2。我们来了!我欠你一个免费的工作版本的TC。口袋，口袋准备好了!我不是在开玩笑。 Alexander_K2 2018.02.09 19:20 #6529 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，为了计算模型，我已经使用了指数滞后的增量:)，由于输出序列已经几乎是静止的，所以BB也应该这样做。总之，这种方式是正确的，也是巧妙的。我只需要把它进行到底。迈克尔老师在哪里？他为什么不加入对黄金的无节制追求？消失了，完全消失了...纠结在神经网中...是时候保释他了! Alexander_K2 2018.02.09 19:26 #6530 Vizard_。处理数据。在列中输出boxplots或漂亮的曲线。有固定的步长，其中1个曲线=窗口宽度（12k或任何你有的）。"静止性 "并不严格，会浮动，主要不是这样）））。 美丽的曲线可以在R中画出来)))https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.htmlhttps://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html 我记得，我记得关于你的那个任务。我会及时做的。 1...646647648649650651652653654655656657658659660...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
亚历山大，你有一个很好的主题，叫做 "从理论到实践"--在那里发表。你的帖子与MO的话题完全没有关系。
顺便说一句，论坛上禁止产品广告，而你却公然从事这种活动。
主持人，Aw...
恶魔在你身边 ))))
请有信心，为加快项目移交进程提供帮助。
编写一个程序来转换来自任何经纪商的滴答档案
神奇地偶然发现了加里克-苏卡乔夫的音乐会，转换器不知何故受到启发，并在其下写出了自己的作品。
将加里克加入到你的项目受益人名单中 :)
这里是atache中的MT5脚本，你需要像这样使用它
首先，创建一个 带刻度的表格。
1) 启动MT5，连接到您的经纪人（或连接到MetaQuotes-Demo服务器，并在终端中创建一个模拟账户）。
2) 进入 "查看->符号"。在表格中找到所需的符号，用鼠标点击它，使右下角的窗格显示其详细信息
3) 进入 "ticks "标签，选择日期，"全部 "或 "bid/ask "模式，然后 "查询 "按钮，然后在窗口底部的 "导出 "按钮。 你会得到一个包含ticks的csv文件。
如果你有自己的ticks来源，那么只需制作一个与mt5格式完全相同的csv文件--
，前两列是必须的。
买入价和卖出价可以留空（意味着过去的价值不变）。
最后和体积我不在脚本中使用（经纪人根本就很少填充它们），不要创建和填充它们。
如果你已经创建了一个csv文件，把它保存到C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files，否则脚本将无法在MT5中访问它。
同样在MT5中，进入文件菜单-打开数据文件夹
。然后进入MQL5/脚本文件夹
在这个文件夹中，从这里的攻击中保存TicksDiscrInt.mq5文件
重新启动MT5，它应该编译并在导航器中显示脚本。
打开任何图表，从导航器中拖动脚本来启动它。
在那里改变参数--ticks文件的名称，新转换文件的名称，增量（毫秒）（1秒=1000），csv分隔符（标签设置中的默认值），以及新文件中价格的小数位数。
等到脚本图标从价格图表的上角消失，完成。新的scv文件将在同一目录下.../Terminal/Common/ Files
Atacha也有一个带有刻度的scv文件的档案，并以789毫秒的增量为例，转换了csv文件。
我在这个指标上遇到了很多麻烦，同时我给它增加了水平，在一个简单的CK上以BB的形式。让它成为指数型似乎更好，这将使它的反应更好，而且不需要阿里马。而我们最终可能会做一个机器人，看看它的反应如何。
完全相同的原则可以用来获得预测1个工具的信号，而不是像这里的2个，顺便说一下，获得回归MO的信号很方便。
那里不是BB，而是对方差的计算略有不同。但这个指标也非常好。维瓦特，马克西姆--你在正确的轨道上，但仍有一些工作要做。
好吧，伙计们，你们都应该在他的线程中写--https://www.mql5.com/ru/forum/221552，而 不是在MO中。他们永远地污染了这个话题。
我稍后会删除自己的信息。
好吧，为了计算模型，我已经使用了指数 滞后的增量:)，由于输出序列几乎是静止的，BB应该做同样的事情。
好吧，为了计算模型，我已经使用了指数滞后的增量:)，由于输出序列已经几乎是静止的，所以BB也应该这样做。
总之，这种方式是正确的，也是巧妙的。我只需要把它进行到底。迈克尔老师在哪里？他为什么不加入对黄金的无节制追求？消失了，完全消失了...纠结在神经网中...是时候保释他了!
处理数据。在列中输出boxplots或漂亮的曲线。
有固定的步长，其中1个曲线=窗口宽度（12k或任何你有的）。
"静止性 "并不严格，会浮动，主要不是这样）））。
美丽的曲线可以在R中画出来)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
我记得，我记得关于你的那个任务。我会及时做的。