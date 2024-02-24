交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 653

尤里-阿索连科

亚历山大，你有一个很好的主题，叫做 "从理论到实践"--在那里发表。你的帖子与MO的话题完全没有关系。

顺便说一句，论坛上禁止产品广告，而你却公然从事这种活动。

恶魔在你身边 ))))

 
Alexander_K2:

请有信心，为加快项目移交进程提供帮助。

编写一个程序来转换来自任何经纪商的滴答档案

神奇地偶然发现了加里克-苏卡乔夫的音乐会，转换器不知何故受到启发，并在其下写出了自己的作品。
将加里克加入到你的项目受益人名单中 :)


这里是atache中的MT5脚本，你需要像这样使用它


首先，创建一个 带刻度的表格

1) 启动MT5，连接到您的经纪人（或连接到MetaQuotes-Demo服务器，并在终端中创建一个模拟账户）。

2) 进入 "查看->符号"。在表格中找到所需的符号，用鼠标点击它，使右下角的窗格显示其详细信息

3) 进入 "ticks "标签，选择日期，"全部 "或 "bid/ask "模式，然后 "查询 "按钮，然后在窗口底部的 "导出 "按钮。 你会得到一个包含ticks的csv文件。

如果你有自己的ticks来源，那么只需制作一个与mt5格式完全相同的csv文件--
，前两列是必须的。
买入价和卖出价可以留空（意味着过去的价值不变）。
最后和体积我不在脚本中使用（经纪人根本就很少填充它们），不要创建和填充它们。


如果你已经创建了一个csv文件，把它保存到C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files，否则脚本将无法在MT5中访问它。

同样在MT5中，进入文件菜单-打开数据文件夹
。然后进入MQL5/脚本文件夹
在这个文件夹中，从这里的攻击中保存TicksDiscrInt.mq5文件
重新启动MT5，它应该编译并在导航器中显示脚本。


打开任何图表，从导航器中拖动脚本来启动它。
在那里改变参数--ticks文件的名称，新转换文件的名称，增量（毫秒）（1秒=1000），csv分隔符（标签设置中的默认值），以及新文件中价格的小数位数。

等到脚本图标从价格图表的上角消失，完成。新的scv文件将在同一目录下.../Terminal/Common/ Files

Atacha也有一个带有刻度的scv文件的档案，并以789毫秒的增量为例，转换了csv文件。

我在这个指标上遇到了很多麻烦，同时我给它增加了水平，在一个简单的CK上以BB的形式。让它成为指数型似乎更好，这将使它的反应更好，而且不需要阿里马。而我们最终可能会做一个机器人，看看它的反应如何。

完全相同的原则可以用来获得预测1个工具的信号，而不是像这里的2个，顺便说一下，获得回归MO的信号很方便。


 
那里不是BB，而是对方差的计算略有不同。但这个指标也非常好。维瓦特，马克西姆--你在正确的轨道上，但仍有一些工作要做。

 
交易员博士


亚历山大_K2

我们来了!我欠你一个免费工作版的TC。口袋，口袋准备好了!我不是在开玩笑。

好吧，伙计们，你们都应该在他的线程中写--https://www.mql5.com/ru/forum/221552，而 不是在MO中。他们永远地污染了这个话题。

我稍后会删除自己的信息。

Alexander_K2:

这不是那里的BB，而是一个稍微不同的计算方差。但这个指标也非常好。万岁，马克西姆--你在正确的轨道上，但仍有一些工作要做。

好吧，为了计算模型，我已经使用了指数 滞后的增量:)，由于输出序列几乎是静止的，BB应该做同样的事情。

 
亚历山大_K2

我们来了!我欠你一个免费的工作版本的TC。口袋，口袋准备好了!我不是在开玩笑。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，为了计算模型，我已经使用了指数滞后的增量:)，由于输出序列已经几乎是静止的，所以BB也应该这样做。

总之，这种方式是正确的，也是巧妙的。我只需要把它进行到底。迈克尔老师在哪里？他为什么不加入对黄金的无节制追求？消失了，完全消失了...纠结在神经网中...是时候保释他了!

 
Vizard_

处理数据。在列中输出boxplots或漂亮的曲线。

有固定的步长，其中1个曲线=窗口宽度（12k或任何你有的）。

"静止性 "并不严格，会浮动，主要不是这样）））。

我记得，我记得关于你的那个任务。我会及时做的。

