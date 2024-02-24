交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 651 1...644645646647648649650651652653654655656657658...3399 新评论 [删除] 2018.02.08 19:42 #6501 pantural。我认为，外汇大师的时代已经过去了，现代的吸金者更加成熟，他知道小的存款不会分散，而大的存款则需要花很多年的时间来培养技能，现在对大师的吸金者是不会去的，可能最好在不同的资产管理计划、PAM等方面寻找投资者。我不知道为什么我应该去那里寻找大师）。 [删除] 2018.02.08 19:46 #6502 交易员博士。现在，交易公司打电话给你，如果你开了一个账户，就给你一个私人培训师，这是一种时尚。在他的指导下，你将开启和关闭交易，他将告诉你如何赚取一百万。"而现在欧元正处于上升趋势 中，如果你现在开一个账户并存入100美元--到周末你将赚到1000美元，但你必须今天就做，快点，否则你将错过很多钱"。换句话说，大师们仍然存在，但他们不是由他们自己推动，而是由交易中心推动。他们是ptushniki的顾问，他们很差劲，很差劲，你可以直接告诉他们，让他们去他妈的，这很有趣。 你开了一个账户，他们给你个人的欧芹，为了好玩。 Alexander_K2 2018.02.08 19:49 #6503 先生们!学生和失业者!老人和年轻人! 恐慌的是什么？例如，我今天就有+100%的存款。的确，在模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的tick报价。 别担心，Alexander_K和薛定谔的猫会做一切事情，并按照承诺开始分发TS的左右。 [删除] 2018.02.08 19:50 #6504 亚历山大_K2。先生们!学生和失业者!老人和年轻人! 恐慌的是什么？例如，我今天就有+100%的存款。的确，在模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的tick报价。 我得到了一个很好的结果，我试图在上面投入一些真正的钱，我得到了一个负面的结果。亚历山大，这样的利润率只在证券交易所）他们不会让你在DT工作。 Dmitriy Skub 2018.02.08 19:51 #6505 亚历山大_K2。先生们!学生和失业者!老人和年轻人! 恐慌的是什么？例如，我今天就有+100%的存款。的确，在模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的tick报价。 别担心，Alexander_K和Schrodinger`s cat会做一切事情，并按照承诺开始分发TS的左右，。 直到第一只 "天鹅")) Alexander_K2 2018.02.08 20:15 #6506 作为目前的证据。 Evgeny Belyaev 2018.02.08 20:56 #6507 亚历山大_K2。作为目前的证据。 很漂亮。 revers45 2018.02.08 23:56 #6508 不，这不起作用--这是抒情，你作为物理学家和你在屏幕上的位置，截至0点，在损失，当然，可能已经关闭，但随后，请向工作室报告！"。 Alexander_K2 2018.02.09 03:48 #6509 这是 件好事! 没办法，这不酷--这是抒情，你把自己公关成物理学家，你的位置在截图中0点时就已经输了，当然我有时间关闭，但接下来请你到工作室报到！"。请。 所有这些都是全自动的，没有胡闹，没有作弊，没有愚蠢的止损和止盈。 请大家有信心，帮助加快项目移交的进程。 谁也没有什么可做的--写一个程序来转换来自任何经纪商的蜱虫档案。你需要把时间序列的报价带到相同的地方。也就是说，就像他们每隔1秒就来一次一样。我们应该分析csv文件中带有时间的列。如果在某一秒内没有新的报价，那么应该用之前的值来插值。 我相信这个东西对所有交易者来说都是必要的。做好工作! Mykola Demko 2018.02.09 07:06 #6510 亚历山大_K2。请。 所有这些都是全自动的，没有胡闹，没有作弊，没有愚蠢的止损和止盈。 请大家有信心，帮助加快项目移交的进程。 谁也没有什么可做的--写一个程序来转换来自任何经纪商的蜱虫档案。你需要把时间序列的报价带到相同的地方。也就是说，就像他们每隔1秒就来一次一样。我们应该分析csv文件中带有时间的列。如果在某一秒内没有新的报价，那么应该用之前的值来插值。 我相信这个东西对所有交易者来说都是必要的。请做好工作!你不知道你所要求的是什么。现在，经纪人没有统一的标准来存储点数，每个人都使用他/她想要的东西。 因此，解析器将始终是个体的。没有一个普遍的。 唯一能做的就是建立一个通用的算法来填补缺失的数据并丢弃过于频繁的数据。 但该算法必须接受已经准备好的数据，比如：两个数组，一个是时间，另一个是价格。 但同样，有些时间是以微秒为单位，有些是以毫秒为单位。没有标准的类型来存储小于一秒的时间。 所以我们必须再次使用其他每一种类型。 1...644645646647648649650651652653654655656657658...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为，外汇大师的时代已经过去了，现代的吸金者更加成熟，他知道小的存款不会分散，而大的存款则需要花很多年的时间来培养技能，现在对大师的吸金者是不会去的，可能最好在不同的资产管理计划、PAM等方面寻找投资者。
我不知道为什么我应该去那里寻找大师）。
现在，交易公司打电话给你，如果你开了一个账户，就给你一个私人培训师，这是一种时尚。在他的指导下，你将开启和关闭交易，他将告诉你如何赚取一百万。"而现在欧元正处于上升趋势 中，如果你现在开一个账户并存入100美元--到周末你将赚到1000美元，但你必须今天就做，快点，否则你将错过很多钱"。换句话说，大师们仍然存在，但他们不是由他们自己推动，而是由交易中心推动。
他们是ptushniki的顾问，他们很差劲，很差劲，你可以直接告诉他们，让他们去他妈的，这很有趣。你开了一个账户，他们给你个人的欧芹，为了好玩。
先生们!学生和失业者!老人和年轻人!
恐慌的是什么？例如，我今天就有+100%的存款。的确，在模拟账户上，但使用的是真实的NDD账户的tick报价。
别担心，Alexander_K和薛定谔的猫会做一切事情，并按照承诺开始分发TS的左右。
我得到了一个很好的结果，我试图在上面投入一些真正的钱，我得到了一个负面的结果。
亚历山大，这样的利润率只在证券交易所）他们不会让你在DT工作。
作为目前的证据。
作为目前的证据。
很漂亮。
没办法，这不酷--这是抒情，你把自己公关成物理学家，你的位置在截图中0点时就已经输了，当然我有时间关闭，但接下来请你到工作室报到！"。
请。
所有这些都是全自动的，没有胡闹，没有作弊，没有愚蠢的止损和止盈。
请大家有信心，帮助加快项目移交的进程。
谁也没有什么可做的--写一个程序来转换来自任何经纪商的蜱虫档案。你需要把时间序列的报价带到相同的地方。也就是说，就像他们每隔1秒就来一次一样。我们应该分析csv文件中带有时间的列。如果在某一秒内没有新的报价，那么应该用之前的值来插值。
我相信这个东西对所有交易者来说都是必要的。做好工作!
你不知道你所要求的是什么。现在，经纪人没有统一的标准来存储点数，每个人都使用他/她想要的东西。
因此，解析器将始终是个体的。没有一个普遍的。
唯一能做的就是建立一个通用的算法来填补缺失的数据并丢弃过于频繁的数据。
但该算法必须接受已经准备好的数据，比如：两个数组，一个是时间，另一个是价格。
但同样，有些时间是以微秒为单位，有些是以毫秒为单位。没有标准的类型来存储小于一秒的时间。
所以我们必须再次使用其他每一种类型。