交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 658

新评论

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:48 #6571

马克西姆-德米特里耶夫斯基。为什么是第二个？

ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[删除] 2018.02.10 15:48 #6572

我错了，我取了两次对数，在最后一行，如果你把它去掉，就会变成这样。

[删除] 2018.02.10 15:49 #6573

elibrarius。为什么是第二个？是的，我找到了）。

你怎么在这样的游戏中教东西呢？

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:50 #6574

马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，我找到了）。

那么，你如何在这样一个游戏上教东西呢？

我不知道。但在第一种情况下，无论是有日志还是没有日志，图表都是相同的

[删除] 2018.02.10 15:52 #6575

elibrarius。

不知道。但在第一种情况下，无论是有还是没有对数，图表都是相同的。是的，在第一种情况下，如果你在NS中需要-1到1的输入，并做一个去势，就可以了。

在减法的情况下，它不像detrend那样。

Dr. Trader 2018.02.10 15:58 #6576

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
bool invert = false;
double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
if(pr<0)
{
pr = pr*-1;
invert = true;
}
double pr2 = log(pr);
if(invert)
pr2 = pr2*-1;
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
}

对数有问题。你想要的东西可以用sqrt()而不是log()来实现。

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:58 #6577

马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，在第一种情况下，如果你在NS中需要-1到1的输入，并做一个去势，就可以了。

在减法的情况下，它不像detrend。

好吧，如果日志只用于解读趋势，那么是的。我以为你也想去掉尖顶......。你可以玩玩对数，也许小数的会更有趣？或者用另一个基数来计算...例如1000元

[删除] 2018.02.10 16:00 #6578

交易员博士。对数有问题。你想要的东西可以用sqrt()而不是log()来实现。我不希望从中得到什么））我只希望中心是零。

[删除] 2018.02.10 16:01 #6579

埃利布留斯。

好吧，如果日志只用于解读趋势，那么是的。我以为你也想去掉尖顶......。我们能不能玩玩对数，也许小数的会更有意思？或者用不同的底座...例如1000元为了消除异常值，你需要一个对数的时间刻度，而不是价格刻度

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

Логарифмическая шкала цен для трендовых линий — Берг IAMWWberg.com.ua
Трендовые линии имеют интересное свойство: проявлять себя на графиках с логарифмической ценовой шкалой (а не арифметической). Если в абсолютном отношении на графике можно наблюдать ускорение роста цены (или замедление падения), то на этом же графике но с относительной (т.е. логарифмической) шкалой цен, вероятно, проявится отчетливая линия...

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:03 #6580

马克西姆-德米特里耶夫斯基。为了消除异常值，你需要一个对数的时间尺度，而不是价格尺度。

你应该删除outliers))))
为什么是第二个？
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
我错了，我取了两次对数，在最后一行，如果你把它去掉，就会变成这样。
你怎么在这样的游戏中教东西呢？
不知道。但在第一种情况下，无论是有还是没有对数，图表都是相同的。
是的，在第一种情况下，如果你在NS中需要-1到1的输入，并做一个去势，就可以了。
在减法的情况下，它不像detrend那样。
对数有问题。你想要的东西可以用sqrt()而不是log()来实现。
你可以玩玩对数，也许小数的会更有趣？或者用另一个基数来计算...例如1000元
我不希望从中得到什么））我只希望中心是零。
为了消除异常值，你需要一个对数的时间刻度，而不是价格刻度http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
