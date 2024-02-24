交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 657 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:23 #6561 马克西姆-德米特里耶夫斯基。log(close[i]/close[i-15]) 在哪里挤什么？ 我也认为通过减法。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:25 #6562 马克西姆-德米特里耶夫斯基。log(close[i]/close[i-15]) 在哪里压缩什么，为什么？这更像是一个比率，而不是一个增量。 [删除] 2018.02.10 15:25 #6563 elibrarius。 我也认为通过减法。对数在负数参数下无法定义，为什么要减去 和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。 Yuriy Asaulenko 2018.02.10 15:25 #6564 桑桑尼茨-弗门科。这种有效市场的假说是无稽之谈。这是一个没有意义的问题）。但我不是在谈论市场效率，我是在谈论观察者。 一个例子是，一辆车停在一个T型交叉路口。它将转向何处，我们完全不知道。而司机至少在半小时前就知道了。虽然这个过程是完全放松管制的，但对于观察者来说，这个过程是随机的 - 任何预测都是绝对不可能的。 对于其进一步的行为，我们完全可以说是通过汽车的扭动制动和其他模式。 这种方法可以称为信息性。任何信息对接收者来说都是随机的，否则就不是信息）。 СанСаныч Фоменко 2018.02.10 15:27 #6565 交易员博士。...而且你不能随意做。 那是肯定的。我花了2个多月的时间，没有任何结果。 就目前而言，我们的想法是创建几个指标并将其用于手动交易。 我相信Garch可以做很多事情，但为了了解它，我必须投入的时间太多，而我没有太多的时间。 不能同意。你必须走大路，而不是走菜园。它可能需要更长的时间，但它是在路上。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:28 #6566 马克西姆-德米特里耶夫斯基。对数在负数参数下无法定义，为什么要减去 和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1 这样，你就可以对准中心，把离群值抹平。 [删除] 2018.02.10 15:29 #6567 elibrarius。对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1让我们把它比作减法 ) [删除] 2018.02.10 15:41 #6568 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我把它比作减法）。这没有任何意义。 定期 原木 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:45 #6569 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这很荒唐。 通常 原木 你做到了吗？ double delta=close[i]-close[i-15]; double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1; 应该绕过零。 [删除] 2018.02.10 15:47 #6570 elibrarius。你这样做了吗？ double delta=close[i]-close[i-15]。 double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1; 应该绕过零。for(int i=start;i<rates_total;i++) { bool invert = false; double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod]; if(pr<0) { pr = pr*-1; invert = true; } double pr2 = log(pr); if(invert) pr2 = pr2*-1; ReturnsBuffer[i]=log(pr2); } 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
log(close[i]/close[i-15])
在哪里挤什么？
log(close[i]/close[i-15])
在哪里压缩什么，为什么？
这更像是一个比率，而不是一个增量。
我也认为通过减法。
对数在负数参数下无法定义，为什么要减去
和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。
这种有效市场的假说是无稽之谈。
这是一个没有意义的问题）。但我不是在谈论市场效率，我是在谈论观察者。
一个例子是，一辆车停在一个T型交叉路口。它将转向何处，我们完全不知道。而司机至少在半小时前就知道了。虽然这个过程是完全放松管制的，但对于观察者来说，这个过程是随机的 - 任何预测都是绝对不可能的。 对于其进一步的行为，我们完全可以说是通过汽车的扭动制动和其他模式。
这种方法可以称为信息性。任何信息对接收者来说都是随机的，否则就不是信息）。
...而且你不能随意做。
那是肯定的。我花了2个多月的时间，没有任何结果。
就目前而言，我们的想法是创建几个指标并将其用于手动交易。
我相信Garch可以做很多事情，但为了了解它，我必须投入的时间太多，而我没有太多的时间。
不能同意。你必须走大路，而不是走菜园。它可能需要更长的时间，但它是在路上。
对数在负数参数下无法定义，为什么要减去
和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。
对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1这样，你就可以对准中心，把离群值抹平。
对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1
让我们把它比作减法 )
我把它比作减法）。
这没有任何意义。
定期
原木
这很荒唐。
通常
原木
你做到了吗？
应该绕过零。
你这样做了吗？
double delta=close[i]-close[i-15]。
double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;
应该绕过零。