伊万-内格雷什尼

已经有一段时间没有人发报告了--这是我的转发。

很好!如果该EA真的是在22日创建的，并且从那时起一直在交易，没有更新，那就太好了。

从2018年1月1日到今天，在dukascopy ticks上进行测试（10点差）。用箭头标记了一个明显的膝盖，这只是第22天，你可以看到利润已经停止快速上升，但有。下一个会是什么--时间会证明。


请在图片上至少附上对系统的最低限度的描述:)当然，我理解所有的东西都是秘密的，但只看图片是不太有趣的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

对不起，MT4已经过时了，我甚至都没有安装它 :D 去找MT5吧

我认为最好是把两者的优点结合起来，弥补它们的缺点，有时甚至同时使用几个，包括与其他平台，通过相互编程。
伊万-内格雷什尼
IMHO，与其交替使用一个终端，不如将两者的优点结合起来，弥补其缺点，有时甚至同时使用几个，包括与其他平台，通过相互编程。

这是正确的......但我没有看到其他终端，特别是测试人员）最近的竞争对手落后太远。

 
交易员博士

那很好啊!如果该EA真的是在22日创建的，并且从那时起一直在交易，没有更新，那就太好了。

在Dukascopy的ticks上测试，从2018年1月1日到今天（10点差）。用箭头标记了一个明显的膝盖，这只是第22次，你可以看到利润已经停止快速上升，但它们是存在的。接下来会发生什么--时间会告诉我们。


似乎有必要改变阈值（BuyLevel，SellLevel）--默认的（100%）可能是针对训练期（最多22天），以评估记忆，对OOS可能会减少。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这是正确的......但我没有看到其他终端，特别是测试人员）最近的竞争对手落后太远。

如果你不交替地接近它，你不需要把它拉出来，补充一下就可以了)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这里的平均数是0，这是一个市场中立的策略。

纯粹对统计数字有取舍）什么是哪里是转移是不明白的黑箱。

简而言之，几乎完成了3个计划中的第2个战略（第一个战略的结果已经写好了，还没有敲定）。

如果这个不工作 - 最后一个将被留下 )

而这将是MO的结束

如果你不喜欢它，你应该放弃用algo-trading交易，这不是你的事，指数中没有什么。

将去教人们进行阿尔戈交易。

如果你不喜欢用MO，我建议你完全放弃algotrading，这不是你的事，火鸡里根本就没有什么。

我去教人们如何进行人工智能交易。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我将去教人们如何进行算法交易。

我认为，外汇大师的时代已经过去了，现代的吸金者更加成熟，他知道小的存款不能增加，大的存款需要多年的技能发展。

 

现在，交易公司打电话给你，如果你开了一个账户，就给你一个私人培训师，这是一种时尚。在他的指导下，你将开启和关闭交易，他将告诉你如何赚取一百万。"而现在欧元正处于上升趋势 中，如果你现在开一个账户并存入100美元--到周末你将赚到1000美元，但你必须今天就做，快点，否则你将错过很多钱"。换句话说，大师们仍然存在，但他们不是由他们自己推动，而是由交易中心推动。

