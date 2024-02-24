交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 659

elibrarius
你就是那个删除时间的人））））。

嗯，这有点像里面的图片 )

(见上一篇文章)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，这有点像里面的图片 )

(见上一篇文章)

在图片中，垂直线是对数，即价格。亚历山大一定是用他的时间对数迷惑了你。
elibrarius
在图片中，垂直方向是对数，也就是价格。

是的，你怎么做呢？ 用什么来做对数)

对，是亚历山大的错 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的，你怎么做呢？ 用什么来做对数)

只有log(price)，而不是从价格delta的。
elibrarius
那里只是log(price)，而不是从价格delta的。

只是Log10在视觉上与价格没有区别（与增量一样）。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

也许在这种图表上运行机器人是有意义的 :)

在很长一段时间内，价格增长了很多。而对数已经把强烈的价格变化减少到小的变化--对图表进行更多的线性观察。
我很喜欢日内交易。等待多年才能获得利润--这很无聊。价格在一天内不会有太大变化。
对数只能用于去趋势，就像你的情况一样。或者说，离群值可以被删除。但离群值可以通过根的方式去除，你可以简单地修剪水平。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

简单地说，Log10与价格没有视觉上的区别（如增量）。


因为价格的变化不是以倍数计算，而是低于10%。
 
埃利布留斯
因为价格变化不是以倍数计算，而是低于10%。

关于增量的日志至少有一些意义（虽然我不明白什么））。价格日志完全没有意义--同样的，但略微扁平化的图表。

如果是时代潮流，为什么要用尾巴打架））。

 
尤里-阿索连科

登录增量至少有一些意义（虽然我不明白是什么））。价格日志完全没有意义--它是一样的，但它有点扁平化...

我只是简单地按级别切断了增量，但这里有人建议使用增量的对数。
 
埃利布留斯
我只是按级别修剪增量，但这里有人建议用增量的对数。

有人建议。他们可能有一个完全不同的目标。

我个人喜欢尾巴：越多越好))))。而你和整个世界一起对抗他们。）这很有趣。

去趋势，并坐下来，打尾巴，不必预测什么。

