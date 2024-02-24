交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2030 1...202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037...3399 新评论 Александр Алексеевич 2020.10.22 09:54 #20291 Maxim Dmitrievsky: 他们以与其他人相同的方式接受再培训谷歌上有很多信息。这里有一个很好的例子。https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18我对英语有困难））），而且俄语中几乎没有冠词。 不清楚如何更新连接的权重。准确地说，不清楚如何更新从神经元的输出到其输入的权重。 mytarmailS 2020.10.22 10:06 #20292 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 他可能在他的测试器中犯了同样的错误。 我不这么认为。记住，他开始用其他数据进行测试，寻找一些布尔函数或其他东西......而且一切都很好）。 Maxim Dmitrievsky: 在测试器中发现了一个错误，终于。现在一切都说得通了。匆忙中关闭了主题），灯被推迟了。 结论是什么？它不起作用，或者你需要重写什么？ Rorschach 2020.10.22 10:40 #20293 Aleksey Vyazmikin: CatBoost会吞下这些数据--它在处理大文件时效果很好。我只是不明白目标是什么......如果你能以csv的形式准备好目标数据，我可以自己运行。 有什么建议吗？还没有解密的结果。 我的选择，从输入的信息确定交易结果+/-或预测准确的价值。 我不知道怎么做，我想获得有利的参数信息：进入时间、保持/退出时间、方向、SL、TP。 更有趣的是，我想做一个战略建设者。我有所有的数据在表中，我们只需要体积、方向的系数，我们可以建立任何系统，反向，在马丁上，等等。 Rorschach 2020.10.22 10:48 #20294 Aleksey Vyazmikin: 我设法创建了一个TP比SL高2-3倍的系统，但还有一个问题--20%-25%的赢利交易，我无法教会模型正确筛选出无利可图的条目。 我认为SL=TP是非常直观、诚实和方便比较的，但从观察来看，SL>TP更好，虽然这可能是由于马丁格尔的原因。 mytarmailS 2020.10.22 11:07 #20295 Aleksey Vyazmikin: 我设法创建了一个TP比SL大2-3倍的系统，但还有一个问题--20%-25%的赢利交易，我无法正确训练模型以剔除无利可图的条目。 我们可以尝试用更复杂的方式来表达目标，即同时用4个参数的形式来表达 比方说，我们决定购买... 而电网并不只是告诉我们要买或卖。 它告诉我们 以什么价格买入，以什么价格收盘，多长时间后买入，多长时间后收盘 你可以添加一个止损 [删除] 2020.10.22 12:54 #20296 mytarmailS: 我不这么认为。记住，他开始用其他数据进行测试，寻找一些布尔函数或其他东西...而他却很好）。那么，结论是什么？"没有用？"还是你需要重写什么？ 我把亏损的交易当作盈利的交易泄露给测试者。我重写了--图表是相反的，不可能 ) 没有办法让它在颠倒的情况下发挥作用 有一个布尔函数，有5个佯攻，4行......对不起......追了几百次迭代。这一点都不好笑。就像你做的那样，但那里的东西很少。我不知道，但我知道。 [删除] 2020.10.22 12:56 #20297 Alexander Alexeevich: 我在英语方面有困难）））），而且俄语中几乎没有任何文章。 而那些有的，不清楚如何更新连接的权重。 https://www.mql5.com/ru/articles/8385 这不是一个事实，它是一个好的实现 ) 在俄语中，我将通过 Нейросети — это просто (Часть 4): Рекуррентные сети www.mql5.com Продолжаем изучение нейронных сетей. Ранее мы уже рассмотрели многослойный перцептрон и сверточные нейронный сети. Все они работают со статичными данными в рамках марковских процессов, когда последующее состояние системы зависит только от ее текущего состояния и не зависит от состояния системы в прошлом. Сейчас я предлагаю посмотреть в сторону... Mihail Marchukajtes 2020.10.22 14:34 #20298 mytarmailS: 我们可以尝试用更复杂的方式来表达目标，即同时用4个参数的形式来表达比方说，我们决定购买...而电网并不只是告诉我们要买或卖它告诉我们以什么价格买入，以什么价格收盘，多长时间后买入，多长时间后收盘你也可以添加一个止损 为什么不使用任何格式的基本策略作为基础，并根据它来建立训练文件？在这种情况下，目标一不会有问题。但最后，你想做四个网格而不是一个。 尤其有趣的是，既然价格应该是最小的配给，那么你想如何从电网那里得到购买什么价格的答案？它只能在初始参考点的情况下进行，我认为它是训练后的下一个条形图，作为结果，获得的目标将需要进一步转化以获得一个具体的价格数字。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.22 15:00 #20299 Rorschach: 有什么建议吗？还没有破译出结果。我的选择是确定交易的结果+/-或者从入市信息中预测准确的价值。 我不知道怎么做，我想获得有利的参数信息：进入时间、保持/退出时间、方向、SL、TP。更有趣的是，我想做一个战略建设者。该表有所有的数据，我们只需要添加体积、方向的系数，就可以建立任何系统，反向的，有马汀的，等等。 我祝你成功 :) 你需要退步吗？我对这种模式没有什么经验。 我对这个概念很熟悉--有那些人在做--问题是用哪种方法来创建策略--在引擎本身...... Aleksey Vyazmikin 2020.10.22 15:02 #20300 Rorschach: 我认为，SL=TP是非常清晰、公平和方便的比较，但从观察来看，SL>TP更好，虽然这可以归因于马丁格尔。 市场是波动的，固定的TP/SL在类似的图表条件下并不总是有效。这就是为什么最好与具体的切入点挂钩，那样的话，根据想法，学习效果应该更好。 1...202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
他们以与其他人相同的方式接受再培训
谷歌上有很多信息。
这里有一个很好的例子。
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
我对英语有困难））），而且俄语中几乎没有冠词。不清楚如何更新连接的权重。准确地说，不清楚如何更新从神经元的输出到其输入的权重。
他可能在他的测试器中犯了同样的错误。
在测试器中发现了一个错误，终于。现在一切都说得通了。
匆忙中关闭了主题），灯被推迟了。
结论是什么？它不起作用，或者你需要重写什么？
CatBoost会吞下这些数据--它在处理大文件时效果很好。我只是不明白目标是什么......
如果你能以csv的形式准备好目标数据，我可以自己运行。
有什么建议吗？还没有解密的结果。
我的选择，从输入的信息确定交易结果+/-或预测准确的价值。
我不知道怎么做，我想获得有利的参数信息：进入时间、保持/退出时间、方向、SL、TP。
更有趣的是，我想做一个战略建设者。我有所有的数据在表中，我们只需要体积、方向的系数，我们可以建立任何系统，反向，在马丁上，等等。
我设法创建了一个TP比SL高2-3倍的系统，但还有一个问题--20%-25%的赢利交易，我无法教会模型正确筛选出无利可图的条目。
我认为SL=TP是非常直观、诚实和方便比较的，但从观察来看，SL>TP更好，虽然这可能是由于马丁格尔的原因。
我们可以尝试用更复杂的方式来表达目标，即同时用4个参数的形式来表达
比方说，我们决定购买...
而电网并不只是告诉我们要买或卖。
它告诉我们
以什么价格买入，以什么价格收盘，多长时间后买入，多长时间后收盘
你可以添加一个止损
那么，结论是什么？"没有用？"还是你需要重写什么？
我把亏损的交易当作盈利的交易泄露给测试者。我重写了--图表是相反的，不可能 )
没有办法让它在颠倒的情况下发挥作用
有一个布尔函数，有5个佯攻，4行......对不起......追了几百次迭代。这一点都不好笑。就像你做的那样，但那里的东西很少。我不知道，但我知道。
https://www.mql5.com/ru/articles/8385
这不是一个事实，它是一个好的实现 )
在俄语中，我将通过
为什么不使用任何格式的基本策略作为基础，并根据它来建立训练文件？在这种情况下，目标一不会有问题。但最后，你想做四个网格而不是一个。
尤其有趣的是，既然价格应该是最小的配给，那么你想如何从电网那里得到购买什么价格的答案？它只能在初始参考点的情况下进行，我认为它是训练后的下一个条形图，作为结果，获得的目标将需要进一步转化以获得一个具体的价格数字。
我祝你成功 :)
你需要退步吗？我对这种模式没有什么经验。
我对这个概念很熟悉--有那些人在做--问题是用哪种方法来创建策略--在引擎本身......
市场是波动的，固定的TP/SL在类似的图表条件下并不总是有效。这就是为什么最好与具体的切入点挂钩，那样的话，根据想法，学习效果应该更好。