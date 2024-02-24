交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1971

我情不自禁地把它贴了出来））我哭得稀里哗啦。）

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

Max，给我发一些简单的Python代码，有数据加载和学习，因为我对这些教程一无所知

 
Maxim Dmitrievsky:

在哪些教程中？

哦，该死的，我正在读一些培训大师的很酷的文章，但所有的例子都不能用了，因为文章是2008年的））我没有这个语法了)

我看了一些教我如何声明变量的视频，看了2个小时 ...


之后我就不喜欢了）），我需要这样的任务来激励自己......。

你使用OOP吗？

mytarmailS:

Python原则上是OOP，所有的对象都在那里）你是说类？ 嗯，有时候，如果你需要的话。大部分是不必要的。

 
Maxim Dmitrievsky:

python原则上是OOP，所有对象都在那里 )

是的，R是完全一样的，也是所有的对象，但是类，我几天前才发现，))))，当我看了 "我们 "的程序员的代码后

Maxim Dmitrievsky:

你说上课是什么意思？

是的，R也有这一切，我甚至不知道，这很尴尬。



顺便说一下，我对Python的第一印象不是很好 ...

不要以为我在做广告或什么，但在R中，设计比Python中短+-2倍，而且可读。

但我把它归结为没有经验。

mytarmailS:

平均来说，R比较短，是的。但你必须记住各种方块字。在Python中，它是更经典的熟悉的语法，但并没有因为各种括号之类的东西而变得过于复杂。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

没有工作，也许在mt中需要做其他的事情。


安装大熊猫和山地圣经

mytarmailS:

from datetimeimport datetime

在开始时导入datetime。

计时错误应该被忽略。


你可以用shift+enter在行中运行它并检查

mt5.initialize()应该打开终端并返回True
 
Maxim Dmitrievsky:

from datetimeimport datetime

先把它导入，否则datetime无法理解。

计时错误应该被忽略。


你可以用shift+enter在行中运行它并检查

mt5.initialize() 应该打开终端并返回True

它打开了终端，但我认为它没有做任何其他事情，我得到了4个错误。


 
mytarmailS:

在tensorflow 中 -在keras中-在theano中- 在mxnet中-在pyTorch中- 等等 ....

这个清单是什么，它是关于什么的？

mytarmailS:

我没有看到按钮--"转换数百万行代码，在mql中 创建和训练一个卷积深度网络！！！因为我是一个交易员，我想"

就学习过程而言，这不是创造，而是结果--不要被混淆了。所有这些语言都有利于寻找解决方案，但在MQL中应用模型已经更好。

mytarmailS:

但整个世界都在使用它，这可能是一个随机的游戏

:)

那里描述的方法在多类样本上效果最好，而当有两个或三个类时，解决方案似乎是多余的。

