交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1971 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 新评论 mytarmailS 2020.08.15 08:56 #19701 我情不自禁地把它贴了出来））我哭得稀里哗啦。） mytarmailS 2020.08.15 09:23 #19702 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 Max，给我发一些简单的Python代码，有数据加载和学习，因为我对这些教程一无所知 mytarmailS 2020.08.15 10:20 #19703 Maxim Dmitrievsky: 在哪些教程中？ 哦，该死的，我正在读一些培训大师的很酷的文章，但所有的例子都不能用了，因为文章是2008年的））我没有这个语法了) 我看了一些教我如何声明变量的视频，看了2个小时 ... 之后我就不喜欢了）），我需要这样的任务来激励自己......。 你使用OOP吗？ [删除] 2020.08.15 10:25 #19704 mytarmailS: 哦，妈的，我正在读某位学习大师的某种很酷的文章，但所有的例子都不能用了，因为这篇文章是在2008年发表的））我已经没有这种语法了）。我在看视频，他们教我如何声明变量，花了两个小时 ...我觉得不喜欢了）），我需要这样的任务来激励自己......你使用OOP吗？ Python原则上是OOP，所有的对象都在那里）你是说类？ 嗯，有时候，如果你需要的话。大部分是不必要的。 附加的文件： w8d2dmd_Python._lj7dkd8pa51_x2w2l_gzkktr11iqd8e7y4_1_PDFDrive.com_s.zip 4103 kb mytarmailS 2020.08.15 10:35 #19705 Maxim Dmitrievsky: python原则上是OOP，所有对象都在那里 ) 是的，R是完全一样的，也是所有的对象，但是类，我几天前才发现，))))，当我看了 "我们 "的程序员的代码后 Maxim Dmitrievsky: 你说上课是什么意思？ 是的，R也有这一切，我甚至不知道，这很尴尬。 顺便说一下，我对Python的第一印象不是很好 ... 不要以为我在做广告或什么，但在R中，设计比Python中短+-2倍，而且可读。 但我把它归结为没有经验。 [删除] 2020.08.15 10:52 #19706 mytarmailS: 是的，R是完全一样的，它也有所有的对象，但我几天前才知道这些类))))，当时我看了 "我们 "程序员的代码是的，R也有这一切，我甚至不知道，我很羞愧。顺便说一下，我对Python的第一印象不是很好 ...不要以为我在做广告或什么，但在R中，设计比Python短2倍以上，而且可读性强。但让我们把它归结为我没有经验。 平均来说，R比较短，是的。但你必须记住各种方块字。在Python中，它是更经典的熟悉的语法，但并没有因为各种括号之类的东西而变得过于复杂。 mytarmailS 2020.08.15 11:18 #19707 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 没有工作，也许在mt中需要做其他的事情。 安装大熊猫和山地圣经 [删除] 2020.08.15 11:29 #19708 mytarmailS: 它没有工作，也许需要在mt中做一些其他事情。安装了pandas和mtbibbles from datetimeimport datetime 在开始时导入datetime。 计时错误应该被忽略。 你可以用shift+enter在行中运行它并检查 mt5.initialize()应该打开终端并返回True。 mytarmailS 2020.08.15 13:12 #19709 Maxim Dmitrievsky: from datetimeimport datetime 先把它导入，否则datetime无法理解。 计时错误应该被忽略。 你可以用shift+enter在行中运行它并检查 mt5.initialize() 应该打开终端并返回True。 它打开了终端，但我认为它没有做任何其他事情，我得到了4个错误。 Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 13:14 #19710 mytarmailS: 在tensorflow 中 -在keras中-在theano中- 在mxnet中-在pyTorch中- 等等 .... 这个清单是什么，它是关于什么的？ mytarmailS: 我没有看到按钮--"转换数百万行代码，在mql中 创建和训练一个卷积深度网络！！！因为我是一个交易员，我想" 就学习过程而言，这不是创造，而是结果--不要被混淆了。所有这些语言都有利于寻找解决方案，但在MQL中应用模型已经更好。 mytarmailS: 但整个世界都在使用它，这可能是一个随机的游戏。:) 那里描述的方法在多类样本上效果最好，而当有两个或三个类时，解决方案似乎是多余的。 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我情不自禁地把它贴了出来））我哭得稀里哗啦。）
Max，给我发一些简单的Python代码，有数据加载和学习，因为我对这些教程一无所知
在哪些教程中？
哦，该死的，我正在读一些培训大师的很酷的文章，但所有的例子都不能用了，因为文章是2008年的））我没有这个语法了)
我看了一些教我如何声明变量的视频，看了2个小时 ...
之后我就不喜欢了）），我需要这样的任务来激励自己......。
你使用OOP吗？
哦，妈的，我正在读某位学习大师的某种很酷的文章，但所有的例子都不能用了，因为这篇文章是在2008年发表的））我已经没有这种语法了）。
我在看视频，他们教我如何声明变量，花了两个小时 ...
我觉得不喜欢了）），我需要这样的任务来激励自己......
你使用OOP吗？
Python原则上是OOP，所有的对象都在那里）你是说类？ 嗯，有时候，如果你需要的话。大部分是不必要的。
python原则上是OOP，所有对象都在那里 )
是的，R是完全一样的，也是所有的对象，但是类，我几天前才发现，))))，当我看了 "我们 "的程序员的代码后
你说上课是什么意思？
是的，R也有这一切，我甚至不知道，这很尴尬。
顺便说一下，我对Python的第一印象不是很好 ...
不要以为我在做广告或什么，但在R中，设计比Python中短+-2倍，而且可读。
但我把它归结为没有经验。
是的，R是完全一样的，它也有所有的对象，但我几天前才知道这些类))))，当时我看了 "我们 "程序员的代码
是的，R也有这一切，我甚至不知道，我很羞愧。
顺便说一下，我对Python的第一印象不是很好 ...
不要以为我在做广告或什么，但在R中，设计比Python短2倍以上，而且可读性强。
但让我们把它归结为我没有经验。
平均来说，R比较短，是的。但你必须记住各种方块字。在Python中，它是更经典的熟悉的语法，但并没有因为各种括号之类的东西而变得过于复杂。
没有工作，也许在mt中需要做其他的事情。
安装大熊猫和山地圣经
它没有工作，也许需要在mt中做一些其他事情。
安装了pandas和mtbibbles
from datetimeimport datetime
在开始时导入datetime。
计时错误应该被忽略。
你可以用shift+enter在行中运行它并检查
from datetimeimport datetime
先把它导入，否则datetime无法理解。
计时错误应该被忽略。
你可以用shift+enter在行中运行它并检查
它打开了终端，但我认为它没有做任何其他事情，我得到了4个错误。
在tensorflow 中 -在keras中-在theano中- 在mxnet中-在pyTorch中- 等等 ....
这个清单是什么，它是关于什么的？
我没有看到按钮--"转换数百万行代码，在mql中 创建和训练一个卷积深度网络！！！因为我是一个交易员，我想"
就学习过程而言，这不是创造，而是结果--不要被混淆了。所有这些语言都有利于寻找解决方案，但在MQL中应用模型已经更好。
但整个世界都在使用它，这可能是一个随机的游戏。
:)
那里描述的方法在多类样本上效果最好，而当有两个或三个类时，解决方案似乎是多余的。