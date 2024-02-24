交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 542

尤里-阿索连科

我不知道这个话题是否能帮助你。

它帮助了我，因为这里有非常聪明的人，我学会了如何不做事情。

我从不画素描，而是自己动手。

首先，它给了我一个比较笔记的机会。

第二，交流经验。

大家好！！！。我想出了一个东西，想试试。为此，我需要一个具有反向错误传播的多层Perspectron。用什么软件产品可以轻松建立这样的设计，并尝试着教它????另外，还有数学的可能性，等等。

 
尤里-阿索连科

其实，基础设施不是最重要的东西，有时最好是全部放弃。这很容易--我已经退出三次了）。甚至可能是四个）。

我不是在为R竞选，我开始了，掌握了，又退出了。也许R中有些钻石，但 在这个没有系统的垃圾箱中挖掘，我还没有准备好。当然，除非生活迫使我这样做，否则我不会这样做。

嗯，来吧！

我不知道在统计学领域有什么更系统的系统（机器学习在这里被认为是统计学）--一切都来自于教科书。伟大的评分器，搜索...

马克西姆-德米特里耶夫斯基

......

马克西姆，你是否绘制了套利图表

有可能在4号机上这样做吗？

你能不能告诉我--你是用什么来画图的？

也就是说，我想知道如何用现成的点绘制任何 图表？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

什么图表？) 我很久没有使用mt4了，我不知道什么是可以的，什么是不可以的。

我自己写了一个指标...

例如，这不是一个指标。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

再次是套利，配对交易。

Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13

燕子......富安娜是最顽皮的。


我不需要回归

我只是需要建立一个图表

我不知道它是否被支持

马克西姆，你在画套利图表

有可能在4号机上这样做吗？

请告诉我--你是用什么来绘制图表的？

我的意思是--如何用准备好的点绘制任何 图表？


啊，我明白了......我是通过GraphPlot()画的。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

啊，我明白了......我是通过GraphPlot()输出的。

谢谢，我去学习...
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
谢谢，我们去学习吧...

文章

用LIME解释机器学习模型的预测结果


它的伟大之处在于这张照片。

交叉是一个不能减少的错误。

所以：如果模特没有附带这样的照片，那就只是一个数字游戏而已

谁没有更好的事情可做......就要开始了 :)

"当商店拥挤不堪，搜索引擎越来越多地发出'奥利维尔食谱'时，数据科学专业人士正聚集在一起，对这一年进行总结2017年12月，我们将讨论在最近的NIPS上宣布的解决方案，谈论强化学习 的创新，以及年度的服务和产品。当然，我们也不会忘记未来十二个月的计划。"


