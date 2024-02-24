交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 542 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2017.12.09 22:58 #5411 尤里-阿索连科。我不知道这个话题是否能帮助你。它帮助了我，因为这里有非常聪明的人，我学会了如何不做事情。我从不画素描，而是自己动手。首先，它给了我一个比较笔记的机会。第二，交流经验。第三，想出一些我自己的东西 Mihail Marchukajtes 2017.12.10 14:59 #5412 大家好！！！。我想出了一个东西，想试试。为此，我需要一个具有反向错误传播的多层Perspectron。用什么软件产品可以轻松建立这样的设计，并尝试着教它????另外，还有数学的可能性，等等。 СанСаныч Фоменко 2017.12.10 17:15 #5413 尤里-阿索连科。其实，基础设施不是最重要的东西，有时最好是全部放弃。这很容易--我已经退出三次了）。甚至可能是四个）。我不是在为R竞选，我开始了，掌握了，又退出了。也许R中有些钻石，但 在这个没有系统的垃圾箱中挖掘，我还没有准备好。当然，除非生活迫使我这样做，否则我不会这样做。嗯，来吧！我不知道在统计学领域有什么更系统的系统（机器学习在这里被认为是统计学）--一切都来自于教科书。伟大的评分器，搜索...你一定是和Matlab混淆了，它和我们没有关系，你在那里找不到任何东西，尽管我怀疑它也都在那里。 Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:52 #5414 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 ......马克西姆，你是否绘制了套利图表有可能在4号机上这样做吗？你能不能告诉我--你是用什么来画图的？也就是说，我想知道如何用现成的点绘制任何 图表？ Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:59 #5415 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 什么图表？) 我很久没有使用mt4了，我不知道什么是可以的，什么是不可以的。我自己写了一个指标...我是说通过线性回归计算标准的协整投资组合......也许不是那么标准，我不知道......但我喜欢它 )例如，这不是一个指标。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 再次是套利，配对交易。 Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13 燕子......富安娜是最顽皮的。我不需要回归我只是需要建立一个图表 [删除] 2017.12.10 21:00 #5416 我不知道它是否被支持。马克西姆，你在画套利图表有可能在4号机上这样做吗？请告诉我--你是用什么来绘制图表的？我的意思是--如何用准备好的点绘制任何 图表？啊，我明白了......我是通过GraphPlot()画的。https://www.mql5.com/ru/articles/2866我不知道在MT4中是否支持它。 Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R 2017.02.07MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com При исследовании и изучении закономерностей важную роль играет визуальное отображение с помощью графиков. В популярных среди научного сообщества языках программирования, таких как R и Python, для визуализации предназначена специальная функция plot, с помощью которой можно рисовать линии, точечные распределения и гистограммы для наглядного... Renat Akhtyamov 2017.12.10 21:01 #5417 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 啊，我明白了......我是通过GraphPlot()输出的。https://www.mql5.com/ru/articles/2866我不知道在MT4中是否支持它。 谢谢，我去学习... [删除] 2017.12.10 21:03 #5418 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 谢谢，我们去学习吧...但如果你问我，通过一个指标来做会更方便...Plot()只是用于快速可视化，用于研究和调试。 СанСаныч Фоменко 2017.12.13 07:59 #5419 文章用LIME解释机器学习模型的预测结果它的伟大之处在于这张照片。交叉是一个不能减少的错误。所以：如果模特没有附带这样的照片，那就只是一个数字游戏而已 [删除] 2017.12.16 11:50 #5420 谁没有更好的事情可做......就要开始了 :)"当商店拥挤不堪，搜索引擎越来越多地发出'奥利维尔食谱'时，数据科学专业人士正聚集在一起，对这一年进行总结。2017年12月，我们将讨论在最近的NIPS上宣布的解决方案，谈论强化学习 的创新，以及年度的服务和产品。当然，我们也不会忘记未来十二个月的计划。" 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道这个话题是否能帮助你。
它帮助了我，因为这里有非常聪明的人，我学会了如何不做事情。
我从不画素描，而是自己动手。
首先，它给了我一个比较笔记的机会。
第二，交流经验。
第三，想出一些我自己的东西
大家好！！！。我想出了一个东西，想试试。为此，我需要一个具有反向错误传播的多层Perspectron。用什么软件产品可以轻松建立这样的设计，并尝试着教它????另外，还有数学的可能性，等等。
其实，基础设施不是最重要的东西，有时最好是全部放弃。这很容易--我已经退出三次了）。甚至可能是四个）。
我不是在为R竞选，我开始了，掌握了，又退出了。也许R中有些钻石，但 在这个没有系统的垃圾箱中挖掘，我还没有准备好。当然，除非生活迫使我这样做，否则我不会这样做。
嗯，来吧！
我不知道在统计学领域有什么更系统的系统（机器学习在这里被认为是统计学）--一切都来自于教科书。伟大的评分器，搜索...
你一定是和Matlab混淆了，它和我们没有关系，你在那里找不到任何东西，尽管我怀疑它也都在那里。
什么图表？) 我很久没有使用mt4了，我不知道什么是可以的，什么是不可以的。
我自己写了一个指标...
我是说通过线性回归计算标准的协整投资组合......也许不是那么标准，我不知道......但我喜欢它 )
例如，这不是一个指标。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
再次是套利，配对交易。
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
燕子......富安娜是最顽皮的。
我不需要回归
我只是需要建立一个图表
啊，我明白了......我是通过GraphPlot()画的。
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
我不知道在MT4中是否支持它。
谢谢，我们去学习吧...
但如果你问我，通过一个指标来做会更方便...Plot()只是用于快速可视化，用于研究和调试。
文章
用LIME解释机器学习模型的预测结果
它的伟大之处在于这张照片。
交叉是一个不能减少的错误。
所以：如果模特没有附带这样的照片，那就只是一个数字游戏而已
谁没有更好的事情可做......就要开始了 :)
"当商店拥挤不堪，搜索引擎越来越多地发出'奥利维尔食谱'时，数据科学专业人士正聚集在一起，对这一年进行总结。2017年12月，我们将讨论在最近的NIPS上宣布的解决方案，谈论强化学习 的创新，以及年度的服务和产品。当然，我们也不会忘记未来十二个月的计划。"