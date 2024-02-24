交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3152 1...314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.07.21 18:26 #31511 Maxim Dmitrievsky #:如果您不懂任何符号，可以向 chatgpt 寻求公式解码。Y|T = 1 测试组结果（带三元组）Y|T = 0 - 对照组（无）Y--类别标签，Y0,Y1--没有三元组和有三元组的类别标签T - 进入模型（包括预测因子）或未进入模型（1;0）E - 期望值在测试和训练中的任何一点进行分割如果不进行混合，就会得到有偏差的 ATE+ 估计值ATE 是暴露的平均治疗效果困了，我可能把字母搞混了，但逻辑应该很清楚。 我还是不明白在样本中的任何一点进行分割的想法。毕竟，在我看来，问题的关键在于找到因素效果发生变化的那一点。也许有必要在样本的不同部分进行循环，利用遗传学找到新近受预测因子影响的部分？ 刚才你指责别人不说实话，但你自己却没有说清楚这些行为的意义，在你看来，这些行为是为了交易目的。 我还没有就这个问题进行过任何测试，因为在 MQL5 中很难实现自动化。 Andrey Dik 2023.07.21 19:48 #31512 各位，我们能说 MO 是优化的一种特例吗？ 我认为可以。 mytarmailS 2023.07.22 08:52 #31513 Aleksey Vyazmikin #:我都不知道我们在说什么代码。 我以为我在回复另一个阿列克谢，我是用手机写的。 [删除] 2023.07.22 11:06 #31514 Aleksey Vyazmikin #:我还是不明白在样本中的任何一点进行分割的想法。在我看来，问题的关键在于找到某个因素的影响发生变化的时刻。也许我们应该在样本的不同部分进行循环，并利用遗传学找到受预测因子影响的新部分？刚才你指责别人不说实话，但你自己却没有说清楚这些行为的意义，在你看来，这些行为是为了交易目的。我还没有就此问题进行过任何测试，因为在 MQL5 中很难实现自动化。 :) 你面前的这本书和我的一模一样。在我看来，你也写了。如果你弄丢了，可以让魔导师帮你做个摘要。 mytarmailS 2023.07.22 14:10 #31515 被禁言，12 小时后解禁，然后又被禁言。 这是怎么回事？ lynxntech 2023.07.22 14:22 #31516 mytarmailS #:被禁言，12 小时后被解禁，然后又被禁言。这是怎么回事？ 一个月就好了，让它继续吧，新账号。 СанСаныч Фоменко 2023.07.22 17:27 #31517 我发现了R 中的配方 预处理软件包。这个软件包的预处理步骤列表令人印象深刻： #> [ 1] "step_BoxCox" " step_YeoJohnson " #> [ 3] "step_arrange" " step_bagimpute " #> [ 5] "step_bin2factor" " step_bs " #> [ 7] "step_center" " step_classdist " #> [ 9] "step_corr " " step_count " #> [11] "step_cut ""步骤日期 #> [13] "step_depth" " step_discretize " #> [15] "step_dummy" " step_dummy_extract " #> [17] "step_dummy_multi_choice" "step_factor2string " #> [19] "step_filter" " step_filter_missing " #> [21] "step_geodist" " step_harmonic " #> [23] "step_holiday" " step_hyperbolic " #> [25] "step_ica" " step_impute_bag " #> [27] "step_impute_knn" " step_impute_linear " #> [29] "step_impute_lower" " step_impute_mean " #> [31] "step_impute_median" " step_impute_mode " #> [33] "step_impute_roll" " step_indicate_na " #> [35] "step_integer" " step_interact " #> [37] "step_intercept" " step_inverse " #> [39] "step_invlogit" " step_isomap " #> [41] "step_knnimpute" " step_kpca " #> [43] "step_kpca_poly" " step_kpca_rbf " #> [45] "step_lag" " step_lincomb " #> [47] "step_log " " step_logit " #> [49] "step_lowerimpute" " step_meanimpute " #> [51] "step_medianimpute" " step_modeimpute " #> [53] "step_mutate" " step_mutate_at " #> [55] "step_naomit" " step_nnmf " #> [57] "step_nnmf_sparse" " step_normalize " #> [59] "step_novel " " step_ns " #> [61] "step_num2factor" " step_nzv " #> [63] "step_ordinalscore" " step_other " #> [65] "step_pca" " step_percentile " #> [67] "step_pls " " step_poly " #> [69] "step_poly_bernstein" " step_profile " #> [71] "step_range" " step_ratio " #> [73] "step_regex" " step_relevel " #> [75] "step_relu" " step_rename " #> [77] "step_rename_at" " step_rm " #> [79] "step_rollimpute" " step_sample " #> [81] "step_scale" " step_select " #> [83] "step_shuffle" " step_slice " #> [85] "step_spatialsign" " step_spline_b " #> [87] "step_spline_convex" " step_spline_monotone " #> [89] "step_spline_natural" " step_spline_nonnegative" #> [91] "step_sqrt" " step_string2factor " #> [93] "step_time" " step_unknown " #> [95] "step_unorder" " step_window " #> [97] "step_zv" 根据我的经验，预处理的劳动强度比应用模型本身的劳动强度低很多倍（3 到 5 倍）。 mytarmailS 2023.07.22 18:15 #31518 СанСаныч Фоменко #:从 R 中 获取配方 预处理软件包 赫德利-威克姆不说废话 Aleksey Vyazmikin 2023.07.24 03:26 #31519 Maxim Dmitrievsky #: :) 你面前的这本书和我的一模一样。在我看来，你也写了。如果你弄丢了，可以让魔导师帮你做个摘要。 我明白了，我们不是在讨论和交流经验，而是再次陷入了一些情绪化的反应。 你删掉了第二个帖子--我想说的是，我看不出与你提供的链接有任何联系。奇怪的是，在文章中，作者并没有尝试用标准的 CB 函数来平衡样本。而且，不能仅从一个数据集的测试结果中得出结论。 [删除] 2023.07.24 07:33 #31520 Aleksey Vyazmikin #:我明白了，我们不是在讨论和交流经验，而是再次陷入了一些情绪化的反应。 你删掉了第二个帖子--我想说的是，我看不出与你提供的链接有任何联系。奇怪的是，在文章中，作者并没有尝试用标准的 CB 函数来平衡样本。你不能只从一个数据集的测试结果中得出结论。 提高你的水平，至少要会写代码，并对算法有基本的了解，这些在书上都有介绍。这样才有谈资。不然的话，聪明的文章（试图模仿正式的科学文体），加上语法和其他错误，只能博人一笑:)。 以前从未通过权重调整过模型，似乎很有趣。纯粹根据这本书来写一个有利可图的 TS 还不可能。我指的是书中描述的元学习器。书中也提到了通过权重进行调整。但当我在工作中加入一些元素后，有些地方就变得更好了。例如，交叉训练，这在另一篇文章中有描述。我已经经历了这一切，可以说已经向前看了，我不想再在后面拉车了。您和 Sanych 花了太多时间讨论这在交易中是否必要，却没有学到任何东西 :) 。 已删除，因为我离开了这个弱智论坛。没有必要。 祝你好运，你会需要它的。 1...314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果您不懂任何符号，可以向 chatgpt 寻求公式解码。
Y|T = 1 测试组结果（带三元组）
Y|T = 0 - 对照组（无）
Y--类别标签，Y0,Y1--没有三元组和有三元组的类别标签
T - 进入模型（包括预测因子）或未进入模型（1;0）
E - 期望值
在测试和训练中的任何一点进行分割
如果不进行混合，就会得到有偏差的 ATE+ 估计值
ATE 是暴露的平均治疗效果
困了，我可能把字母搞混了，但逻辑应该很清楚。
我还是不明白在样本中的任何一点进行分割的想法。毕竟，在我看来，问题的关键在于找到因素效果发生变化的那一点。也许有必要在样本的不同部分进行循环，利用遗传学找到新近受预测因子影响的部分？
刚才你指责别人不说实话，但你自己却没有说清楚这些行为的意义，在你看来，这些行为是为了交易目的。
我还没有就这个问题进行过任何测试，因为在 MQL5 中很难实现自动化。
各位，我们能说 MO 是优化的一种特例吗？
我认为可以。
我都不知道我们在说什么代码。
我还是不明白在样本中的任何一点进行分割的想法。在我看来，问题的关键在于找到某个因素的影响发生变化的时刻。也许我们应该在样本的不同部分进行循环，并利用遗传学找到受预测因子影响的新部分？
刚才你指责别人不说实话，但你自己却没有说清楚这些行为的意义，在你看来，这些行为是为了交易目的。
我还没有就此问题进行过任何测试，因为在 MQL5 中很难实现自动化。
:)你面前的这本书和我的一模一样。在我看来，你也写了。如果你弄丢了，可以让魔导师帮你做个摘要。
被禁言，12 小时后解禁，然后又被禁言。
这是怎么回事？
被禁言，12 小时后被解禁，然后又被禁言。
这是怎么回事？
一个月就好了，让它继续吧，新账号。
我发现了R 中的配方 预处理软件包。这个软件包的预处理步骤列表令人印象深刻：
#> [ 1] "step_BoxCox" " step_YeoJohnson "
#> [ 3] "step_arrange" " step_bagimpute "
#> [ 5] "step_bin2factor" " step_bs "
#> [ 7] "step_center" " step_classdist "
#> [ 9] "step_corr " " step_count "
#> [11] "step_cut ""步骤日期
#> [13] "step_depth" " step_discretize "
#> [15] "step_dummy" " step_dummy_extract "
#> [17] "step_dummy_multi_choice" "step_factor2string "
#> [19] "step_filter" " step_filter_missing "
#> [21] "step_geodist" " step_harmonic "
#> [23] "step_holiday" " step_hyperbolic "
#> [25] "step_ica" " step_impute_bag "
#> [27] "step_impute_knn" " step_impute_linear "
#> [29] "step_impute_lower" " step_impute_mean "
#> [31] "step_impute_median" " step_impute_mode "
#> [33] "step_impute_roll" " step_indicate_na "
#> [35] "step_integer" " step_interact "
#> [37] "step_intercept" " step_inverse "
#> [39] "step_invlogit" " step_isomap "
#> [41] "step_knnimpute" " step_kpca "
#> [43] "step_kpca_poly" " step_kpca_rbf "
#> [45] "step_lag" " step_lincomb "
#> [47] "step_log " " step_logit "
#> [49] "step_lowerimpute" " step_meanimpute "
#> [51] "step_medianimpute" " step_modeimpute "
#> [53] "step_mutate" " step_mutate_at "
#> [55] "step_naomit" " step_nnmf "
#> [57] "step_nnmf_sparse" " step_normalize "
#> [59] "step_novel " " step_ns "
#> [61] "step_num2factor" " step_nzv "
#> [63] "step_ordinalscore" " step_other "
#> [65] "step_pca" " step_percentile "
#> [67] "step_pls " " step_poly "
#> [69] "step_poly_bernstein" " step_profile "
#> [71] "step_range" " step_ratio "
#> [73] "step_regex" " step_relevel "
#> [75] "step_relu" " step_rename "
#> [77] "step_rename_at" " step_rm "
#> [79] "step_rollimpute" " step_sample "
#> [81] "step_scale" " step_select "
#> [83] "step_shuffle" " step_slice "
#> [85] "step_spatialsign" " step_spline_b "
#> [87] "step_spline_convex" " step_spline_monotone "
#> [89] "step_spline_natural" " step_spline_nonnegative"
#> [91] "step_sqrt" " step_string2factor "
#> [93] "step_time" " step_unknown "
#> [95] "step_unorder" " step_window "
#> [97] "step_zv"
根据我的经验，预处理的劳动强度比应用模型本身的劳动强度低很多倍（3 到 5 倍）。
从 R 中 获取配方 预处理软件包
赫德利-威克姆不说废话
:)你面前的这本书和我的一模一样。在我看来，你也写了。如果你弄丢了，可以让魔导师帮你做个摘要。
我明白了，我们不是在讨论和交流经验，而是再次陷入了一些情绪化的反应。你删掉了第二个帖子--我想说的是，我看不出与你提供的链接有任何联系。奇怪的是，在文章中，作者并没有尝试用标准的 CB 函数来平衡样本。而且，不能仅从一个数据集的测试结果中得出结论。
我明白了，我们不是在讨论和交流经验，而是再次陷入了一些情绪化的反应。你删掉了第二个帖子--我想说的是，我看不出与你提供的链接有任何联系。奇怪的是，在文章中，作者并没有尝试用标准的 CB 函数来平衡样本。你不能只从一个数据集的测试结果中得出结论。
。