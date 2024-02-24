交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3149 1...314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156...3399 新评论 mytarmailS 2023.07.18 19:02 #31481 Maxim Dmitrievsky #: 你就是不合群。客户不会就这么走了 他得先让他知道一切都有多酷然后 你懂的你得确保最后不会失去他计划必须巧妙 即使这些都是真的，客户最终也会一无所获，这意味着 DC 套利这个话题已经死了。 [删除] 2023.07.18 19:06 #31482 mytarmailS #:即使这些都是真的，客户最终也会一无所有，这就意味着 DC 套利这个话题已经死了。 这就像 MMM。不要一概而论。有人站在了有利的一边。一切都发生得很美好，人们并不愚蠢：)有一家经纪公司利用其极具吸引力的条件进入了负值区。他们在竞争，他们需要客户。 mytarmailS 2023.07.18 19:11 #31483 Maxim Dmitrievsky #: 就像 MMM 一样。不要断章取义。有人保持积极的一面。一切都会发生得很美好，人们并不愚蠢:)有时，DTS会进入负值。 我宁愿诚实地预测，在任何市场... 风险利润 1/27。 我可以抓住 10-20 个止损点，没问题... 而且我确信我不会在一天内失去我的存款。 [删除] 2023.07.18 19:17 #31484 mytarmailS #:我宁愿诚实地预测任何市场。1/27的风险回报率。我能抓住 10 个止损点，没问题......而且我确信，我不会在一天之内损失我的存款。我也能用手做，而且做得很好。但我对 MO 感兴趣，我的大脑在工作。 关于蟒蛇 mytarmailS 2023.07.18 19:23 #31485 Maxim Dmitrievsky #:我也能用手做，而且做得很好。但我对国防部感兴趣，我的大脑在工作。 用 python。 我也对国防部感兴趣）。 [删除] 2023.07.18 19:24 #31486 mytarmailS #:我也对 MO 感兴趣）。 幸会 ) Renat Akhtyamov 2023.07.18 19:40 #31487 Maxim Dmitrievsky #: 就像 MMM 一样。不要断章取义。有人保持积极的一面。一切都发生得很美好，人们并不愚蠢:)而经纪公司 却在其极具吸引力的条件下陷入了 困境。他们在竞争，他们需要客户。 奇怪 非常 因为这是不可能的，或者他们不是在这个问题上，我对此深表怀疑 ......... vladavd 2023.07.18 20:25 #31488 Renat Akhtyamov #:很奇怪很.......... 例如，许多经纪公司会对超过保证金的损失进行补偿，使账户上的余额为零。 让我们设想一个假设的情况：某种货币，客户的头寸大致平均分配。突然， 一根蜡烛的价格下跌了一千点。在 300 点条件标记处的买方友好地宣布无效。幸运的卖家则固定了他们的利润，例如 800 点。如果买方只支付了 300 点，而损失由经纪公司偿还，那么他们的 500 点利润从何而来？将从公司的口袋里掏出来。 这个故事很现实，根据传言，这就是 15 年 alpari-uk 在法郎上崩溃的原因。 mytarmailS 2023.07.19 22:48 #31489 我试图用描述几乎一切的规则来描述市场......所有的运动都有复杂的曲折、水平、分解、回报、复杂的轨迹等等、 所以，所有的一切，所有的一切。 我创造了一种描述规律性的语言，这是为了降低维度。 (事实上，我改编了一种著名的压缩算法）。 开始使用该算法搜索规则（这是目前最有效的 算法），但它并不理解，挂了））。 我不得不将维度降低 100 倍。 就在那时，我开始发现了一些东西...... 在我的语言中，模式或规则就是这样的... 只有一条规则，先生们 [1] "01-11-11-11-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [2] "01-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [3] "01-11-101-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [4] "0-10-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [5] "01-101-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [6] "01-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [7] "01-11-11-11-11-11-11-101-101-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-101-11-11-11-101-11-11-11-11-10-11|9" [8] "0-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [9] "01-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [10] "01-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [11] "01-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [12] "01-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [13] "01-101-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [14] "01-101-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [15] "01-101-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [16] "01-101-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [17] "01-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [18] "01-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [19] "01-101-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [20] "01-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [21] "01-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [22] "01-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [23] "01-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [24] "01-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [25] "01-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [26] "01-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [27] "01-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [28] "01-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [29] "01-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [30] "01-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [31] "01-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [32] "01-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [33] "01-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [34] "01-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [35] "01-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [36] "01-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [37] "01-101-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [38] "01-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [39] "01-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [40] "01-10-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [41] "01-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [42] "01-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [43] "01-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [44] "01-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [45] "01-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [46] "01-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [47] "01-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [48] "01-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [49] "01-11-11-11-101-101-11-11-101-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-101-11-11-11-11|3" [50] "01-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [51] "0-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [52] "01-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [53] "01-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [54] "01-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [55] "01-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [56] "01-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [57] "01-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [58] "0-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" ... ... ... .. .. 