交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3149

新评论
 
Maxim Dmitrievsky #:
你就是不合群。客户不会就这么走了 他得先让他知道一切都有多酷然后 你懂的你得确保最后不会失去他计划必须巧妙

即使这些都是真的，客户最终也会一无所获，这意味着 DC 套利这个话题已经死了。

[删除]  
mytarmailS #:

即使这些都是真的，客户最终也会一无所有，这就意味着 DC 套利这个话题已经死了。

这就像 MMM。不要一概而论。有人站在了有利的一边。一切都发生得很美好，人们并不愚蠢：)有一家经纪公司利用其极具吸引力的条件进入了负值区。他们在竞争，他们需要客户。
 
Maxim Dmitrievsky #:
就像 MMM 一样。不要断章取义。有人保持积极的一面。一切都会发生得很美好，人们并不愚蠢:)有时，DTS会进入负值。

我宁愿诚实地预测，在任何市场...


风险利润 1/27。

我可以抓住 10-20 个止损点，没问题...

而且我确信我不会在一天内失去我的存款。

[删除]  
mytarmailS #:

我宁愿诚实地预测任何市场。


1/27的风险回报率。

我能抓住 10 个止损点，没问题......

而且我确信，我不会在一天之内损失我的存款。

我也能用手做，而且做得很好。但我对 MO 感兴趣，我的大脑在工作。

关于蟒蛇
 
Maxim Dmitrievsky #:

我也能用手做，而且做得很好。但我对国防部感兴趣，我的大脑在工作。

用 python。

我也对国防部感兴趣）。

[删除]  
mytarmailS #:

我也对 MO 感兴趣）。

幸会 )

 
Maxim Dmitrievsky #:
就像 MMM 一样。不要断章取义。有人保持积极的一面。一切都发生得很美好，人们并不愚蠢:)而经纪公司 却在其极具吸引力的条件下陷入了 困境。他们在竞争，他们需要客户。

奇怪

非常

因为这是不可能的，或者他们不是在这个问题上，我对此深表怀疑 .........

 
Renat Akhtyamov #:

很奇怪

..........

例如，许多经纪公司会对超过保证金的损失进行补偿，使账户上的余额为零。

让我们设想一个假设的情况：某种货币，客户的头寸大致平均分配。突然， 一根蜡烛的价格下跌了一千点。在 300 点条件标记处的买方友好地宣布无效。幸运的卖家则固定了他们的利润，例如 800 点。如果买方只支付了 300 点，而损失由经纪公司偿还，那么他们的 500 点利润从何而来？将从公司的口袋里掏出来。

这个故事很现实，根据传言，这就是 15 年 alpari-uk 在法郎上崩溃的原因。

 

我试图用描述几乎一切的规则来描述市场......所有的运动都有复杂的曲折、水平、分解、回报、复杂的轨迹等等、

所以，所有的一切，所有的一切。


我创造了一种描述规律性的语言，这是为了降低维度 (事实上，我改编了一种著名的压缩算法）。

开始使用该算法搜索规则（这是目前最有效的 算法，但它并不理解，挂了））。

我不得不将维度降低 100 倍。


就在那时，我开始发现了一些东西......


在我的语言中，模式或规则就是这样的...

只有一条规则，先生们

[1] "01-11-11-11-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10"                            
  [2] "01-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"
  [3] "01-11-101-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                   
  [4] "0-10-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                          
  [5] "01-101-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"  
  [6] "01-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"    
  [7] "01-11-11-11-11-11-11-101-101-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-101-11-11-11-101-11-11-11-11-10-11|9"                                       
  [8] "0-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                             
  [9] "01-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"      
 [10] "01-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"        
 [11] "01-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                          
 [12] "01-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                
 [13] "01-101-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                        
 [14] "01-101-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                            
 [15] "01-101-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5"                                                      
 [16] "01-101-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                    
 [17] "01-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                   
 [18] "01-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2"                                           
 [19] "01-101-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                         
 [20] "01-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"          
 [21] "01-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"            
 [22] "01-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                              
 [23] "01-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                    
 [24] "01-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                            
 [25] "01-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                
 [26] "01-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5"                                                          
 [27] "01-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                        
 [28] "01-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                       
 [29] "01-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2"                                               
 [30] "01-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                             
 [31] "01-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"              
 [32] "01-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                
 [33] "01-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                  
 [34] "01-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8"                                        
 [35] "01-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                
 [36] "01-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                    
 [37] "01-101-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                    
 [38] "01-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3"                                            
 [39] "01-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                           
 [40] "01-10-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1"                                     
 [41] "01-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1"                                                 
 [42] "01-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10"                                            
 [43] "01-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                    
 [44] "01-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                      
 [45] "01-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7"                                                   
 [46] "01-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                    
 [47] "01-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                        
 [48] "01-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                        
 [49] "01-11-11-11-101-101-11-11-101-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-101-11-11-11-11|3"                                                       
 [50] "01-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2"                               
 [51] "0-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1"                                         
 [52] "01-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10"                     
 [53] "01-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9"                        
 [54] "01-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8"                                          
 [55] "01-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7"                                                       
 [56] "01-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6"                                        
 [57] "01-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5"                                            
 [58] "0-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4"                                                                                                                                                                                   
...
...
...
..
..                                                                                                                              
                                                                                                                                       
[736] "0-101-101"                                                                                                                                             
[737] "01-101__5"                                                                                                                                             
[738] "01-101__6"                                                                                                                                             
[739] "0-11"                                                                                                                                                  
[740] "01"                                                                                                                                                    
[741] "01__1"                                                                                                                                                 
[742] "01__2"                                                                                                                                                 
[743] "01__3"                                                                                                                                                 
[744] "01__4"                                                                                                                                                 
[745] "01__5"                                                                                                                                                 
[746] "01__6"                                                                                                                                                 
[747] "01__7"                                                                                                                                                 
[748] "01__8"                                                                                                                                                 
[749] "01__9"                                                                                                                                                 
[750] "0"                                                                                                                                                     
[751] "SELL"  

如果你认为你能用 Forest 或 Boost 做这样的事情，那我就要让你失望了，它们还没学会如何将 100 亿个特征输入表模型....

这只是一条该死的规则。

这种事情需要超级计算机。

[删除]  
仔细想想，森林弹跳和规则并没有什么区别。
你可以以同样的方式通过森林拉动规则，并使用第二个模型来确定规则是否发生。

你甚至可以进行干预，就像在 Kozula 中那样，看看你的系统对外部参数（tritment）的反应。

这就是我正在做的。
1...314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156...3399
新评论