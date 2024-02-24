交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3155

新评论
Forester #:
图表中没有明显的因果关系，比如气温和-->买冰淇淋。

关键在于你如何影响系统。这就是考虑价格变化（你的影响）对销售的影响。

我通过训练模型来影响交易方向。勒纳告诉我，这样做没有任何作用），但也没有解决任何问题。
那么底线是什么？它继续提供

非科学的双重/偏差 ML#

几乎完全照搬了我的方法，但在我看来，没有重要的补充内容

而且效果更好。

宾果！我自己也达到了科祖尔的顶峰。再高兴不过了。


这张照片也表达了我的喜悦之情：

现在至少我知道该怎么称呼我的方法了:)

我得为这样美好的时刻付钱给他。


 
没道理
mytarmailS #:
这没有任何意义。

但非常有趣）。

 
Maxim Dmitrievsky #:

但非常有趣 )

兴趣和理解一样多））））

 
Maxim Dmitrievsky #:
在其他货币对上测试，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你

mytarmailS #:

兴趣和理解))

好了，这个任务我已经完成了，剩下的就是寻找其他任务或等待补丁了

Evgeni Gavrilovi #:

检查其他货币对，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你

您可以自己检查，我已经开发了一点 Kozul 主题，所以您不会感到无聊。

 
Maxim Dmitrievsky #:

你可以自己去看看，我开发了一个有点像 Kozul 的主题，这样你就不会觉得无聊了。

马克西姆，你能给我一篇论文：

MO 作品的引文吗？

Ivan Butko #:

马克西姆，你能给我一篇论文：

MO 在语录上的作用吗？

自不待言，因为它只是一种工具，还需要另一个层次的思维，即 ML 范畴。

人们直到最近才意识到从 ML 到 ML 的必要性。在需要复杂系统结果稳定性的领域，已经开始出现不同的新方向。成功与否各不相同。
