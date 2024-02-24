交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3155 1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399 新评论 [删除] 2023.07.25 15:20 #31541 Forester #: 图表中没有明显的因果关系，比如气温和-->买冰淇淋。 关键在于你如何影响系统。这就是考虑价格变化（你的影响）对销售的影响。 我通过训练模型来影响交易方向。勒纳告诉我，这样做没有任何作用），但也没有解决任何问题。 [删除] 2023.07.25 15:47 #31542 那么底线是什么？它继续提供 非科学的双重/偏差 ML# 几乎完全照搬了我的方法，但在我看来，没有重要的补充内容 而且效果更好。 宾果！我自己也达到了科祖尔的顶峰。再高兴不过了。 这张照片也表达了我的喜悦之情：现在至少我知道该怎么称呼我的方法了:)我得为这样美好的时刻付钱给他。 mytarmailS 2023.07.25 16:01 #31543 没道理 [删除] 2023.07.25 16:01 #31544 mytarmailS #: 这没有任何意义。 但非常有趣）。 mytarmailS 2023.07.25 16:04 #31545 Maxim Dmitrievsky #:但非常有趣 ) 兴趣和理解一样多）））） Evgeni Gavrilovi 2023.07.25 16:08 #31546 Maxim Dmitrievsky #: 那么底线是什么？它继续提供 非科学的双重/偏差 ML# 在其他货币对上测试，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你 [删除] 2023.07.25 16:09 #31547 mytarmailS #:兴趣和理解)) 好了，这个任务我已经完成了，剩下的就是寻找其他任务或等待补丁了 [删除] 2023.07.25 16:13 #31548 Evgeni Gavrilovi #:检查其他货币对，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你 您可以自己检查，我已经开发了一点 Kozul 主题，所以您不会感到无聊。 Ivan Butko 2023.07.25 16:22 #31549 Maxim Dmitrievsky #:你可以自己去看看，我开发了一个有点像 Kozul 的主题，这样你就不会觉得无聊了。 马克西姆，你能给我一篇论文： MO 作品的引文吗？ [删除] 2023.07.25 16:29 #31550 Ivan Butko #:马克西姆，你能给我一篇论文： MO 在语录上的作用吗？ 自不待言，因为它只是一种工具，还需要另一个层次的思维，即 ML 范畴。人们直到最近才意识到从 ML 到 ML 的必要性。在需要复杂系统结果稳定性的领域，已经开始出现不同的新方向。成功与否各不相同。 1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
图表中没有明显的因果关系，比如气温和-->买冰淇淋。
关键在于你如何影响系统。这就是考虑价格变化（你的影响）对销售的影响。我通过训练模型来影响交易方向。勒纳告诉我，这样做没有任何作用），但也没有解决任何问题。
非科学的双重/偏差 ML#
几乎完全照搬了我的方法，但在我看来，没有重要的补充内容
而且效果更好。
宾果！我自己也达到了科祖尔的顶峰。再高兴不过了。
这张照片也表达了我的喜悦之情：
现在至少我知道该怎么称呼我的方法了:)
我得为这样美好的时刻付钱给他。
这没有任何意义。
但非常有趣）。
但非常有趣 )
兴趣和理解一样多））））
那么底线是什么？它继续提供
非科学的双重/偏差 ML#
在其他货币对上测试，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你
兴趣和理解))
好了，这个任务我已经完成了，剩下的就是寻找其他任务或等待补丁了
检查其他货币对，至少 10 种。如果在所有货币对上都有效，那么恭喜你
您可以自己检查，我已经开发了一点 Kozul 主题，所以您不会感到无聊。
你可以自己去看看，我开发了一个有点像 Kozul 的主题，这样你就不会觉得无聊了。
马克西姆，你能给我一篇论文：
MO 作品的引文吗？
马克西姆，你能给我一篇论文：
MO 在语录上的作用吗？