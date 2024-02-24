交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3279 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 新评论 Grigori.S.B 2023.10.03 13:16 #32781 Alexander Ivanov #: 我不害怕 这就对了 Renat Akhtyamov 2023.10.03 13:56 #32782 Grigori.S.B #:这也是理所当然的。 这将是来自现实世界的噩耗。 fxsaber 2023.10.03 16:28 #32783 我想在一个长字符串中快速找到相似的短字符串。 有可能优化使用 Alglib 吗？ #include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077 const vector<double> GetCorr( const CMatrixDouble &Matrix, const vector<double> &Pattern ) { CMatrixDouble Vector; CMatrixDouble Corr; Vector.Col(0, Pattern); CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, Matrix, Matrix.Rows(), 1, Matrix.Cols(), Corr); return(Corr.Row(0)); } #property script_show_inputs input int inRows = 300; // Длина короткой строки input int inCols = 1000000; // Длина длинной строки void FillArray( double &Array[], const int Amount ) { for (uint i = ArrayResize(Array, Amount); (bool)i--;) Array[i] = MathRand(); } void FillMatrix( CMatrixDouble &Matrix, const double &Array[], const int Rows ) { Matrix.Resize(Rows, ArraySize(Array) + 1 - Rows); double ColArray[]; vector<double> Vector; for (uint i = (uint)Matrix.Cols(); (bool)i--;) { ArrayCopy(ColArray, Array, 0, i, Rows); Vector.Swap(ColArray); Matrix.Col(i, Vector); } } void FillData( double &Array[], double &Pattern[], CMatrixDouble &Matrix, const int Rows, const int Cols ) { FillArray(Array, Cols + Rows - 1); FillArray(Pattern, Rows); FillMatrix(Matrix, Array, Rows); } #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " // Поиск похожей строки в длинной строке. void OnStart() { if (inRows < inCols) { PrintCPU(); // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 double Array[]; // Длинная строка, где будет искать. double Pattern[]; // Короткая строка, с которой будем сравнивать. CMatrixDouble Matrix; FillData(Array, Pattern, Matrix, inRows, inCols); // Заполнили данные. Print(TOSTRING(inRows) + TOSTRING(inCols)); vector<double> vPattern; vPattern.Assign(Pattern); ulong StartTime, StartMemory; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3256#comment_49538685 BENCH(vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern)) // BENCH(vector<double> Vector2 = GetCorr(Array, Pattern)) // Print(TOSTRING(IsEqual(Vector1, Vector2))); } } 结果。 EX5: 4000 AVX Release. TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX inRows = 300 inCols = 1000000 vector<double> Vector1 = GetCorr(Matrix, vPattern) - 6725703 mcs, 8 MB 通过 Alglib 实现在第一百万个字符串中搜索相似短字符串 (300) 的时间超过六秒。NumPy 可以做到吗？ Aleksei Kuznetsov 2023.10.03 16:49 #32784 fxsaber #:试图在长字符串中快速找到相似的短字符串。使用 Alglib 是否更为理想？结果。通过 Alglib 在百万分之一的字符串中搜索与短字符串 (300) 类似的字符串需要 8 秒多的时间。NumPy 可以做到吗？ 你将如何评估得到的矩阵？我不明白这种评估的原理。 fxsaber 2023.10.03 16:53 #32785 Forester #: 你又将如何评估得出的 300*1000000 矩阵？我不明白这种估算的原理。 一行为 1 000 000。 我们取区间 [0..299] 中的值，将其放入 300*1000000 矩阵的第一列。 取区间 [1...300] 中的值，放入 300x1000000 矩阵的第二列。 以此类推。 计算该矩阵与 300 处某些模式的相关性。输出结果是相应皮尔逊系数的百万分之一向量。 mytarmailS 2023.10.03 18:33 #32786 fxsaber #: 该实现在 Alglib 中搜索与 短 字符串类似的第一百万个字符串 需要6 秒 多的时间。 我的平均时间也是 6 秒左右。 我已经运行了几次。 system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.15 0.03 5.70 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.38 0.02 5.16 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.18 0.01 6.10 > system.time({ + find_cor(y,x) + }) user system elapsed 4.08 0.00 5.99 但我用的是最普通的方法，没有寻找任何火箭科学的解决方案。 СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:42 #32787 mytarmailS #:我的平均时间也是 6 秒左右。我跑过几次但我是按常规方法做的，没有寻找任何火箭科学的解决方案。 你用的是哪种 R？ 微软的 R 使用英特尔的矢量和矩阵圣经....。 mytarmailS 2023.10.03 18:44 #32788 СанСаныч Фоменко #:你的 R 是什么？Microsoft R 使用英特尔矢量和矩阵圣经....。 有规律的... 但我在 R 中用 C++ 编写了函数。 СанСаныч Фоменко 2023.10.03 18:55 #32789 mytarmailS #:普通 我想知道微软 R + 英特尔 = 庞特还是真的更快？ mytarmailS 2023.10.03 18:58 #32790 СанСаныч Фоменко #:我想知道微软 R + 英特尔 = 庞特还是真的更快？ 我没试过，也很好奇。 但我感兴趣的是在任何操作上的总体速度提升，而不仅仅是矩阵和向量。 1...327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不害怕
这就对了
这也是理所当然的。
这将是来自现实世界的噩耗。
我想在一个长字符串中快速找到相似的短字符串。
有可能优化使用 Alglib 吗？
结果。
通过 Alglib 实现在第一百万个字符串中搜索相似短字符串 (300) 的时间超过六秒。NumPy 可以做到吗？
试图在长字符串中快速找到相似的短字符串。
使用 Alglib 是否更为理想？
结果。
通过 Alglib 在百万分之一的字符串中搜索与短字符串 (300) 类似的字符串需要 8 秒多的时间。NumPy 可以做到吗？
你将如何评估得到的矩阵？我不明白这种评估的原理。
你又将如何评估得出的 300*1000000 矩阵？我不明白这种估算的原理。
该实现在 Alglib 中搜索与 短 字符串类似的第一百万个字符串 需要6 秒 多的时间。
我的平均时间也是 6 秒左右。
我已经运行了几次。
但我用的是最普通的方法，没有寻找任何火箭科学的解决方案。
我的平均时间也是 6 秒左右。
我跑过几次
但我是按常规方法做的，没有寻找任何火箭科学的解决方案。
你用的是哪种 R？
微软的 R 使用英特尔的矢量和矩阵圣经....。
你的 R 是什么？
Microsoft R 使用英特尔矢量和矩阵圣经....。
有规律的...
但我在 R 中用 C++ 编写了函数。
普通
我想知道微软 R + 英特尔 = 庞特还是真的更快？
我想知道微软 R + 英特尔 = 庞特还是真的更快？
我没试过，也很好奇。
但我感兴趣的是在任何操作上的总体速度提升，而不仅仅是矩阵和向量。