那么，整个相关性的最终目标是什么？
我可以计算出别人因技术限制而无法计算的结果
测试、可视化和快速行动也是正常的。
最终优化也很正常，以获取交易参数
起初，我试着做正面变体--每次计算所有行。我觉得 Alglib 中存在一些错误，因为我在自己的 Alglib 中找不到。
结果往往是一致的。
但在某些情况下，却并非如此。
如果总是这样 那就是我的错了但这里面有猫腻
Print(Matrix1);
Print("------------------");
Print(Matrix2)；
Matrix2 有前 5 个匹配项，然后是零。矩阵变得相似了，但 IsEqual 仍然没有通过。是不是哪里出了问题？
我将 Res.Col(Corr.Row(0),i);改为 Res.Row(Corr.Row(0),i)；
找到问题所在
应该是这样
for (int i = 0; i < (int)Matrix.Cols(); i++)
{
if (i)
Vector.SwapCols(0, i);
CBaseStat::PearsonCorrM2(Vector, MatrixIn, MatrixIn.Rows(), 1, MatrixIn.Cols(), Corr);
Res.Col(Corr.Row(0), i);
}
附：
总的来说，你的代码既漂亮又简洁。我会在 loops)))) 中完成所有工作
如果按三角形计数，PearsonCorrM2 的速度可以提高 2 倍。......第 50 行的所有数据到第 50 行，以此类推。
我在某处读到过，你可以通过快速傅立叶变换快速读取相关性......这也是加快速度的一种选择。
我已经这么做了。当字符串长度较大时，这样做是有意义的。有机会我演示给你看。
