不仅如此，我已经写了八章。所以我开始了计划，但后来决定让它更详细，并意外地开始写书 :-)
这就是我要求你为这8个章节命名的原因，很容易看出你的谈话是如何准备的 - 没有计划....好吧，这种善良在一天中的任何时候，你都可以在YouTube上观看 ))))
ZS：请注意，我的问题不是挑衅性的，相反，它更多的是对你的帮助--论坛上阅读的人很多，如果你对自己的意图表现出认真的态度，那么也许你会有，因为有吗？ 啊ANSHLAG！；)
伊戈尔指出了这一点，做得很好。一本书怎么能没有目录呢。我马上告诉你这是一个工作版本，它可能会有变化。
第一章：MO的双重性。
第二章：预测和分类
第三章：价格形成的因果模型
第四章：目标功能和基本战略
第五章：依赖报价和独立报价的数据
第6章：聚类分析概述
第七章：一般性的概念。的理论。
第8章：雷舍托夫的优化器
第九章：实践。行动的算法。
研讨会本身已暂定于13日星期五举行 :-)
不，是专家顾问。它在Inite中完美地追踪了一切，我想如何把它带入Ontic并使它与信号一起工作。
好的，谢谢你!
注意，音序器已经开始形成信号了，所以一切都很真实。观看，欣赏...
好的。对于那些认为自己的帖子意味着自己很酷的新手。我是这个论坛的一个古老居民。完全是一个实践者。在过去5年中，没有错过一个没有交易的交易周。我已经2个月没有交易了，因为我转到了Moex。这是过去几年来交易中最大的突破。向A的过渡并不容易，但几乎已经完成。剩下的就是教他进行实时交易。所以，先生们，不要那么傲慢。
不幸的是，我只使用交易机器人，所以没有机器人，我也没有使用自由职业者。不幸的是，我没有使用Freelance，因为我试图自己做所有的事情，但我和MKUL5不是真正的好朋友，但我在4上写了所有的东西。
我租了一个 带MT4的VPS，即使在机器人亏损的那些时刻，它的速度也比我慢，这很好。
你应该以这种乐观的态度在政府工作））。