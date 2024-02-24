交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3264

不管怎么说我已经表达了我的观点，如果对大家有用，我很高兴。
现在，我将在矩阵中找到非相关模式，看看这两种策略是如何相互作用的。

 
有什么好检查的，这在数学上是显而易见的......

如果在有噪声的行中存在总体上升趋势（TC 赚取） ，那么在添加噪声时，噪声会相互抑制，只保留趋势。

前提是噪声在序列中不相关。

 
雷纳特，请告诉我更多关于比赛的信息。

我对模型训练的规定/条件很感兴趣。


1) 是否有任何规则--模型应该如何训练、用什么数据训练、训练多长时间？

2) 对模型是否有任何限制？ 例如，我是否可以使用神经网络以外的模型？

3) 或者我只需要提供 onnx 文件，至于里面是什么模型、基于什么数据并不重要。

 
到目前为止，我还没有发现在一台简单的家用机器上计算百万乘百万矩阵有任何技术障碍。

在 MQL5 中，这样一个矩阵的元素在我的旧机器上计算大约需要 55 个小时。内存消耗极少。

行长为 100。
在 MQL5 中，计算这样一个矩阵的元素在我的旧机器上需要约 55 个小时。内存消耗极少。

它是满的，而不是筛的，是按 ticks 计算的吗？

 
是完全不剪切的蜱虫吗？

是完整的虱子与此无关，它只是一个双矩阵。

先把它放在一边，效果并不比 MO 好，虽然 MO 在平衡的流畅性方面也很逊色

5 分钟，半训练。


 
字符串的长度？计算需要多长时间？
是国防部。

1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399
