mytarmailS #:

你已经复制了 40 次，同样的东西，同样的东西 ....

唯一的问题是机器人在哪里？

没有机器人，因为我们不得不拒绝老师，而且顾问也有技术问题。现在，所有技术问题都已解决。

我认为你关于平衡的想法是不可行的，尽管我最初很喜欢它。你必须比我更仔细地设计老师。

 
Forester #:

分类错误不是指标。指标是余额和余额线。第 5 年及以上。
我给你看过一份资产负债表，OOS 的分类错误率为 8.3%。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275

有利可图，但还是把这样的模型扔进了篮子。

请展示您的资产负债表，OOS 误差为 20%。这将成为我们努力的榜样。

我看不懂你的图片。我不明白这是什么意思，分类和它有什么关系，当列是余额时。

 
СанСаныч Фоменко #:

1) 没有机器人，因为我们不得不拒绝教师。现在，所有技术问题都已解决。


2) 我认为您关于平衡的想法是不可行的，尽管我最初很喜欢这个想法。平衡不能成为老师，因为它并不存在。 你必须比我以前更仔细地设计老师。

1) 那还有什么好说的？

2) 而且我从没说过平衡的想法行不通，事实上我说的恰恰相反，FF 有无限变化的可能性。

你忘了是怎么回事了吗？我来提醒你一下。

那个人问如何训练平衡网络，我给了你提示，你很感兴趣，要求举例说明，我就给了你。我还写道，你不应该进行平衡训练。

剩下的纯粹是你的个人发明，是你出于某种原因把我和你联系在一起的发明。

 
mytarmailS #:

1) 那还谈什么呢？

2) 我从没说过平衡的想法行不通，事实上我说的恰恰相反，FF 有无限的变体可能性。

你忘了以前是怎么做的吗？我来提醒你。

那个人问如何训练网络的平衡性，我给了你提示，你很感兴趣，要求举例说明，我就给了你。我还写道，你不应该进行平衡训练。

剩下的纯粹是你的个人发明，是你出于某种原因把我和你联系在一起的发明。

平衡的概念对我来说是新的，是你提出来的，我强调这一点。但你却莫名其妙地紧张起来..........

以 "平衡 "结束话题。

[删除]  
mytarmailS #:

规则的可持续性 在 OOS 上是行不通的，就像平衡曲线对法定货币一样

这些我都说过了，以不同的形式，多次....。

但我仍然认为，每个人都应该 知道如何 编写 FF 和使用 AO...

我也不是它的粉丝，但阿列克谢说它有用。

问题是，为什么他不使用他得到的东西呢？

这是我在过去一个半月里的逻辑（它已经工作了一年多，取得了同样的成功）。

我认为它（处理模型错误）比摆弄规则更成功。

因为摆弄规则和遗传学一样，都是从成功的传递中选择参数。

H.Y 我不会再公关最后一篇文章了，因为我很无聊:)如果至少有人能把它弄明白，并提出还有哪些地方可以改进，那将是一种进步。


 
Maxim Dmitrievsky #:

我也不太喜欢，但阿列克谢说它很有效。

问题是他为什么不用 )

所以他说过很多次，规则正在消亡，随机复活不起作用，我证实了这一点 ....。

我们还可以得出结论，如果已经选定的规则不起作用，那么 AMO 就根本不起作用......

由此可以得出结论，问题不在 AMO，而在数据和/或目标。


图片不错 )

[删除]  

有一本关于各种规则的小书。

https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

Machine learning algorithms usually operate as black boxes and it is unclear how they derived a certain decision. This book is a guide for practitioners to make machine learning decisions interpretable.
 
СанСаныч Фоменко #:

我看不懂你的图片。我不明白这是什么意思，分类和它有什么关系，柱子是平衡的。

有什么不清楚的吗？让我来解释一下：
图表上的平衡线，在我看来，虽然有利可图，但并不适合工作。
Err 栏显示的是分类误差。对于盈利的变体，它等于 8.3%，而对于工作为 0 的变体，误差 = 9.1%。

那么，你能给我看看你的误差为 20% 的 OOS 平衡图吗？
 
Forester #:
什么地方不清楚？让我来解释一下： 图表上的平衡线，在我看来，虽然有利可图，但并不适合工作。 Err 栏 - 显示分类误差。对于盈利的变体来说，它等于 8.3%，而对于工作效率为 0 的变体来说，误差 = 9.1%。 那么，你能给我看一下你关于误差为 20% 的 OOS 的平衡图吗？



平衡与分类错误有什么关系？

 
СанСаныч Фоменко #:

平衡与分类错误有什么关系？

没错，没有任何关系。我不明白你为什么一直把 20% 的误差率吹捧为一项成就......
，无论是 20%、8% 还是 50%，都没有任何意义。这些数字毫无意义。

平衡才有意思。没有图表？

