交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3041 1...303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2023.04.20 14:17 #30401 mytarmailS #: 值得比较。 我只是出于好奇看看而已 不知道如何比较。 UpSample 应该会因为重复相同的数据而导致过度训练，而这是无法立即察觉的。 mytarmailS 2023.04.20 14:25 #30402 СанСаныч Фоменко #:目前还不清楚如何进行比较。理想情况下，由于重复相同的数据而 导致的 向上采样 应该会导致过度训练，但这并不能立即察觉。 为什么不呢？ СанСаныч Фоменко 2023.04.20 15:46 #30403 mytarmailS #:培训、测试、验证，然后出发。 太糟糕了，我换了头像。 mytarmailS 2023.04.20 15:59 #30404 СанСаныч Фоменко #:太糟糕了，阿瓦尔变了 为什么？ [删除] 2023.04.20 18:29 #30405 军国主义也来到了这个可爱的主题中 Aleksey Vyazmikin 2023.04.20 18:37 #30406 Maxim Dmitrievsky #: 军国主义来到了这个可爱的话题。 他手里拿的是狙击枪吗？ mytarmailS 2023.04.20 21:05 #30407 我正试图将空间线性化，或者将非线性空间转换为线性空间。我对 HLLE 算法很感兴趣。 https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction 看起来很有趣。在我看来，AMO 会比现在的价格更容易识别这样的草图。 有谁能告诉我，为什么我上传到这里的动画会出现如此糟糕的色彩失真？ 这就是算法转换后的价格。 谁想玩玩 p <- cumsum(rnorm(400,sd = 0.01))+100 p <- stats::embed(p,dimension = 20)[,20:1] plot(p[,20],t="l",pch=20) library(dimRed) emb <- embed(p, "HLLE", knn = 15) pp <- emb@org.data[,20] xx <- emb@data@data par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(1,2)) plot(pp,t="l",pch=20) plot(xx,t="p",pch=20) for(i in 1:nrow(xx)){ Sys.sleep(0.05) plot(pp,t="l",pch=20) points(i,pp[i],col=2,lwd=6) plot(xx, t="p",lwd=2,pch=20) points(xx[i,1],xx[i,2],col=2,lwd=6) } 附加的文件： anigif.zip 6455 kb [删除] 2023.04.20 21:44 #30408 流形学习与 PCA 存在同样的问题。 你很难拟合非平稳序列 mytarmailS 2023.04.20 21:56 #30409 Maxim Dmitrievsky #:我在学习中也遇到了和 pca 一样的问题。你很难拟合非平稳序列 没有什么可拟合的，只是将当前模式转换到了另一个维度，仅此而已。 mytarmailS 2023.04.20 21:57 #30410 拍得更漂亮了 p <- cumsum(rnorm(300,sd = 0.01))+100 n <- 10 p <- stats::embed(p,dimension = n)[,n:1] library(dimRed) emb <- embed(p, "HLLE", knn = 15) pp <- emb@org.data[,n] xx <- emb@data@data gg <- cbind.data.frame(time=1:length(pp),xx,pp) library(patchwork) library(ggplot2) p1 <- ggplot(gg, aes(x =time, y = pp, col=time)) + geom_point() + scale_color_gradientn(colours = rainbow(4)) p2 <- ggplot(gg, aes(x = HLLE1, y = HLLE2, col=time)) + geom_point() + scale_color_gradientn(colours = rainbow(4)) p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2) 1...303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
值得比较。
不知道如何比较。 UpSample 应该会因为重复相同的数据而导致过度训练，而这是无法立即察觉的。
目前还不清楚如何进行比较。理想情况下，由于重复相同的数据而 导致的 向上采样 应该会导致过度训练，但这并不能立即察觉。
为什么不呢？
培训、测试、验证，然后出发。
太糟糕了，我换了头像。
太糟糕了，阿瓦尔变了
为什么？
军国主义来到了这个可爱的话题。
他手里拿的是狙击枪吗？
我正试图将空间线性化，或者将非线性空间转换为线性空间。我对 HLLE 算法很感兴趣。
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
看起来很有趣。在我看来，AMO 会比现在的价格更容易识别这样的草图。
有谁能告诉我，为什么我上传到这里的动画会出现如此糟糕的色彩失真？
这就是算法转换后的价格。
谁想玩玩
流形学习与 PCA 存在同样的问题。
你很难拟合非平稳序列
我在学习中也遇到了和 pca 一样的问题。
你很难拟合非平稳序列
没有什么可拟合的，只是将当前模式转换到了另一个维度，仅此而已。
拍得更漂亮了