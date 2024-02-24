交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3044 1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 13:41 #30431 mytarmailS #:没关系，应该能行。你确定没有修改代码吗？ 给我看看出现错误的代码。 没有，我没改。 mytarmailS 2023.04.23 13:43 #30432 Aleksey Vyazmikin #:不，我没有。 很小 Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 13:49 #30433 mytarmailS #:非常小点击图片。 然后点击软盘旁边的箭头。 mytarmailS 2023.04.23 13:52 #30434 Aleksey Vyazmikin #:点击图片。 然后点击软盘旁边的箭头。 尝试将 embed 替换为 stats::embed Andrey Dik 2023.04.23 14:20 #30435 Forester #: 您评估稳定性的选择是什么？我们最近在这里讨论了两种方案。在不同历史遗址的测试中，FF 值的标准偏差越小越好。 mytarmailS 2023.04.23 14:36 #30436 Aleksey Vyazmikin #: 有用吗？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:08 #30437 mytarmailS #:有用吗？ 我又遇到了新的错误，现在它说 > library(inTrees) # ?inTrees::getRuleMetric() Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’ In addition: Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ > tr <- 1:500 > library(inTrees) # ?inTrees::getRuleMetric() Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’ In addition: Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说会重启，但并没有。 在 R 中，我得到了以下日志 > install.packages("inTrees") Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’ (потому что ‘lib’ не определено) Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib: не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES' Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0: не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' Предупреждение: пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5) mytarmailS 2023.04.23 15:11 #30438 Aleksey Vyazmikin #:我又遇到了新的错误，现在它说我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说将重启，但并没有重启。 为什么要安装 R-Studio ？ mytarmailS 2023.04.23 15:14 #30439 Aleksey Vyazmikin #:在 R 中，这是对数 试试看 install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/') 最好将控制台输出改为英文，这样就可以正常搜索问题了 https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning? 2014.09.08Richie Cotton Richie Cotton 117k 46 46 gold badges 243 243 silver badges 359 359 bronze badgesstackoverflow.com Why doesn't R think that the package is available? See also these questions referring to specific instances of this problem: Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:16 #30440 mytarmailS #:为什么要安装 R-Studio ？ 我想你应该在这里加个逗号。是关于软件包的安装位置。 1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没关系，应该能行。
你确定没有修改代码吗？ 给我看看出现错误的代码。
没有，我没改。
不，我没有。
很小
非常小
点击图片。然后点击软盘旁边的箭头。
点击图片。然后点击软盘旁边的箭头。
尝试将 embed 替换为 stats::embed
您评估稳定性的选择是什么？我们最近在这里讨论了两种方案。
有用吗？
有用吗？
我又遇到了新的错误，现在它说
我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说会重启，但并没有。
在 R 中，我得到了以下日志
我又遇到了新的错误，现在它说
我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说将重启，但并没有重启。
为什么要安装 R-Studio ？
在 R 中，这是对数
试试看
最好将控制台输出改为英文，这样就可以正常搜索问题了
https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa
为什么要安装 R-Studio ？
我想你应该在这里加个逗号。是关于软件包的安装位置。