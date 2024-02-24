交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3044

mytarmailS #:

没关系，应该能行。

你确定没有修改代码吗？ 给我看看出现错误的代码。

没有，我没改。


 
Aleksey Vyazmikin #:

很小

 
mytarmailS #:

点击图片。

然后点击软盘旁边的箭头。
 
Aleksey Vyazmikin #:

点击图片。

然后点击软盘旁边的箭头。

尝试将 embed 替换为 stats::embed

 
Forester #:
您评估稳定性的选择是什么？我们最近在这里讨论了两种方案。

在不同历史遗址的测试中，FF 值的标准偏差越小越好。
 
Aleksey Vyazmikin #:

有用吗？

 
mytarmailS #:

有用吗？

我又遇到了新的错误，现在它说

> tr <- 1:500

我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说会重启，但并没有。

在 R 中，我得到了以下日志

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

我又遇到了新的错误，现在它说

我尝试安装 R-Studio - 它转了一圈又一圈 - 它警告说将重启，但并没有重启。

为什么要安装 R-Studio

 
Aleksey Vyazmikin #:

在 R 中，这是对数

试试看

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

最好将控制台输出改为英文，这样就可以正常搜索问题了

https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa

mytarmailS #:

为什么要安装 R-Studio

我想你应该在这里加个逗号。是关于软件包的安装位置。

