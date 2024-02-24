交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3040 1...303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047...3399 新评论 [删除] 2023.04.17 19:48 #30391 Maxim Dmitrievsky #:研究https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/文章中引用了许多其他最先进的时间序列分类方法、信号和模式提取方法。文章中没有提到效率低下的问题，但正如人们所说，这就是家庭作业尝试从原始芯片生成 x10 和 x100 芯片。误差大于原始数据集 + 学习速度受到影响报废 但使用 numba 的经验是积极的，它计算内核的速度非常快。 СанСаныч Фоменко 2023.04.17 20:58 #30392 Forester #:有什么选择吗？)))) 你为什么总是问问题... mytarmailS 2023.04.18 12:26 #30393 最棒的是，分析本身和图片都是用 R 语言完成的）) [删除] 2023.04.18 16:41 #30394 一个叱咤风云 的 E.I. 怪才社区 Pavel Verveyko 2023.04.19 14:25 #30395 教育视频也不错。 1 在一篇文章（或网站的一个页面）中，你可以一眼看出你想关注材料的哪个部分。视频无法做到这一点。 2 文本更容易翻译成任何语言。(翻译文本可以立即感知，但您需要听完整的语音）。 3 您可以从文本中复制部分代码进行实验。 mytarmailS 2023.04.19 18:28 #30396 Maxim Dmitrievsky #: 一个叱咤风云 的 E.I. 怪才社区 在这个频道上，除了雷多祖博夫，没有人可以收听 СанСаныч Фоменко 2023.04.20 13:05 #30397 有谁试过DMwR::SMOTE？ 使用近邻算法对齐类，即添加 "相似 "预测值，而不是重复预测值。 https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914 mytarmailS 2023.04.20 13:39 #30398 СанСаныч Фоменко #: 有谁试过DMwR::SMOTE？ 它使用近邻算法排列类，即添加 "相似 "的预测值，而不是重复它们。 我很久以前试过 СанСаныч Фоменко 2023.04.20 13:41 #30399 mytarmailS #: 我很久以前就试过了。 还是应该使用 upSample？ mytarmailS 2023.04.20 14:09 #30400 СанСаныч Фоменко #:还是应该使用 upSample？ 值得比较...我只是出于好奇 1...303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
研究
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
文章中引用了许多其他最先进的时间序列分类方法、信号和模式提取方法。
文章中没有提到效率低下的问题，但正如人们所说，这就是家庭作业
尝试从原始芯片生成 x10 和 x100 芯片。误差大于原始数据集 + 学习速度受到影响
报废但使用 numba 的经验是积极的，它计算内核的速度非常快。
有什么选择吗？))))
你为什么总是问问题...
最棒的是，分析本身和图片都是用 R 语言完成的）)
1 在一篇文章（或网站的一个页面）中，你可以一眼看出你想关注材料的哪个部分。视频无法做到这一点。
2 文本更容易翻译成任何语言。(翻译文本可以立即感知，但您需要听完整的语音）。
3 您可以从文本中复制部分代码进行实验。
在这个频道上，除了雷多祖博夫，没有人可以收听
有谁试过DMwR::SMOTE？
使用近邻算法对齐类，即添加 "相似 "预测值，而不是重复预测值。
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
我很久以前就试过了。
还是应该使用 upSample？
