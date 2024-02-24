交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3034 1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:10 #30331 Maxim Dmitrievsky #: 能用两个词再说一遍你们在做什么吗？) 考虑到平衡增长的动态变化，对平衡平稳性进行估计。从本质上讲，你可以把它当作一个合适度函数来使用。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 18:17 #30332 Aleksey Vyazmikin #:我完全照你写的做了。 N P.P. 余额 1 T.L.Reg. 偏差 校正 余额 2 1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0 2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213 3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676 4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861 5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398 6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065 7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528 8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991 9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454 10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083 11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238 12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157 13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694 14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231 15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768 例如，值为 3 的点 5 不是 3 + 0.82398 = 3.8239，而是 3 - 0.82398 = 2.17602，即 3 - 偏差*0.3。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:27 #30333 Forester #: 例如，点 5 的值为 3，应变为 3 - 0.82398 = 3.8239，而不是 3 + 0.82398 = 3.17602。 我正在修正回归线-1,92262 的偏差，您是否只想修正平衡？那这里就是平衡。 1 0 4,075 -4,075 0 2 5 4,4929 0,5071 6,5 3 7 4,9108 2,0892 9,1 4 5 5,3287 -0,3287 3,5 5 3 5,7466 -2,7466 2,1 6 8 6,1645 1,8355 10,4 7 10 6,5824 3,4176 13 8 9 7,0003 1,9997 11,7 9 8 7,4182 0,5818 10,4 10 7 7,8361 -0,8361 4,9 11 9 8,254 0,746 11,7 12 8 8,6719 -0,6719 5,6 13 9 9,0898 -0,0898 6,3 14 8 9,5077 -1,5077 5,6 15 9 9,9256 -0,9256 6,3 Machine learning in trading: Question - Open Order [Archive!] Pure mathematics, physics, Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 18:41 #30334 Aleksey Nikolayev #:发明自己的夏普（Sharpe）和索蒂诺（Sortino），以及二十一点和其他必要的东西) 如何更轻松地计算这种愤怒，您能告诉我吗？:) mytarmailS 2023.04.15 18:55 #30335 Forester #: 平衡的均匀性） 你说的均衡是什么意思？ Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:13 #30336 Aleksey Vyazmikin #:我正在修正回归线-1.92262 的偏差，您是否只想调整平衡？这就是平衡。 1 0 4,075 -4,075 0 2 5 4,4929 0,5071 6,5 3 7 4,9108 2,0892 9,1 4 5 5,3287 -0,3287 3,5 5 3 5,7466 -2,7466 2,1 6 8 6,1645 1,8355 10,4 7 10 6,5824 3,4176 13 8 9 7,0003 1,9997 11,7 9 8 7,4182 0,5818 10,4 10 7 7,8361 -0,8361 4,9 11 9 8,254 0,746 11,7 12 8 8,6719 -0,6719 5,6 13 9 9,0898 -0,0898 6,3 14 8 9,5077 -1,5077 5,6 15 9 9,9256 -0,9256 6,3 又错了 line2= line1 + deviation * 0.3 应该是这样的： 0 4.075 -4.075 0 2 5 4.4929 0.50715,15 3 7 4,9108 2,0892 7,63 4 5 5,3287-0,3287 4,89 5 3 5,7466 -2,7466 2,18 6 8 6,16451,8355 8,55 7 10 6,5824 3,4176 11 8 97,0003 1,9997 9,6 9 8 7,4182 0,5818 8,17 107 7,8361 -0,8361 6,75 11 9 8,254 0,7469,22 12 8 8,6719 -0,6719 7,8 13 9 9,0898-0.0898 9.03 14 8 9.5077 -1.5077 7.5 15 9 9.9256 -0.9256 8.724 Machine learning in trading: [存档！]纯数学、物理学、化学等：与贸易没有任何关系的大脑训练问题 [Archive!] Pure mathematics, physics, Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:14 #30337 mytarmailS #: 什么叫均匀性？ 直线代表完美的均匀性。与直线不同的是不均匀度。我想尽量减少不均匀度。 Aleksey Nikolayev 2023.04.15 19:28 #30338 Aleksey Vyazmikin #:您能告诉我如何更方便地计算这一愤怒吗？:) 我并不反对平稳平衡，恰恰相反，我双手赞成！）问题在于您的指标取决于取样顺序，而这在 MO 中并不典型。例如，夏普（Sharpe）并不取决于交易顺序。我应该找找有类似损失函数的文章，因为我的直觉告诉我，事情没那么简单。 mytarmailS 2023.04.15 19:33 #30339 Forester #:直线代表完美的均匀性。与直线不同的是不均匀性。我想尽量减少不均匀度。 取理想曲线，计算与天平的相关性...就是这样 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 19:34 #30340 Forester #: 又错了。line2= line1 + deviation * 0.3 应该是这样的：0 4.075 -4.075 0 2 5 4.4929 0.50715,15 3 7 4,9108 2,0892 7,63 4 5 5,3287-0,3287 4,89 5 3 5,7466 -2,7466 2,18 6 8 6,16451,8355 8,55 7 10 6,5824 3,4176 11 8 97,0003 1,9997 9,6 9 8 7,4182 0,5818 8,17 107 7,8361 -0,8361 6,75 11 9 8,254 0,7469,22 12 8 8,6719 -0,6719 7,8 13 9 9,0898 -0,0898 9,03 148 9 9,5077 -1,5077 7,5 15 9 9,9256 -0,9256 8,724 好吧，你可以这样做 - 解释结果是一样的 1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
能用两个词再说一遍你们在做什么吗？)
考虑到平衡增长的动态变化，对平衡平稳性进行估计。从本质上讲，你可以把它当作一个合适度函数来使用。
我完全照你写的做了。
例如，值为 3 的点 5 不是 3 + 0.82398 = 3.8239，而是 3 - 0.82398 = 2.17602，即 3 - 偏差*0.3。
例如，点 5 的值为 3，应变为 3 - 0.82398 = 3.8239，而不是 3 + 0.82398 = 3.17602。
我正在修正回归线-1,92262 的偏差，您是否只想修正平衡？
那这里就是平衡。
发明自己的夏普（Sharpe）和索蒂诺（Sortino），以及二十一点和其他必要的东西)
如何更轻松地计算这种愤怒，您能告诉我吗？:)
平衡的均匀性）
我正在修正回归线-1.92262 的偏差，您是否只想调整平衡？
这就是平衡。
line2= line1 + deviation * 0.3
应该是这样的：
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.50715,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,16451,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898-0.0898 9.03
14 8 9.5077 -1.5077 7.5
15 9 9.9256 -0.9256 8.724
什么叫均匀性？
直线代表完美的均匀性。与直线不同的是不均匀度。我想尽量减少不均匀度。
您能告诉我如何更方便地计算这一愤怒吗？:)
我并不反对平稳平衡，恰恰相反，我双手赞成！）问题在于您的指标取决于取样顺序，而这在 MO 中并不典型。例如，夏普（Sharpe）并不取决于交易顺序。我应该找找有类似损失函数的文章，因为我的直觉告诉我，事情没那么简单。
直线代表完美的均匀性。与直线不同的是不均匀性。我想尽量减少不均匀度。
又错了。line2= line1 + deviation * 0.3 应该是这样的：0 4.075 -4.075 0 2 5 4.4929 0.50715,15 3 7 4,9108 2,0892 7,63 4 5 5,3287-0,3287 4,89 5 3 5,7466 -2,7466 2,18 6 8 6,16451,8355 8,55 7 10 6,5824 3,4176 11 8 97,0003 1,9997 9,6 9 8 7,4182 0,5818 8,17 107 7,8361 -0,8361 6,75 11 9 8,254 0,7469,22 12 8 8,6719 -0,6719 7,8 13 9 9,0898 -0,0898 9,03 148 9 9,5077 -1,5077 7,5 15 9 9,9256 -0,9256 8,724
好吧，你可以这样做 - 解释结果是一样的