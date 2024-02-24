交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3222 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 新评论 fxsaber 2023.09.06 18:07 #32211 Maxim Dmitrievsky #: 如果有必要，我可以稍后上传使用不同参数的其他代数据。 我已经发布了脚本，所以你不需要自己发明任何东西来尝试新数据。 fxsaber 2023.09.06 18:09 #32212 fxsaber #:总之，这里没有成功。 屏幕上显示的交易量是原来的 10-20 倍（将近 20K）。有些生成设置显然是 "圣杯"。显然，你让 Avg-price 波动很大。 [删除] 2023.09.06 18:09 #32213 fxsaber #:我已经发布了脚本，所以你不需要自己发明任何东西来尝试新数据。 这意味着源图不是随机的。我在 OOS 上就用过这种方法，因为方法有点不同，混合了更多的目标。 fxsaber 2023.09.06 18:12 #32214 Maxim Dmitrievsky #: 那你的图表就不是随机的。 是啊，有半篇博文都在讨论这个问题。 fxsaber 2023.09.06 18:18 #32215 fxsaber #: 屏幕显示交易量增加了 10-20 倍（近 20K）。有些生成设置显然是 "圣杯"。很明显，你让 Avg-price 波动很大。 很有可能是这样，否则就没有必要添加 6 了。它的世代没有任何变化。 截图中有两代。随机曲线球。到目前为止，它们毫无用处。 [删除] 2023.09.06 18:37 #32216 fxsaber #:也许是这样，否则就没有必要增加六缸发动机了。它的几代人都没走出去。屏幕上有两代人。随机曲线球到目前为止还没用 我还注意到，一代之后，差值要大得多。 我稍后会检查一下，也许是搞错了。 fxsaber 2023.09.06 18:45 #32217 fxsaber #:唯一的问题是，我们必须想办法避免这种情况。也就是说，发电机可以如此疯狂，以至于某些部件几乎没有任何变化。同时，肉眼（甚至武装人员也要努力）根本看不到。 下面就是这种情况。 左边是相对较少的原版 Vcrop，右边是较多的 Vcrop。 左边。 右边。 你无法从图表中直观地看出这一点。粗略地说，我理解它的唯一原因是我理解了发生器的原理。 fxsaber 2023.09.06 18:53 #32218 fxsaber #:左边的原版 Vcrop 相对较少，右边的较多。 我试着在这样的伪一代上取最好的一组，然后在原版上运行。结果是一条直线，利润更大。 总的来说，这并不清楚。 [删除] 2023.09.06 19:02 #32219 与原始数据相比，它生成了一些垃圾数据，我认为代码中没有错误。 这就是差值变大的原因，你必须将生成的值乘以 0.3。我不知道为什么会这样:)也许是因为原始数据中的排放物很少，所以权重发生了偏移 Mikola_2 2023.09.06 23:48 #32220 fxsaber #:CSV：时间出价要价。 在我看来，毫秒的还原是不正确的。我将 CSV 与终端中的历史记录进行了比较。 1...321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果有必要，我可以稍后上传使用不同参数的其他代数据。
我已经发布了脚本，所以你不需要自己发明任何东西来尝试新数据。
总之，这里没有成功。
那你的图表就不是随机的。
是啊，有半篇博文都在讨论这个问题。
屏幕显示交易量增加了 10-20 倍（近 20K）。有些生成设置显然是 "圣杯"。很明显，你让 Avg-price 波动很大。
很有可能是这样，否则就没有必要添加 6 了。它的世代没有任何变化。
截图中有两代。随机曲线球。到目前为止，它们毫无用处。
我还注意到，一代之后，差值要大得多。
我稍后会检查一下，也许是搞错了。
唯一的问题是，我们必须想办法避免这种情况。
下面就是这种情况。
左边是相对较少的原版 Vcrop，右边是较多的 Vcrop。
你无法从图表中直观地看出这一点。粗略地说，我理解它的唯一原因是我理解了发生器的原理。
左边的原版 Vcrop 相对较少，右边的较多。
我试着在这样的伪一代上取最好的一组，然后在原版上运行。结果是一条直线，利润更大。
总的来说，这并不清楚。
与原始数据相比，它生成了一些垃圾数据，我认为代码中没有错误。
这就是差值变大的原因，你必须将生成的值乘以 0.3。我不知道为什么会这样:)也许是因为原始数据中的排放物很少，所以权重发生了偏移
CSV：时间出价要价。