Maxim Dmitrievsky #:
如果有必要，我可以稍后上传使用不同参数的其他代数据。

我已经发布了脚本，所以你不需要自己发明任何东西来尝试新数据。

 
fxsaber #:

总之，这里没有成功。

屏幕上显示的交易量是原来的 10-20 倍（将近 20K）。有些生成设置显然是 "圣杯"。显然，你让 Avg-price 波动很大。
fxsaber #:

我已经发布了脚本，所以你不需要自己发明任何东西来尝试新数据。

这意味着源图不是随机的。我在 OOS 上就用过这种方法，因为方法有点不同，混合了更多的目标。
 
Maxim Dmitrievsky #:
那你的图表就不是随机的。

是啊，有半篇博文都在讨论这个问题。

 
fxsaber #:
屏幕显示交易量增加了 10-20 倍（近 20K）。有些生成设置显然是 "圣杯"。很明显，你让 Avg-price 波动很大。

很有可能是这样，否则就没有必要添加 6 了。它的世代没有任何变化。

截图中有两代。随机曲线球。到目前为止，它们毫无用处。

fxsaber #:

也许是这样，否则就没有必要增加六缸发动机了。它的几代人都没走出去。

屏幕上有两代人。随机曲线球到目前为止还没用

我还注意到，一代之后，差值要大得多。

我稍后会检查一下，也许是搞错了。

 
fxsaber #:

唯一的问题是，我们必须想办法避免这种情况。

也就是说，发电机可以如此疯狂，以至于某些部件几乎没有任何变化。同时，肉眼（甚至武装人员也要努力）根本看不到。

下面就是这种情况。

左边是相对较少的原版 Vcrop，右边是较多的 Vcrop。


左边。


右边。


你无法从图表中直观地看出这一点。粗略地说，我理解它的唯一原因是我理解了发生器的原理。

 
fxsaber #:

左边的原版 Vcrop 相对较少，右边的较多。

我试着在这样的伪一代上取最好的一组，然后在原版上运行。结果是一条直线，利润更大。

总的来说，这并不清楚。

与原始数据相比，它生成了一些垃圾数据，我认为代码中没有错误。

这就是差值变大的原因，你必须将生成的值乘以 0.3。我不知道为什么会这样:)也许是因为原始数据中的排放物很少，所以权重发生了偏移


 
fxsaber #:

CSV：时间出价要价。

在我看来，毫秒的还原是不正确的。我将 CSV 与终端中的历史记录进行了比较。
