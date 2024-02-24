交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3032 1...302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039...3399 新评论 mytarmailS 2023.04.15 10:13 #30311 Forester #: 如何测量稳定性？我现在也在考虑这个问题。 到目前为止，似乎可以这么做： （第一个平衡点和最后一个平衡点之间的平衡点偏离直线的总和）*平衡 谁在乎如何使平衡最大化呢，有 100 种方法...... 重要的是要认识到这一标准是不够的，或者说根本不合适。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 10:16 #30312 mytarmailS #:谁在乎如何最大限度地保持平衡，有 100 种方法可以做到这一点....。重要的是要意识到，这个标准还不够，或者说根本不适合。 我不想追求平衡的最大化，而是可持续性。我想知道米哈伊尔是怎么做到的。 Mikhail Mishanin 2023.04.15 10:46 #30313 Forester #: 我不想最大限度地提高平衡性，而是可持续性。我想知道米哈伊尔是如何做到这一点的。 过去的一个变体--最小化地块上一系列手数的价差，该策略被 "完整 "地训练过，包括所有可能的操作（止损、追踪止损、退出、反转）、净值。 因为堡垒上的 "错误"，它没有进入实战。 在最大化交易数量的同时最小化，这是一个悖论。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 11:09 #30314 Mikhail Mishanin #: 由于 Forts 上的 "bugs"，它没有进入实战。 最小化的同时最大化交易数量，这是一个悖论。 您能详细解释一下吗？什么价差？ 那么目前的变体呢？ Mikhail Mishanin 2023.04.15 11:35 #30315 Forester #: 能说得具体点吗？从什么地方扩展？ 目前的变体呢？ 让我们有五个图（周、月） 1. 最大连续损失 1/2/7/2/1的变体 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6 2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1 第二个更陡峭，经过训练，以减少最大值，但即使这个变体 7/8/7/8/7，它是首选的第一个和训练拉出来。 当前在编码，我会尝试一下，也许我会发表一些东西。 好了，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的框外检查也没有进行。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 11:51 #30316 Mikhail Mishanin #:让我们有五个图（周、月） 1. 最大连续损失的变体 1/2/7/2/1 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6 2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1 第二个比较陡峭，经过训练可以减少最大值，但即使这个变体为 7/8/7/8/7，它也比第一个好，经过训练可以把它拉出来。 当前正在编码，我将尝试一下，也许会发表一些东西。好吧，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的出框上的检查也没有进行。 在我看来，7/8/7/8/7（5 次强回撤）比 1/2/7/2/1 （1 次强回撤）更糟糕。但我们也应该做一些实验。 在我看来，偏离直线会自动将所有因素考虑在内。 我在某处读到过这种方法。也许是在书中，也许是在论坛上。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 13:15 #30317 Forester #:在我看来，直线偏差会自动考虑到所有因素。 我在某处读到过这种方法。也许是在书里，也许是在论坛上。 试试这个方法--我现在发明了这个方法，它与我的方法有点不同（更难以自圆其说：）。 A 线是从天平的起点画到天平的最大值。 B 线是线性回归趋势线。 任务是找出两条线之间的夹角。或者在两个矢量的线性方程中通过该系数表示斜率系数的差值。 如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:) 是的，注意交点可以在原点左侧 - 即使是负坐标:) Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 13:35 #30318 Aleksey Vyazmikin #:这里有一个方法你可以试试--我现在才想到，与我的方法略有不同（更难以自圆其说：） )A 线从天平的起点画到天平的最大值。B 线是线性回归趋势线。任务是找出两条线之间的夹角。或者在通过系数的两个向量的线性方程中表示斜率系数的差值。如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:)是的，请注意，交点可以在原点左侧--甚至在负坐标中:) 您确定角度意味着曲线的稳定性吗？这里有一条在您的最大值下不太稳定的曲线。 或者这条更稳定的曲线： Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 13:39 #30319 Forester #:你确定这个角度意味着曲线稳定吗？这里有一条不太稳定的曲线，供您参考。或者这个更稳定的： 角度越小，平衡增长越稳定。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 13:47 #30320 Aleksey Vyazmikin #:角度越小，平衡增长越稳定。 结论并不明显。有没有像几何问题那样的证明？ 每个点偏离直线是显而易见的选择。我现在主要用它。 1...302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如何测量稳定性？我现在也在考虑这个问题。 到目前为止，似乎可以这么做： （第一个平衡点和最后一个平衡点之间的平衡点偏离直线的总和）*平衡
谁在乎如何使平衡最大化呢，有 100 种方法......
重要的是要认识到这一标准是不够的，或者说根本不合适。
谁在乎如何最大限度地保持平衡，有 100 种方法可以做到这一点....。
重要的是要意识到，这个标准还不够，或者说根本不适合。
我不想最大限度地提高平衡性，而是可持续性。我想知道米哈伊尔是如何做到这一点的。
过去的一个变体--最小化地块上一系列手数的价差，该策略被 "完整 "地训练过，包括所有可能的操作（止损、追踪止损、退出、反转）、净值。
因为堡垒上的 "错误"，它没有进入实战。
在最大化交易数量的同时最小化，这是一个悖论。
由于 Forts 上的 "bugs"，它没有进入实战。
最小化的同时最大化交易数量，这是一个悖论。
那么目前的变体呢？
能说得具体点吗？从什么地方扩展？ 目前的变体呢？
让我们有五个图（周、月）
1. 最大连续损失 1/2/7/2/1的变体 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6
2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1
第二个更陡峭，经过训练，以减少最大值，但即使这个变体 7/8/7/8/7，它是首选的第一个和训练拉出来。
当前在编码，我会尝试一下，也许我会发表一些东西。
好了，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的框外检查也没有进行。
让我们有五个图（周、月）
1. 最大连续损失的变体 1/2/7/2/1 - 只有 13 分钟 1 最大 7 传播 6
2. 变体 3/4/3/4/3 - 只有 17 分钟 3 最大 4 传播 1
第二个比较陡峭，经过训练可以减少最大值，但即使这个变体为 7/8/7/8/7，它也比第一个好，经过训练可以把它拉出来。
当前正在编码，我将尝试一下，也许会发表一些东西。
好吧，相应地，在最大值系列不超出最大值系列的出框上的检查也没有进行。
在我看来，7/8/7/8/7（5 次强回撤）比 1/2/7/2/1 （1 次强回撤）更糟糕。但我们也应该做一些实验。
在我看来，偏离直线会自动将所有因素考虑在内。 我在某处读到过这种方法。也许是在书中，也许是在论坛上。
在我看来，直线偏差会自动考虑到所有因素。 我在某处读到过这种方法。也许是在书里，也许是在论坛上。
试试这个方法--我现在发明了这个方法，它与我的方法有点不同（更难以自圆其说：）。
A 线是从天平的起点画到天平的最大值。
B 线是线性回归趋势线。
任务是找出两条线之间的夹角。或者在两个矢量的线性方程中通过该系数表示斜率系数的差值。
如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:)
是的，注意交点可以在原点左侧 - 即使是负坐标:)
这里有一个方法你可以试试--我现在才想到，与我的方法略有不同（更难以自圆其说：） )
A 线从天平的起点画到天平的最大值。
B 线是线性回归趋势线。
任务是找出两条线之间的夹角。或者在通过系数的两个向量的线性方程中表示斜率系数的差值。
如果您解决了这个问题并将其写入代码，请分享函数:)
是的，请注意，交点可以在原点左侧--甚至在负坐标中:)
您确定角度意味着曲线的稳定性吗？这里有一条在您的最大值下不太稳定的曲线。
或者这条更稳定的曲线：
你确定这个角度意味着曲线稳定吗？这里有一条不太稳定的曲线，供您参考。
或者这个更稳定的：
角度越小，平衡增长越稳定。
角度越小，平衡增长越稳定。
每个点偏离直线是显而易见的选择。我现在主要用它。