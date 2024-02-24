交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2920

我正在实时测试 MO 的想法，也许这只是运气，但它很好！？


30 个模型在运行，24,000 次预测。


我希望这不是运气。

 
mytarmailS #:

结果不错。只是没有足够的交易来进行深入分析。无论如何，它们的开盘方向是正确的。运气因素是存在的。每个人都有运气因素（Everyone has it)。只可惜并不总是如此。((((

 
交易很少，因为我刚写了一个脚本，一开始评估代码的分析，我就开始开仓交易，以免无聊。
我们拭目以待，今天是周一，市场是空的，明天同样的系统可以不停地倾泻，但我要相信，不
 
说吧。我说完了）。

 
如果你仔细观察，从买入到卖出的距离是一样的，而且在1/3处止损。

这似乎是一个简单的策略

 

一个人从20万涨到5万，他说：

"好了，他妈的没有。事情并不像我想的那么简单。在论坛交流的启发下，我决定重温旧梦，而这已经是第二天了，我的大脑比剥头皮融化得还厉害--我正试图将剥头皮正规化。至少是部分。与此同时，我还装上了我的程序员。
我有一个固定的想法--建立一个能够通过大量参数在线分析当前市场的系统，然后同时运行一个类似的系统，在线 分析我的交易，找到一种方法将 "市场感觉 "的概念正规化。显然，人脑是一台功能强大的计算机。显然，一切都根据算法运行。显然，它们可以用某种方式来描述。但如何将这些算法从大脑皮层中提取出来，我就不知道了。大脑沸腾，没有结果。我的程序员提出了另一种选择--将我的交易分解成几十或几百个独立的简单砖块，并尝试将每个砖块分别形式化，最后将它们组合成一个强大的系统。我不喜欢这种选择。但是，如果你用一堆条件、设置等把每一集都单独列出。- 将没有足够的时间和精力，尤其是我对这种方式的结果表示怀疑。"

您认为 MO 能够胜任这项任务吗？

 
你认为 MO 能够胜任这项任务吗？

好吧，没有人取消 "维度诅咒"（curse of dimensionality），但有可能将近似不同的维度整合到同一个维度中。
 
Rorschach #:

您认为国防部能胜任这项任务吗？

什么任务？ 作者既无法定义也无法形式化的任务？ 答案显而易见...

我真为那个可怜的程序员感到难过...

程序员告诉他的都是对的，但你又能从一个傻瓜那里得到什么呢....？

 
 
Uladzimir Izerski #:

说吧。我都说了：）

不管怎么说，效果还不错。

但你必须了解长期趋势。但你必须了解长期趋势。

