梯度提升
在托盘中，asscgasu升至 0.85
，但在测试中却降至 0.75。
为了提高分析 结果的准确性，可以尝试对重要变量 的影响进行近似 分析， 对每一类-1、0、1
将这些曲线作为新变量使用。
例如，对于第 1 类，RSI 的影响如下
经过近似，我们得到了一个新的样条。
以此类推，对每个变量和每个类别都是如此。
因此，我们将得到一组新的样条，并将其输入到输入端，而不是原始变量。
在这些例子中，变量之间所有可能的关系都是自动设置的。
虽然你可以禁用它们，或者为关系设置特定的变量。
我玩了一下不近似的调整，将每棵树的节点数增加到变量数。
模型变得更复杂了，训练了 12 分钟。
在 traine assugasu 上上升到 0.97
，但测试破坏了一切，只有 0.74。
总的来说，可能有一些东西需要研究和思考。
程序中有很多不同的设置，只是我还不完全了解如何使用它们。
我从昨天开始就自己研究功能了））
而你的数据集恰好出现，正好可以研究功能，也许你的数据 中会有一些东西。
我不太明白你说的自动特征构建器是什么意思？
自动搜索特征本身，还是自动搜索现有特征之间的关系？
不，我不是 这个意思。
我的意思是，我对其他特征进行了 xgboost 训练，从而在新数据上获得了 0.83 的 akurasi 值。
从 OHLC 和另一个指标中构建特征
根据以下原则
O[i]-H[i-1]-L[i-5]-指标
L[i-5]-指标[i-10]
等等所有可能的组合（所有与所有）。
我得到了大约 10 000 个特征。
其中 300 个有用。
在新数据上，模型得到了 0.83。
我想实现上述自动化，让计算机自己构建特征，这样就不会有 10k 个特征可供选择，而是有十亿个特征可供选择，例如....。
自动创建/构建特征--->测试适用性 --- >选择最佳特征 - -->可能对最佳特征进行突变，以寻找更好的特征....。
这一切都是自动的。
基于 MSUA，如果你读过的话......但只是基于它....
这是什么程序？
