交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2819

新评论

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 15:48 #28181

Maxim Dmitrievsky #:

任何聚类或分类器都有一个概率、转换或距离矩阵。即所谓的原始值。还有类/聚类标签。这是比较不同的事物。

是的，但并不完全准确。我更喜欢用这种方式来描述当前状态和预测未来。这些任务本质上是一样的。状态的改变是一种预测，尽管是对当前状态的描述))))。

[删除] 2022.11.05 15:50 #28182

Valeriy Yastremskiy #:是的，但并不完全准确。我更喜欢用这种方式来描述现状和预测未来。这些任务本质上是一样的。状态的改变是一种预测，尽管是对当前状态的描述))))。

这一点是绝对明确的。只要还有用手指比较欧巴，我就不会再参与对话。而且，对话也不是我开始的。

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 15:52 #28183

Maxim Dmitrievsky #:

这是明确的。只要有人拿欧巴和手指作比较，我就不再参与对话。况且，对话又不是我发起的。

从本质上讲，未来概率和状态聚类是一样的，有什么区别呢？

[删除] 2022.11.05 16:07 #28184

Valeriy Yastremskiy #:从本质上讲，未来概率和状态聚类是一样的，两者有什么区别呢？

这很难，不是吗？不含阈值的原始概率与已含阈值的聚类

从他的图片中可以看出，他是在比较离散和连续。他凭空画出了阈值。他还用那顶帽子作为证明。

他为什么不在图上画那条线呢？这是一样的

如果第二种方法的临界值计算正确，那么两种方法的数值是相同的。

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 16:26 #28185

Maxim Dmitrievsky #:

进展艰难，不是吗？未设阈值的原始概率与已设阈值的集群对比

从他的图片中可以看出，他是在比较离散型和连续型。他凭空画出了阈值。他还用那顶帽子作为证明。

他为什么不在图上画那条线呢？这是一样的

其实是有相似之处的，一条线是图案的平均值，是的，多就是少，如何表征运动呢？

只能用移动的距离，而距离只能用最小的距离，也就是网格。是的，离散实体比连续实体更复杂，但我们所拥有的就是我们的工作））。

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 17:01 #28186

[删除] 2022.11.05 17:26 #28187

Roman 2022.11.07 02:53 #28188

mytarmailS #:确定日期前 10 个股票价格信息，如果要创建新功能，则应将其从培训中删除。最后一行 - 目标将选择内容分成两半，用于训练和测试在没有任何调整的情况下，我在 Forrest 上得到了新数据在使用新功能的 hgbusta 上，我得到了 0.83 的 Akurashi 值。我想知道是否有可能达到 0.9 Akurasi？

mytarmailS#:

没有人动过它？

我只是为了好玩才做的。）

使用随机森林。

未使用的变量：

X_OI

X_PER

X_TICKER

按照要求，将树龄减半并进行测试。

我将种植的最大树数限制为 500 棵。

种植 500 棵树的跟踪 MSE

500 棵树的测试 MSE

得出的跟踪（OOB）和测试指标。

在这里，我不知道如何将 随机森林 的精确度 0 ,77 转换为这一指标。

也许您应该从 1减去 MSE ，

1- 0,16 = 0,84

然后您就可以得到与 XGBoost 一样的精确度了））。

以及对训练有贡献的变量。

这就是我得到的分析 )

Machine learning in trading:

mytarmailS 2022.11.07 08:20 #28189

Roman #:我只是觉得好玩 )使用随机森林。

未使用的变量：

X_OI

X_PER

X_TICKER按照要求，跟踪和测试各占一半。

好吧，OHLC 的绝对价格或许也应该扔掉 ) 就像我写的那样 )

Roman#：

托盘上 500 棵树的 MSE500 棵树的测试 MSE由此得出的森林（OOB）和测试指标。

在这里，我不知道如何将 精度 为 0 .77 的 随机森林 应用到这一指标中。

可能 MSE 应该减去 1、

你在做回归，你在做分类！你完全弄错了。

Roman 2022.11.07 15:53 #28190

mytarmailS #:在我写这篇文章的时候，OHLC 的绝对价格可能也应该被扔掉 )你在做回归，你应该做分类！你完全弄错了

下面是不使用 OHLC 的分类结果。

准确率为 0.79。

ROC 测试。

混淆矩阵。

影响变量
任何聚类或分类器都有一个概率、转换或距离矩阵。即所谓的原始值。还有类/聚类标签。这是比较不同的事物。
是的，但并不完全准确。我更喜欢用这种方式来描述当前状态和预测未来。这些任务本质上是一样的。状态的改变是一种预测，尽管是对当前状态的描述))))。
这是明确的。只要有人拿欧巴和手指作比较，我就不再参与对话。况且，对话又不是我发起的。
从本质上讲，未来概率和状态聚类是一样的，有什么区别呢？
进展艰难，不是吗？未设阈值的原始概率与已设阈值的集群对比
其实是有相似之处的，一条线是图案的平均值，是的，多就是少，如何表征运动呢？ 只能用移动的距离，而距离只能用最小的距离，也就是网格。是的，离散实体比连续实体更复杂，但我们所拥有的就是我们的工作））。
确定日期
前 10 个股票价格信息，如果要创建新功能，则应将其从培训中删除。
最后一行 - 目标
将选择内容分成两半，用于训练和测试
在没有任何调整的情况下，我在 Forrest 上得到了新数据
在使用新功能的 hgbusta 上，我得到了 0.83 的 Akurashi 值。
我想知道是否有可能达到 0.9 Akurasi？
我只是为了好玩才做的。）
使用随机森林。
未使用的变量：
X_OI
X_PER
X_TICKER
按照要求，将树龄减半并进行测试。
我将种植的最大树数限制为 500 棵。
种植 500 棵树的跟踪 MSE
500 棵树的测试 MSE
得出的跟踪（OOB）和测试指标。
在这里，我不知道如何将 随机森林 的精确度 0 ,77 转换为这一指标。
也许您应该从 1减去 MSE ，
1- 0,16 = 0,84
然后您就可以得到与 XGBoost 一样的精确度了））。
以及对训练有贡献的变量。
这就是我得到的分析 )
我只是觉得好玩
)使用随机森林。
未使用的变量：
X_OI
X_PER
X_TICKER
按照要求，跟踪和测试各占一半。
好吧，OHLC 的绝对价格或许也应该扔掉 ) 就像我写的那样 )
托盘上 500 棵树的 MSE
500 棵树的测试 MSE
由此得出的森林（OOB）和测试指标。
在这里，我不知道如何将 精度 为 0 .77 的 随机森林 应用到这一指标中。
可能 MSE 应该减去 1、
你在做回归，你在做分类！你完全弄错了。
在我写这篇文章的时候，OHLC 的绝对价格可能也应该被扔掉 )
你在做回归，你应该做分类！你完全弄错了
下面是不使用 OHLC 的分类结果。
准确率为 0.79。
ROC 测试。
混淆矩阵。
影响变量