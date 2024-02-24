交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2826 1...281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.11.29 10:19 #28251 mytarmailS #: 阿列克谢，这是哪种类型的资本曲线？ 是随机曲线还是随机曲线？ 可以对其进行哪些类型的预测？ 我想这取决于工具和 TS。例如，苏联储蓄银行的存款就是确定性的。） 传统上使用的是带趋势的 SB 模型（无再投资）和几何 SB 模型（有再投资）。在使用夏普进行估值时，这些模型是隐含假设。 mytarmailS 2022.11.29 10:57 #28252 Aleksey Nikolayev #:我想这取决于工具和 TS。例如，苏联储蓄银行的存款就是确定性的。）传统上，我们使用趋势 SB 模型（无再投资）和几何 SB 模型（有再投资）。在使用夏普模型进行估值时，这些模型都是隐含假设。 想法：如果我们用贸易平衡曲线上的 arima 预测来衡量模型的学习质量....。比如，如果预测是向上的，而且置信区间很窄，那么资本曲线就有可能向上，这与蒙特卡罗模拟类似。 Aleksey Nikolayev 2022.11.29 11:23 #28253 mytarmailS #:想法：如果我们用阿里玛对贸易平衡曲线的预测来衡量模型学习的质量......比如，如果预测是向上的，而且置信区间很窄，那么资本曲线就有可能向上，这就类似于蒙特卡罗模拟。 与往常一样，有两个量需要优化 - 趋势速度和波动率（可能与置信区间的宽度有关）。这就需要建立其中之一（例如夏普），或者建立一条最优曲线（例如马科维茨投资组合理论），然后在曲线上选择一个点。 mytarmailS 2022.11.29 11:35 #28254 Aleksey Nikolayev #:与往常一样，有两个量需要优化--趋势速度和波动率（可能与置信区间的宽度有关）。这就需要建立其中之一（例如夏普），或者建立一条最优曲线（例如马科维茨投资组合理论），然后在曲线上选择一个点。 我不明白） Aleksey Nikolayev 2022.11.29 16:38 #28255 mytarmailS #: 我不明白） 对资本曲线类型进行优化是很常见的。通常，人们会试图提高趋势率并缩小趋势线附近的波动范围--因此，优化有两个标准。这个双标准优化问题既可以简化为传统优化（使两个标准中的一个达到最佳，如夏普），也可以在平面上寻找一条帕累托最优 线，然后根据一些考虑因素在上面选择一个点（如马科维茨投资组合理论）。 关于这个话题有很多变体，也有大量的文章。 mytarmailS 2022.11.29 17:52 #28256 Aleksey Nikolayev #:那么，对资本曲线类型进行优化是司空见惯的事情。.... 啊，我明白了，但我不是这个意思，我只是说优化的不是资本曲线本身， 而是对资本曲线未来增长的预测，这很有意思。 比如优化资本曲线，使预测尽可能好（如红色通道）。 曲线本身可能一直在下降...... 我用 autoarima 试过，效果不错，但需要很长时间来训练。 Aleksey Nikolayev 2022.11.29 18:37 #28257 mytarmailS #:啊，我明白了，但我不是这个意思，我只是说，需要优化的不是资本曲线本身， 而是对资本曲线未来增长的预测。就像优化资本曲线，使预测尽可能好（就像红色通道）。曲线本身可能一直在下降...我用 autoarima 试过，效果不错，但需要很长时间来训练。 我之前写的内容与此非常吻合，因为我们优化的总是一条最终的资本曲线。如果我们想象我们使用的不是 ARIMA，而是像神经网络这样的黑盒子，那么唯一的区别就是增加了与原始系统资本曲线相对应的特征。 我对在另一个 TS 的基础上建立一个 TS 作为元系统的想法持有偏见。如果这种技术可行，就有必要了解其原因，并直接明确地加以使用。 在这方面，我做过的最困难的事情就是在缩水时停止交易，在增长时恢复交易。 Aleksei Kuznetsov 2022.11.29 19:50 #28258 Aleksey Nikolayev #: 在这个方向上，最难做到的是在缩减时停止交易， 在增长时恢复 交易。 如果停止交易，储备金如何开始增长？))) Aleksey Nikolayev 2022.11.29 20:11 #28259 elibrarius #:如果交易停止了，Depo 如何开始增长？))) 实际交易停止，但虚拟交易继续）很明显，实际资产与虚拟资产是不同的，但这一点被忽略了。 mytarmailS 2022.11.30 08:32 #28260 我觉得我们说的不是同一件事，不过没关系。 1...281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阿列克谢，这是哪种类型的资本曲线？
我想这取决于工具和 TS。例如，苏联储蓄银行的存款就是确定性的。）
传统上使用的是带趋势的 SB 模型（无再投资）和几何 SB 模型（有再投资）。在使用夏普进行估值时，这些模型是隐含假设。
想法：如果我们用贸易平衡曲线上的 arima 预测来衡量模型的学习质量....。比如，如果预测是向上的，而且置信区间很窄，那么资本曲线就有可能向上，这与蒙特卡罗模拟类似。
与往常一样，有两个量需要优化 - 趋势速度和波动率（可能与置信区间的宽度有关）。这就需要建立其中之一（例如夏普），或者建立一条最优曲线（例如马科维茨投资组合理论），然后在曲线上选择一个点。
对资本曲线类型进行优化是很常见的。通常，人们会试图提高趋势率并缩小趋势线附近的波动范围--因此，优化有两个标准。这个双标准优化问题既可以简化为传统优化（使两个标准中的一个达到最佳，如夏普），也可以在平面上寻找一条帕累托最优 线，然后根据一些考虑因素在上面选择一个点（如马科维茨投资组合理论）。
关于这个话题有很多变体，也有大量的文章。
啊，我明白了，但我不是这个意思，我只是说优化的不是资本曲线本身， 而是对资本曲线未来增长的预测，这很有意思。
比如优化资本曲线，使预测尽可能好（如红色通道）。
曲线本身可能一直在下降......
我用 autoarima 试过，效果不错，但需要很长时间来训练。
我之前写的内容与此非常吻合，因为我们优化的总是一条最终的资本曲线。如果我们想象我们使用的不是 ARIMA，而是像神经网络这样的黑盒子，那么唯一的区别就是增加了与原始系统资本曲线相对应的特征。
我对在另一个 TS 的基础上建立一个 TS 作为元系统的想法持有偏见。如果这种技术可行，就有必要了解其原因，并直接明确地加以使用。
在这方面，我做过的最困难的事情就是在缩水时停止交易，在增长时恢复交易。
如果停止交易，储备金如何开始增长？)))
实际交易停止，但虚拟交易继续）很明显，实际资产与虚拟资产是不同的，但这一点被忽略了。