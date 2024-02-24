交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2814 1...280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821...3399 新评论 mytarmailS 2022.11.05 10:27 #28131 Maxim Dmitrievsky #: 转念一想 mytarmailS#: 你不能这样做，这是不一样的... Hmm 预测的是 你 现在 所在 的 群组，而聚类显示的是 你过去所在 的群组。 简单来说 我想过，我试过，我做过实验，我写过代码...... [删除] 2022.11.05 10:28 #28132 mytarmailS #:我想过，我试过，我实验过，我写过代码...... 所以你认为聚类对新数据不起作用？简直是无稽之谈）如果你认为 hmm 可以被视为一种聚类算法。 mytarmailS 2022.11.05 10:33 #28133 Maxim Dmitrievsky #: 所以你认为聚类对新数据不起作用？一派胡言 ) 你不明白... 有一个聚类/状态。 它有开始，也有结束，比方说 5 根蜡烛。 通过 Klsterisation，你可以知道第 5 根蜡烛上的簇数（当簇原型与当前状态比较时）。 通过 hmm，您将知道第 1 根蜡烛上的簇/状态的数量（或者说概率） [删除] 2022.11.05 10:37 #28134 mytarmailS #:你不明白。有一个群集/状态它有开始，也有结束，比方说 5 根蜡烛。通过 Klsterisation，您就能知道第 5 根蜡烛时该簇的编号（当簇原型与当前状态进行比较时）。通过 hmm，您将知道第 1 根蜡烛上的簇/状态的编号（或者说概率）。 在这两种情况下，您都可以知道当前数据的聚类数，没有滞后性。Hmm 是相同的序列聚类算法。没有什么特别之处。 mytarmailS 2022.11.05 10:39 #28135 Maxim Dmitrievsky #: 在这两种情况下，您都能知道当前数据的群组编号，没有任何延迟 没有。 聚类是一种识别。 嗯，就是预测你现在处于什么状态。 比方说，我们有两种状态，"头肩 "和 "非头肩"。 这就是聚类的原理--通过与原型聚类进行比较。 也就是说，我们是在与原型进行比较之后，才知道聚类的状态的。 ================= 而 HMM 会给出我们处于 GP 状态的概率。 [删除] 2022.11.05 10:44 #28136 mytarmailS #:不聚类就是识别。嗯，是预测你现在处于什么状态。 别闹了）。 mytarmailS 2022.11.05 10:49 #28137 Maxim Dmitrievsky #: 别闹了 ) 你也是... 如果 HMM 的维特比算法能产生类似聚类的东西 1112224441111..... 有人写道，它可以用作聚类，但这并不意味着它就是聚类。 [删除] 2022.11.05 10:51 #28138 mytarmailS #:你也是如果 HMM 的维特比算法能产生类似于 111222444111111 的群组....有人写道，它可以用作聚类，但这并不意味着它就是聚类。 你设置了多少个隐藏状态，就会得到多少个聚类。这是一样的。好吧，好吧，我不喜欢嚼舌根。你关心的是训练不同模型时的分离，不管原理是什么。无论如何，增量的平均值都会影响簇数，这才是你需要的。 mytarmailS 2022.11.05 10:55 #28139 Maxim Dmitrievsky #: 设置多少个隐藏状态，就会得到多少个集群。这是一样的。 这有什么关系？ 最后说一次。 使用聚类法，在聚类结束时就能得到聚类编号。 而使用 SMM 时，在簇开始时就能得到簇号。 [删除] 2022.11.05 10:56 #28140 mytarmailS #:这有什么关系？最后说一次群集时，群集结束时会得到群集编号。而使用 SMM 时，在群集开始时就能得到群集编号。 不，你在妄想。 1...280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
转念一想
我想过，我试过，我做过实验，我写过代码......
我想过，我试过，我实验过，我写过代码......
所以你认为聚类对新数据不起作用？一派胡言 )
你不明白...
有一个聚类/状态。
它有开始，也有结束，比方说 5 根蜡烛。
通过 Klsterisation，你可以知道第 5 根蜡烛上的簇数（当簇原型与当前状态比较时）。
通过 hmm，您将知道第 1 根蜡烛上的簇/状态的数量（或者说概率）
你不明白。
有一个群集/状态
它有开始，也有结束，比方说 5 根蜡烛。
通过 Klsterisation，您就能知道第 5 根蜡烛时该簇的编号（当簇原型与当前状态进行比较时）。
通过 hmm，您将知道第 1 根蜡烛上的簇/状态的编号（或者说概率）。
在这两种情况下，您都能知道当前数据的群组编号，没有任何延迟
没有。
聚类是一种识别。
嗯，就是预测你现在处于什么状态。
比方说，我们有两种状态，"头肩 "和 "非头肩"。
这就是聚类的原理--通过与原型聚类进行比较。
也就是说，我们是在与原型进行比较之后，才知道聚类的状态的。
=================
而 HMM 会给出我们处于 GP 状态的概率。
不
聚类就是识别。
嗯，是预测你现在处于什么状态。
别闹了 )
你也是...
如果 HMM 的维特比算法能产生类似聚类的东西 1112224441111.....
有人写道，它可以用作聚类，但这并不意味着它就是聚类。
你也是
如果 HMM 的维特比算法能产生类似于 111222444111111 的群组....
有人写道，它可以用作聚类，但这并不意味着它就是聚类。
设置多少个隐藏状态，就会得到多少个集群。这是一样的。
这有什么关系？
最后说一次。
使用聚类法，在聚类结束时就能得到聚类编号。
而使用 SMM 时，在簇开始时就能得到簇号。
这有什么关系？
最后说一次
群集时，群集结束时会得到群集编号。
而使用 SMM 时，在群集开始时就能得到群集编号。