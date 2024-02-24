交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2810 1...280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817...3399 新评论 [删除] 2022.10.31 06:52 #28091 mytarmailS #:. 训练有素的网络或任何 AMO 训练有素，甚至是 Mashka，它的记忆......是的，你可以把这个类比.... 但是，当你 "重新训练 "一个训练有素的神经元时，你改变了权重，忘记了过去，而选择了现在....。 这不是重新训练，而是每一步都重新训练，同样是滑动窗口中的马什卡，她不记得滑动窗口外的东西，即使她曾在那里....。 有很多方法，你可以在 github 上找到实现方法，我看到过一个用于 python 的方法。 mytarmailS 2022.10.31 11:53 #28092 Maxim Dmitrievsky #:有很多方法，你可以在 github 上找到实现方法，我看到过一个用于 python 的方法 解决方案可能有很多，但这些解决方案的质量如何，在实际任务中效果如何？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 13:00 #28093 mytarmailS #: 如果阿列克谢想思考和倾听，用我的 script.... 只需两分钟。 有趣的价值判断。你没听到我写给你的话。你需要举个例子吗？ mytarmailS 2022.10.31 13:15 #28094 Aleksey Vyazmikin #:有趣的价值判断。你没听到我写给你的话。你想举个例子吗？ 是的，我读到了......在我很久没有看到的不多的几行文字上出现了如此多的思维错误...... 举个例子吧）。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 13:43 #28095 mytarmailS #: 你知道什么是相关性吗？你在胡说八道，我都开始发抖了。 这就是我说的一个例子--一个黄色修剪过的样本和一个完整的绿色样本--想想看。 mytarmailS 2022.10.31 16:43 #28096 Aleksey Vyazmikin #:这就是我所说的一个例子--一个黄色镶边的样本和一个完整的绿色样本--请深思。 你还是没有想到，没有人明白你的标志是什么意思，也许你需要标明涂鸦的含义？)) Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 18:30 #28097 mytarmailS #: 你还没有意识到没有人明白你的标志是什么意思，也许你应该说明涂鸦的含义？)) 我觉得你应该更克制一些。把生活中的挫折留给酒友或牧师吧。 显然，Pn 是预测因子，K 是相关系数。这个例子说明了如果另外 50%的数据改变了一致性，该系数会如何变化。您的方法只能适用于相关性不变的静态数据，而我们的情况并非如此。因此，我建议您在窃笑之前先思考一下。 mytarmailS 2022.10.31 19:06 #28098 Aleksey Vyazmikin #:所以，我建议你在冷嘲热讽之前先想清楚。 关于思考.... 问题是，为什么要对 0、1...0、2...0、7...0、8 等符号的相关性进行各种变体，从而增加算法本已繁重的工作？ 即使是生成的随机噪声也能与预测器产生 0.6 或 0.8 的相关性，很少有更大的相关性......。 由此可见，相关性阈值小于 0.8 是很愚蠢的，但你却决定做一个完整的超采样，这说明你根本没有考虑过自己在做什么....。 所以我有权笑，我是这么认为的...... Aleksey Vyazmikin#： 显然，Pn 是预测因子，K 是相关系数。 显然...))))) 这是一个文士....什么是显而易见，我都不好意思问了？ 我该用什么解码算法才能让它显而易见？ 你到底有没有想过自己在说什么？ Aleksey Vyazmikin#: 你的方法只适用于具有不变依赖性的静态数据，而这里的情况并非如此。 这不是我的方法，而是你的方法，它最初是被篡改过的，有三个人告诉过你。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 20:15 #28099 mytarmailS #:关于 Thinking....问题是，为什么要搜索符号相关性的所有变体，从 0、1...0、2...0、7...0、8，从而增加算法本已庞大的工作量？即使是生成的随机噪声也能与预测器产生 0.6 和 0.8 的相关性，很少有更大的相关性......由此可见，相关性阈值小于 0.8 是很愚蠢的，但您却决定做一个完整的超采样，这说明您根本没有考虑过自己在做什么....。 我只是说我在做实验并得出结论。 mytarmailS#： 显然。)))))))) that's the beejeezus...我都不好意思问什么是显而易见？ 我应该用什么解码算法才能让它显而易见？ 从讨论的背景来看，这是显而易见的。 mytarmailS#： 这不是我的方法，是你的方法，而且一开始就很恶心，已经有三个人告诉你了。 你的方法是什么？我的方法是什么？我不明白你在说什么。 尤其是你，你声称模型不能在样本上训练--你错了。 iwelimorn 2022.10.31 20:22 #28100 Maxim Dmitrievsky #:记忆是一个有权重训练的 NS，每一步都要重新训练，权重要稍微移动一点......不多，所以滞后。你不能把它转移到终端上 我试过了，不管用，一切又都归结到标志上。 如果您有兴趣，我正在设计一个多货币测试仪，有点差、原始手数和开仓平仓小数手数。 为使测试仪正常工作，您需要准备一个包含 ['开仓'、'点差] 列的数据帧，并将一个格式为 x (n,2) 的 numpy 数组 与每个新条形图的买入/卖出概率预测一起输入信号。测试器通过循环工作，以下是使用测试器的初始化示例 symbols = ['EURUSD','GBPUSD'] points = [1 / mt5.symbol_info(s).point for s in symbols] trade_agent = Agent() for s, p in zip(symbols, points): trade_agent.create_symbol(s, p,max_positions=6) for index, row in dataset.iterrows(): sig = signal[index] prices = list(row.filter(like='open')) spreads = list(row.filter(like='spread')) if index != len(dataset) - 1: trade_agent.refresh(prices, [sig], spreads) else: trade_agent.stop = True 交易逻辑和手数可在符号 对象的 transcript_sig 方法中调整。 def transcript_sig(self,sig): act = 0 lot = 1 revers = 0 if len(sig)==4: pass else: act = sig if revers<=0.5: if np.argmax(act) == 0: return 'buy',lot if np.argmax(act) == 1: return 'sell',lot else: if np.argmax(act) == 0: return 'sell',lot if np.argmax(act) == 1: return 'buy',lot return self.last_action,lot 测试结果保存在字典 trade_history_data 中，包括整体测试结果和每个符号的 trade_symbol_ data。 self.trade_history_data = {'step': [], 'acc_profit': [], 'acc_balance': [], 'acc_equity': [], 'lots_open': [], 'R2_balance': [0,0,0,0]} 如果有人想优化或更改某些内容，欢迎查看列表）。 附加的文件： Tester.py 12 kb 1...280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
.
解决方案可能有很多，但这些解决方案的质量如何，在实际任务中效果如何？
如果阿列克谢想思考和倾听，用我的 script.... 只需两分钟。
是的，我读到了......在我很久没有看到的不多的几行文字上出现了如此多的思维错误......
举个例子吧）。
你知道什么是相关性吗？你在胡说八道，我都开始发抖了。
你还没有意识到没有人明白你的标志是什么意思，也许你应该说明涂鸦的含义？))
我觉得你应该更克制一些。把生活中的挫折留给酒友或牧师吧。
显然，Pn 是预测因子，K 是相关系数。这个例子说明了如果另外 50%的数据改变了一致性，该系数会如何变化。您的方法只能适用于相关性不变的静态数据，而我们的情况并非如此。因此，我建议您在窃笑之前先思考一下。
问题是，为什么要对 0、1...0、2...0、7...0、8 等符号的相关性进行各种变体，从而增加算法本已繁重的工作？
即使是生成的随机噪声也能与预测器产生 0.6 或 0.8 的相关性，很少有更大的相关性......。
由此可见，相关性阈值小于 0.8 是很愚蠢的，但你却决定做一个完整的超采样，这说明你根本没有考虑过自己在做什么....。
所以我有权笑，我是这么认为的......
你到底有没有想过自己在说什么？
你的方法只适用于具有不变依赖性的静态数据，而这里的情况并非如此。
这不是我的方法，而是你的方法，它最初是被篡改过的，有三个人告诉过你。
我只是说我在做实验并得出结论。
从讨论的背景来看，这是显而易见的。
你的方法是什么？我的方法是什么？我不明白你在说什么。
尤其是你，你声称模型不能在样本上训练--你错了。
记忆是一个有权重训练的 NS，每一步都要重新训练，权重要稍微移动一点......不多，所以滞后。
你不能把它转移到终端上
我试过了，不管用，一切又都归结到标志上。
如果您有兴趣，我正在设计一个多货币测试仪，有点差、原始手数和开仓平仓小数手数。
为使测试仪正常工作，您需要准备一个包含 ['开仓'、'点差] 列的数据帧，并将一个格式为 x (n,2) 的 numpy 数组 与每个新条形图的买入/卖出概率预测一起输入信号。测试器通过循环工作，以下是使用测试器的初始化示例
交易逻辑和手数可在符号 对象的 transcript_sig 方法中调整。
测试结果保存在字典 trade_history_data 中，包括整体测试结果和每个符号的 trade_symbol_ data。
如果有人想优化或更改某些内容，欢迎查看列表）。