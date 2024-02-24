交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2810

mytarmailS #:
训练有素的网络或任何 AMO 训练有素，甚至是 Mashka，它的记忆......是的，你可以把这个类比....

但是，当你 "重新训练 "一个训练有素的神经元时，你改变了权重，忘记了过去，而选择了现在....。

这不是重新训练，而是每一步都重新训练，同样是滑动窗口中的马什卡，她不记得滑动窗口外的东西，即使她曾在那里....。

有很多方法，你可以在 github 上找到实现方法，我看到过一个用于 python 的方法。

 
Maxim Dmitrievsky #:

有很多方法，你可以在 github 上找到实现方法，我看到过一个用于 python 的方法

解决方案可能有很多，但这些解决方案的质量如何，在实际任务中效果如何？

 
mytarmailS #:
如果阿列克谢想思考和倾听，用我的 script.... 只需两分钟。

有趣的价值判断。你没听到我写给你的话。你需要举个例子吗？

 
Aleksey Vyazmikin #:

有趣的价值判断。你没听到我写给你的话。你想举个例子吗？

是的，我读到了......在我很久没有看到的不多的几行文字上出现了如此多的思维错误......

举个例子吧）。

 
mytarmailS #:
你知道什么是相关性吗？你在胡说八道，我都开始发抖了。

这就是我说的一个例子--一个黄色修剪过的样本和一个完整的绿色样本--想想看。


 
Aleksey Vyazmikin #:

这就是我所说的一个例子--一个黄色镶边的样本和一个完整的绿色样本--请深思。

你还是没有想到，没有人明白你的标志是什么意思，也许你需要标明涂鸦的含义？))
 
mytarmailS #:
你还没有意识到没有人明白你的标志是什么意思，也许你应该说明涂鸦的含义？))

我觉得你应该更克制一些。把生活中的挫折留给酒友或牧师吧。

显然，Pn 是预测因子，K 是相关系数。这个例子说明了如果另外 50%的数据改变了一致性，该系数会如何变化。您的方法只能适用于相关性不变的静态数据，而我们的情况并非如此。因此，我建议您在窃笑之前先思考一下。

 
Aleksey Vyazmikin #:

所以，我建议你在冷嘲热讽之前先想清楚。

关于思考....

问题是，为什么要对 0、1...0、2...0、7...0、8 等符号的相关性进行各种变体，从而增加算法本已繁重的工作？

即使是生成的随机噪声也能与预测器产生 0.6 或 0.8 的相关性，很少有更大的相关性......。

由此可见，相关性阈值小于 0.8 是很愚蠢的，但你却决定做一个完整的超采样，这说明你根本没有考虑过自己在做什么....。

所以我有权笑，我是这么认为的......

Aleksey Vyazmikin#

显然，Pn 是预测因子，K 是相关系数。

显然...))))) 这是一个文士....什么是显而易见，我都不好意思问了？ 我该用什么解码算法才能让它显而易见？

你到底有没有想过自己在说什么？

Aleksey Vyazmikin#:

你的方法只适用于具有不变依赖性的静态数据，而这里的情况并非如此。

这不是我的方法，而是你的方法，它最初是被篡改过的，有三个人告诉过你。

 
mytarmailS #:

关于 Thinking....

问题是，为什么要搜索符号相关性的所有变体，从 0、1...0、2...0、7...0、8，从而增加算法本已庞大的工作量？

即使是生成的随机噪声也能与预测器产生 0.6 和 0.8 的相关性，很少有更大的相关性......

由此可见，相关性阈值小于 0.8 是很愚蠢的，但您却决定做一个完整的超采样，这说明您根本没有考虑过自己在做什么....。

我只是说我在做实验并得出结论。

mytarmailS#

显然。)))))))) that's the beejeezus...我都不好意思问什么是显而易见？ 我应该用什么解码算法才能让它显而易见？

从讨论的背景来看，这是显而易见的。

mytarmailS#

这不是我的方法，是你的方法，而且一开始就很恶心，已经有三个人告诉你了。

你的方法是什么？我的方法是什么？我不明白你在说什么。

尤其是你，你声称模型不能在样本上训练--你错了。

 
Maxim Dmitrievsky #:

记忆是一个有权重训练的 NS，每一步都要重新训练，权重要稍微移动一点......不多，所以滞后。

你不能把它转移到终端上

我试过了，不管用，一切又都归结到标志上。


如果您有兴趣，我正在设计一个多货币测试仪，有点差、原始手数和开仓平仓小数手数。

为使测试仪正常工作，您需要准备一个包含 ['开仓'、'点差] 列的数据帧，并将一个格式为 x (n,2) 的 numpy 数组 与每个新条形图的买入/卖出概率预测一起输入信号。测试器通过循环工作，以下是使用测试器的初始化示例

symbols = ['EURUSD','GBPUSD']
points = [1 / mt5.symbol_info(s).point for s in symbols]

trade_agent = Agent()
for s, p in zip(symbols, points):
        trade_agent.create_symbol(s, p,max_positions=6)

for index, row in dataset.iterrows():
        sig = signal[index]
        prices = list(row.filter(like='open'))
        spreads = list(row.filter(like='spread'))

        if index != len(dataset) - 1:
            trade_agent.refresh(prices, [sig], spreads)
        else:
            trade_agent.stop = True

交易逻辑和手数可在符号 对象的 transcript_sig 方法中调整。

    def transcript_sig(self,sig):
        act = 0
        lot = 1
        revers = 0
        if len(sig)==4:
            pass
        else:
            act = sig

        if revers<=0.5:
            if np.argmax(act) == 0:
                return 'buy',lot
            if np.argmax(act) == 1:
                return 'sell',lot
        else:
            if np.argmax(act) == 0:
                return 'sell',lot
            if np.argmax(act) == 1:
                return 'buy',lot


        return self.last_action,lot


测试结果保存在字典 trade_history_data 中，包括整体测试结果和每个符号的 trade_symbol_ data

        self.trade_history_data = {'step': [],
                                   'acc_profit': [],
                                   'acc_balance': [],
                                   'acc_equity': [],
                                   'lots_open': [],
                                   'R2_balance': [0,0,0,0]}

如果有人想优化或更改某些内容，欢迎查看列表）。

附加的文件：
Tester.py  12 kb
