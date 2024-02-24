交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2805 1...279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812...3399 新评论 Mikhail Mishanin 2022.10.28 07:55 #28041 https://habr.com/ru/post/695276/ 可能对某些人有用/有趣 Хитрые методики сэмплинга данных 2022.10.27habr.com Любой, кто хоть раз обучал нейронки, знает, что принято на каждой эпохе шаффлить датасет, чтобы не повторялся порядок батчей. А зачем это делать? Обычно это объясняют тем, что шаффлинг улучшает генерализацию сетей, делает точнее эстимейт градиента на батчах и уменьшает вероятность застревания SGD в локальных минимумах. Здесь можно посмотреть... [删除] 2022.10.28 08:10 #28042 有时，将平衡图（蓝色）叠加到价格图（橙色）上也很有用 例如，在这种情况下，可以清楚地看到，该模型 10 年来一直只在市场下跌时获利 更完善的模型同样学会了主要在下跌时获利，但在上涨和盘整时获利较少。由于 10 年来市场一直在下跌，因此训练样本是有偏差的 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 08:52 #28043 elibrarius #:你确定它是随机选择先验的？我不是在 "猫扑"，我是在看基本 "猫扑 "示例的代码。那里使用了所有的预测因子。也就是说，取最好的一个。与之相关的预测因子会紧随其后，但稍差一些。但在其他一些分层或修正树中，另一个相关预测因子可能会更好。 有一个单独的参数允许只提取部分预测因子进行估算--它是随机提取的--这会增加模型树的数量，但理论上会加快训练速度。 如果我解析了他们的代码，我就能确定了，所以我只谈他们声明的内容--我有可能误解了开发人员的意思。 因此，他们所说的是在分割评估中加入随机化，通过这样做，他们提高了学习效率。 预处理可以消除相关的预测因子--我还没听说过。 我同意另一个预测因子可能更好或更有用，但我的目标是训练尽可能多的不同模型。我希望它们能学到东西。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 08:55 #28044 Maxim Dmitrievsky #: 那就抛出几个有参考价值的公式让我测试一下。 我不明白，我应该把它扔给你还是扔给数据集？如果是数据集，那么它与分组相似性或相关性有什么关系，因为目标并不参与这一过程？ [删除] 2022.10.28 08:59 #28045 Aleksey Vyazmikin #:我不明白，我应该把它扔给你还是扔给数据集？如果是数据集，这与相似性分组或相关性有什么关系，因为目标并不参与这一过程？用 python 和 mql 计算好的 fiches 重现公式。我自己去取标签。只是看看，因为我只用增量。 我可以在培训后为它们上传机器人。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 09:04 #28046 Maxim Dmitrievsky #:有时，在价格图表（橙色）上叠加平衡图表（蓝色）也很有用例如，在这种情况下，可以清楚地看到，该模型 10 年来一直只在下跌的市场中盈利更完善的模型同样学会了主要在下跌时获利，但在上涨和盘整时获利较少。由于 10 年来市场一直在下跌，因此训练样本是有偏差的 价格是建立在收盘价和开盘价之间的差额原则上，还是某种时间配比？ [删除] 2022.10.28 09:08 #28047 Aleksey Vyazmikin #:价格是建立在平仓和开仓之间的三角洲原则上，还是某种时间配给？ 是的，在交易时是固定的 Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 09:13 #28048 Maxim Dmitrievsky #:在 python 和 mql 中复制计算好芯片的公式。我会自己去取标签。只是看看，因为我只用增量。 训练完成后，我可以上传机器人。 要知道，特征的 "好坏 "取决于其目标。 我在前面介绍过创建原理。MQL5 中的代码都在 MQL5 中，不存在任何通过函数转换的问题--不可能给出一个公式。 例如，经常选择当前区段的开始时间 ZZ(48)。 [删除] 2022.10.28 09:15 #28049 Aleksey Vyazmikin #:要知道，特征的 "好坏 "是由目标决定的。我在前面已经描述了创建原则。MQL5 中的代码都在 MQL5 中，不存在任何通过函数转换的问题--不可能给出一个公式。例如，经常选择当前区段的开始时间 ZZ(48)。 嗯，主要是标准指标及其导数？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 09:17 #28050 Maxim Dmitrievsky #:是，交易时间固定 尝试对买入和卖出进行加价，选择一个投入数量较为均衡的模型，然后将样本一分为二，分别制作两个模型。 1...279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有时，将平衡图（蓝色）叠加到价格图（橙色）上也很有用
例如，在这种情况下，可以清楚地看到，该模型 10 年来一直只在市场下跌时获利
更完善的模型同样学会了主要在下跌时获利，但在上涨和盘整时获利较少。由于 10 年来市场一直在下跌，因此训练样本是有偏差的
你确定它是随机选择先验的？我不是在 "猫扑"，我是在看基本 "猫扑 "示例的代码。那里使用了所有的预测因子。也就是说，取最好的一个。与之相关的预测因子会紧随其后，但稍差一些。但在其他一些分层或修正树中，另一个相关预测因子可能会更好。
有一个单独的参数允许只提取部分预测因子进行估算--它是随机提取的--这会增加模型树的数量，但理论上会加快训练速度。
如果我解析了他们的代码，我就能确定了，所以我只谈他们声明的内容--我有可能误解了开发人员的意思。
因此，他们所说的是在分割评估中加入随机化，通过这样做，他们提高了学习效率。
预处理可以消除相关的预测因子--我还没听说过。
我同意另一个预测因子可能更好或更有用，但我的目标是训练尽可能多的不同模型。我希望它们能学到东西。
那就抛出几个有参考价值的公式让我测试一下。
我不明白，我应该把它扔给你还是扔给数据集？如果是数据集，那么它与分组相似性或相关性有什么关系，因为目标并不参与这一过程？
用 python 和 mql 计算好的 fiches 重现公式。我自己去取标签。
只是看看，因为我只用增量。我可以在培训后为它们上传机器人。
价格是建立在收盘价和开盘价之间的差额原则上，还是某种时间配比？
是的，在交易时是固定的
在 python 和 mql 中复制计算好芯片的公式。我会自己去取标签。
只是看看，因为我只用增量。训练完成后，我可以上传机器人。
要知道，特征的 "好坏 "取决于其目标。
我在前面介绍过创建原理。MQL5 中的代码都在 MQL5 中，不存在任何通过函数转换的问题--不可能给出一个公式。
例如，经常选择当前区段的开始时间 ZZ(48)。
嗯，主要是标准指标及其导数？
尝试对买入和卖出进行加价，选择一个投入数量较为均衡的模型，然后将样本一分为二，分别制作两个模型。