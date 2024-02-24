交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2806

Aleksey Vyazmikin #:

尝试标记买入和卖出，选择一个投入数量更均衡的模型，然后将样本一分为二，分别制作两个独立的模型。

在上涨市场和下跌市场上分别训练？ 那么无论如何信号都会被平均化。

一切都合乎逻辑，在趋势市场中，逆势交易通常是无效的，只有一些黄牛例外。

我只是向你展示，你可以更好地了解模型是如何工作的。

 
Maxim Dmitrievsky #:

啊，好吧，主要是标准指标及其衍生物？

我最初使用的是我的交易经验、我对价格与不同指标、价位和其他模式之间相互作用的看法--有的得到了证实，有的则没有。也就是说，我更多地是在抱怨这个模型，它抛出了可靠但罕见的事件.....。

我曾经对震荡指标持怀疑态度，但最近的实验表明，它们具有稳定的信号，例如 MACD。

 
为什么平均会有 3 个模型--一个决定使用两个模型中的哪一个。

买入和卖出的盈利率一样吗？

是的，您正确地说明了模型的有效性当然取决于数据。

Aleksey Vyazmikin #:

为什么平均会有 3 种模式--一种模式决定使用两种模式中的哪一种。

买入和卖出的盈利能力一样吗？

是的，模型的有效性当然取决于数据，这是正确的。

我还没有看过交易的统计数据。

顺便说一句，3 个模型很有趣，我目前只有 2 个......这很有道理。

 

上面有几个帖子提到不一定要去除相关预测因子。

我不能接受模型算法对相关预测因子具有鲁棒性的理由。


是的，如果在一百个预测因子集合中只有少数几个相关预测因子，那么该算法就是稳健的。

但如果所有预测因子都是相关的呢？ 如果大多数预测因子都是相关的呢？ 边界在哪里？

剔除相关预测因子是为了揭示预测因子集的质量，而特定模型算法在相关性方面的特点则完全不重要。在建模之前，我们只需知道一个预测因子或一百个预测因子的严格模型。有必要知道建立模型所依据的预测因子的数量。

 
mytarmailS #:

启动了您的脚本，但有些问题阻碍了它的进一步运行：

1.逗号而不是句号

2. 最后一列丢失。

你能修复吗？

 
能说得更具体些吗？

 
下面是表格形式的样本右侧部分



以下是同一位置的脚本结果表


可以看到，没有任何信息列，包括目标列。

这些列位于文件的最开头，结果是


关于用逗号而不是点作为数字分隔符的问题，要么是我犯了错误，要么是我改正了错误。

 
Vladimir Perervenko #:

你的脚本已经运行了一天多，但还没有根据筛选结果创建一个文件。我不知道，也许是时候关闭它了？

 
我把它换了一下，似乎没什么问题。

df <- cbind.data.frame(df,not_used_vars_df)
