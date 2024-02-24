交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2807 1...280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814...3399 新评论 mytarmailS 2022.10.28 17:56 #28061 Aleksey Vyazmikin #:我把它换了一下，似乎没什么问题。 . Aleksey Vyazmikin 2022.10.28 23:28 #28062 mytarmailS #: . 你的脚本在我的样本上消耗了将近 9GB 内存，但它似乎还能工作，文件也保存了下来。我甚至不知道内存消耗在哪里，而样本只占用了 1GB 多一点。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.29 01:15 #28063 mytarmailS #: . 我还发现，表格中的标题（列名）是用引号保存的，如何关闭？ [删除] 2022.10.29 06:05 #28064 这段代码要做什么？要想更快，您应该将所有列转换为相同的数据类型（浮点 32、16 - 没必要，这样会更慢），并通过快速数组计算 coRRR。 如果我们讨论的是 kaRma 的实际修正 mytarmailS 2022.10.29 09:30 #28065 Aleksey Vyazmikin #:在我的样本上，你的脚本消耗了将近 9GB 内存，但它似乎还能工作，文件也保存了下来。我甚至不知道内存用在了哪里，而样本只占用了一千兆字节多一点。 所以呢？ 可能是 R 坏了） Aleksey Vyazmikin#: 我还发现了一个问题--表格中的标题（列名）用引号保存--如何关闭？ 您是如何解决这个问题的？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.29 10:58 #28066 mytarmailS #:那又怎样？我想，R 是不好的）。你是怎么解决问题的？ 坏/好的判断太关键了。 很明显，软件包代码的内存效率不高，但速度可以很快，或者脚本多次复制整个 table/selection。 而你所做的--你发现了问题，并向专业人士报告，希望得到帮助。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.29 11:01 #28067 Maxim Dmitrievsky #:这段代码要做什么？为提高速度，应将所有列转换为相同的数据类型（浮点 32、16 - 不需要，速度会变慢），并使用快速数组计算列数。如果我们谈论的是 kaRma 的实际修正 据我所知，R 中根本没有不同数据类型（int、float 等）的概念。而且，这会减少内存大小，但对速度影响不大。在显卡上，是的，会有所增加。 [删除] 2022.10.29 11:05 #28068 Aleksey Vyazmikin #:据我所知，在 R 中没有不同数据类型（int、float 等）的概念。而且，这会减少内存大小，但对速度影响不大。在显卡上，是的，会有增加。 一切都在那里。这将对速度产生灾难性的影响。数据帧是速度最慢、开销最大的 "野兽"。 这与显卡无关，关键是要明白，在清醒状态下，数据帧是不计成本的。 mytarmailS 2022.10.29 11:16 #28069 Aleksey Vyazmikin #: 提示：是否有必要使用 100,000 个观测值的向量来查看它们之间的相关性？ 我正在寻找高度相关的向量，即相关性大于 0.9。 mytarmailS 2022.10.29 13:41 #28070 不客气 1...280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我把它换了一下，似乎没什么问题。
.
.
你的脚本在我的样本上消耗了将近 9GB 内存，但它似乎还能工作，文件也保存了下来。我甚至不知道内存消耗在哪里，而样本只占用了 1GB 多一点。
.
我还发现，表格中的标题（列名）是用引号保存的，如何关闭？
这段代码要做什么？要想更快，您应该将所有列转换为相同的数据类型（浮点 32、16 - 没必要，这样会更慢），并通过快速数组计算 coRRR。
如果我们讨论的是 kaRma 的实际修正
在我的样本上，你的脚本消耗了将近 9GB 内存，但它似乎还能工作，文件也保存了下来。我甚至不知道内存用在了哪里，而样本只占用了一千兆字节多一点。
所以呢？
可能是 R 坏了）
我还发现了一个问题--表格中的标题（列名）用引号保存--如何关闭？
您是如何解决这个问题的？
那又怎样？
我想，R 是不好的）。
你是怎么解决问题的？
坏/好的判断太关键了。
很明显，软件包代码的内存效率不高，但速度可以很快，或者脚本多次复制整个 table/selection。
而你所做的--你发现了问题，并向专业人士报告，希望得到帮助。
这段代码要做什么？为提高速度，应将所有列转换为相同的数据类型（浮点 32、16 - 不需要，速度会变慢），并使用快速数组计算列数。
如果我们谈论的是 kaRma 的实际修正
据我所知，R 中根本没有不同数据类型（int、float 等）的概念。而且，这会减少内存大小，但对速度影响不大。在显卡上，是的，会有所增加。
据我所知，在 R 中没有不同数据类型（int、float 等）的概念。而且，这会减少内存大小，但对速度影响不大。在显卡上，是的，会有增加。
一切都在那里。这将对速度产生灾难性的影响。数据帧是速度最慢、开销最大的 "野兽"。
这与显卡无关，关键是要明白，在清醒状态下，数据帧是不计成本的。
提示：是否有必要使用 100,000 个观测值的向量来查看它们之间的相关性？我正在寻找高度相关的向量，即相关性大于 0.9。