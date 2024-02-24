交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2803 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:47 #28021 mytarmailS #: 我不知道，也许你改变了分隔符什么的。 我还是不明白脚本出了什么错 还有为什么你在新版 R 上安装了软件包，却在使用旧版 R？ 不，我没有。 我在帖子里附上了日志--我也不明白这个错误是怎么回事。 因为 R 就是这样工作的，所以脚本需要一个旧版本，然后又需要一个新版本--非常不方便--甚至没有正常的向后兼容性。 mytarmailS#: 在这里试试，我不得不重新写一遍，代码太烂了，我都不知道它在做什么。 谢谢。在之前的脚本中，路径写 在哪里是很清楚的，而这里却不清楚，此外，它的窍门是在一个循环中。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:50 #28022 Vladimir Perervenko #:错误提示相关矩阵中出现了未定义值（NA），findCorrelation 函数无法使用该值。打开软件包，阅读函数说明。脚本很乱，有很多不必要的中间结果。以下是更正后的脚本按顺序解释：1.您不需要将 "caret "软件包加载到全局范围。它非常重，会带来大量依赖和数据。您只需要它的一个函数。您可以直接将其导入 get.findCor 函数。tidyft 软件包是一个非常快速的数据帧操作软件包。请使用它。 谢谢！ 奇怪，NA 从何而来--在这种情况下是跳转，不是吗？ 关于脚本代码我无话可说--它不是我的，我只是这里的用户。 我不知道从哪里获得这个软件包 "t tidyft"--它不在列表中，我知道必须从 github 下载，但不知道下载什么。 mytarmailS 2022.10.27 14:20 #28023 Aleksey Vyazmikin #:我在帖子中附上了日志 - 我也无法理解这个错误。 我使用 Rca 这么长时间以来从未见过这样的错误，所以问题出在你身上，你在那里安装了什么。 Aleksey Vyazmikin#： 因为 R 就是这样工作的，所以脚本需要一个旧版本，然后又需要一个新版本--非常不方便--甚至没有正常的向后兼容性。 我使用 Rca 很长时间了，从来没见过这样的问题，所以问题出在你和你安装 的系统上。 Aleksey Vyazmikin#： 谢谢。但在哪里指定文件路径呢？ 用路径替换 file.choose()，但我觉得这样更方便。 Aleksey Vyazmikin#: 这里不清楚，另外，它的窍门是在一个循环中。 我不明白循环是怎么回事，你是需要从集合中删除相关特征还是什么？ 如果是，脚本就会这么做。 Aleksey Vyazmikin#： 我不明白从哪里获取这个软件包 "tidyft" - 它不在列表中，我知道你需要从 github 下载，但我不明白从那里下载什么。 哎呀......该死 .... ... 至少读读 Rca 手册的前 50 行吧，你怎么这么蠢？ 把所有失败都归咎于 Rca、伪兼容等....。都过了这么久了，你连最基本的东西都不知道，真让人恼火。 什么清单，你去哪里找了，到底找了没有？ 或 install.packages("tidyft") 嗯，基本的东西... Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:32 #28024 mytarmailS #:我使用 Rka 这么长时间以来从未见过这样的错误，所以我想向您提问，您在那里安装了什么。我从未见过这样的问题，所以要问你 和你在那里安装了什么。 你可以用 path 替换 file.choose()，我觉得这样更方便。我不明白循环的意思，你是需要把相关的特征从集合中删除还是怎样？ 如果是，脚本就可以做到。 其他软件包会影响脚本中指定的软件包吗？ 我所尝试的一切都是在这里发布的。 循环中不清楚的是，你必须用不同的系数进行抛掷--抛掷的次数直接取决于它。 mytarmailS#: 哎呀......呀..........好吧，至少读一下 Rca 手册的前 50 行，你怎么这么笨？把所有失败都归咎于 Rca、伪兼容等....。真讨厌，都过了这么久了，你还不知道基本知识....什么清单，你去哪里找了，你到底找了没有？或这是最基本的，不是吗？ 显然，我试着找到并安装了软件包--它不在列表中，而是在日志中。 Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : package ‘tidyft’ is not available (for R version 4.0.5) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' > 很显然，我需要重新换一个版本--我已经安装了 4 个版本--这很不方便。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:42 #28025 总的说来，有必要改变资源库的来源（或不管它叫什么） - 把中国和安装开始。显然，来自其他国家的制裁....。 mytarmailS 2022.10.27 14:50 #28026 Aleksey Vyazmikin #:循环不清楚的地方是，必须用不同的系数来扔掉，扔掉的次数直接取决于它。 你可以设置一个系数。 其他问题让别人来回答吧，我不知道，也许我有什么不明白的地方....，我告诉你一件事，我每天都用 Rku，一用就是好几个小时，好几年了，我用的是 3.6.3，在过去的一年里，我从来没有在不同版本之间切换过!!!!，你一年运行 3 次 Rku，就有 4 个版本，你会觉得不舒服，不兼容，或者其他什么....。我不知道出了什么问题，但我认为问题不在 Rca... Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:29 #28027 Vladimir Perervenko #:为了进行控制，我使用此脚本在我的工具包上进行了测试。结果 又出错了 :( R version 4.0.5 (2021-03-31) -- "Shake and Throw" Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors()' for more information and 'citation()' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. [Workspace loaded from F:/FX/R/.RData] Loading required package: Matrix Error: package or namespace load failed for ‘Matrix’ in .getGeneric(f, where, package): reached elapsed time limit > source('~/.active-rstudio-document', encoding = 'UTF-8', echo=TRUE) > #===================================================================== > install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE) Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’ (as ‘lib’ is unspecified) trying URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/tidyft_0.4.5.zip' Content type 'application/zip' length 304623 bytes (297 KB) downloaded 297 KB package ‘tidyft’ successfully unpacked and MD5 sums checked The downloaded binary packages are in C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpYZ5ExE\downloaded_packages > require(tidyft) Загрузка требуемого пакета: tidyft Error: package or namespace load failed for ‘tidyft’: .onLoad не удалось в loadNamespace() для 'fstcore', подробности: вызов: setnrofthreads(logical_cores) ошибка: function 'Rcpp_precious_remove' not provided by package 'Rcpp' > #--get df1------------------------------------------------------------ > way <- "D:\\FX\\MT5_CB\\MQL5\\Files\\Po_Vektoru_TP_0_SL_0\\EURUSD_0 ..." ... [TRUNCATED] > df1 = read.csv(paste0(way, "train.csv"), header = TRUE, sep = ";",dec = ".") > #df1 = fread(paste0(way, "train1.csv")) > #fst::write_fst(df1, "train1.fst") > #-----archiv-------------------------------- > ft <- as_fst(df1) # Error in as_fst(df1) : could not find function "as_fst" Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:36 #28028 mytarmailS #:您可以设置一个系数。其他问题让别人来回答吧，我不知道，也许我有什么不明白的地方....，我告诉你一件事，我每天都用 Rku，一用就是好几个小时，好几年了，我用的是 3.6.3，在过去的一年里，我从来没有!!!!，在不同版本之间切换过，你一年运行 Rku 3 次，就有 4 个版本，你会觉得不舒服，不兼容，还是其他什么....。我不知道出了什么问题，但我认为问题不在 Rca... 你可以这样做，但我更倾向于自动化流程--运行后做另一件事，或者运行后等待每一步结束，这将是一个需要手动调整的因素。 我的工作脚本是 3.5 版，其他版本都是在居民代码下修改的。新版本无法与旧代码（软件包）一起使用。 mytarmailS 2022.10.27 16:44 #28029 Aleksey Vyazmikin #:你可以这样做，但我赞成流程自动化--运行并做另一件事，或者运行并等待直到每个阶段结束，这将是一个人工扭曲的因素。我的工作脚本是 3.5 版，其他所有脚本都是在本地居民的代码下修改的。新版本无法使用旧代码（软件包）。 那么搜索的目的是什么？ 过滤出相关性大于 0.9 的特征。 筛选出相关性大于 0.8 的特征。 筛选出相关性大于 0.7 的特征。 筛选出相关性大于 0.6 的特征。 .... .. 我不明白这有什么意义，筛选一次就够了。 ======================================== 此外，众所周知，木头人根本不在乎相关特征。 拿着，训练模型，从模型中选择重要特征，别担心...... 不做无用功，不浪费自己和他人的时间。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 17:04 #28030 Vladimir Perervenko #: 我不得不放入更多的软件包 #install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("Rcpp"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("import"), dependencies=TRUE) 脚本进入了漫长的思考过程，占用了 6 千兆字节的内存--采样本身也就在一千兆字节之内--似乎消耗过大。 还在等待。 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
