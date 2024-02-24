交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3108 1...310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115...3399 新评论 [删除] 2023.06.15 14:24 #31071 Aleksey Vyazmikin #:我在链接中没有看到问题的答案。 一个恰当的问题通常已经有了答案。显然，这样的问题还没有人问过。也许你应该问问自己，什么是整体相似性，聚类与它有什么关系。如果你需要估算一个分布的概率密度（我试图从你语焉不详的问题中猜测），那么这就是核密度估计。 Aleksey Vyazmikin 2023.06.15 16:17 #31072 Maxim Dmitrievsky #: 一个恰当的问题通常已经有了答案。 也许你应该问问自己，什么是整体相似性，聚类与它有什么关系。 如果你需要估计分布的密度（我试图从这个不明确的问题中猜测），那么这就是核密度估计。 如果你诚心诚意地想帮忙，我可以向你介绍问题的细节。 因此，我们有一个条件公式： P=A/（A+B）*100-x。 其中，A 和 B 是整数，比如从 1 到 1000。 x 是某个系数，为了简单起见，甚至可以让它有一个固定值，而且可以在头脑中删除。 有一个样本，比如 500 行。 我们计算每一行的 P 值。我们用这样或那样的方法把结果分成不同的范围，这样就得到了一个经验分布。 然而，公式本身给出了 A 和 B 的不同值时的可比数值，这是合乎逻辑的，因为实质上我们计算的是人口的百分比，所以对我来说，对数字 A 进行修正是很重要的，为此，我们制作了另一个空间，其中指定了公式中的 A 值，同时还制作了经验图。 这样就生成了一个三维图，可以写成矩阵。 我有大约 1 万个这样的矩阵，我想根据相似性对它们进行分组。 因此，我需要一种聚类方法，将它们归为一组。当然，我希望它们不仅在单个点上相似，而且在分布上也相似。 例如，我们可以比较每一层的分布（按数字 A 划分），然后计算相似分布的百分比。不过，也许已经有了一个很好的解决方案。 我把问题的本质描述清楚了吗？ 单一资产交易顺序中的风险评估 运用 R-平方 评估策略余额曲线的品质 OpenCL：并行世界的桥梁 [删除] 2023.06.15 16:48 #31073 这就是找到最佳聚类数目的方法。你可以尝试用高斯混合物来代替 kmins。 mytarmailS 2023.06.15 17:07 #31074 Aleksey Vyazmikin #:然而，我是在 跟谁说话呢--一个现成解决方案的爱好者..... Aleksey Vyazmikin#： 比方说，你可以比较每一层的分布（按数字 A 划分），然后计算相似分布的百分比。 但也许已经有了一个很好的解决方案。 怎么做呢？))) Andrey Dik 2023.06.15 20:46 #31075 mytarmailS #:怎么可能？))) 就像他抓住了你并幸灾乐祸)))))) 能创建定制解决方案的人也能使用现成的解决方案，但反过来就不行了。 所以你没抓到我。 [删除] 2023.06.15 22:15 #31076 Andrey Dik #:他还在幸灾乐祸）。能够创建定制解决方案的人也可以使用现成的解决方案，但反过来就不行了。所以你没抓到我。 有一种现象叫做 "过度活跃"，即一个人似乎无处不在，但同时又无处不在。同样，无节制地使用软件包会导致疲劳和迷失方向，进而引发愤怒，而不是获得起码的知识：) Andrey Dik 2023.06.15 22:24 #31077 Maxim Dmitrievsky #: 当一个人似乎无处不在，但同时又无处不在时，就会出现过度活跃的现象。同样，无节制地使用数据包会导致疲劳和迷失方向，进而引发愤怒，而不是获得最起码的知识:))你是个乐观主义者，马克斯，我认为情况会更糟。） [删除] 2023.06.15 22:39 #31078 我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。 mytarmailS 2023.06.15 23:18 #31079 Maxim Dmitrievsky #:我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。 5 点止损 50？ [删除] 2023.06.15 23:20 #31080 mytarmailS #: 止损 5 点，止损 50 点？ 这是一个长期模式，信号会长期保持在一个方向上。 我已经证明了这一点 20 年，只做了 1000 多笔交易。短线获利是出路之一，否则交易会很少。 1...310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在链接中没有看到问题的答案。
一个恰当的问题通常已经有了答案。
如果你诚心诚意地想帮忙，我可以向你介绍问题的细节。
因此，我们有一个条件公式：
P=A/（A+B）*100-x。
其中，A 和 B 是整数，比如从 1 到 1000。
x 是某个系数，为了简单起见，甚至可以让它有一个固定值，而且可以在头脑中删除。
有一个样本，比如 500 行。
我们计算每一行的 P 值。我们用这样或那样的方法把结果分成不同的范围，这样就得到了一个经验分布。
然而，公式本身给出了 A 和 B 的不同值时的可比数值，这是合乎逻辑的，因为实质上我们计算的是人口的百分比，所以对我来说，对数字 A 进行修正是很重要的，为此，我们制作了另一个空间，其中指定了公式中的 A 值，同时还制作了经验图。
这样就生成了一个三维图，可以写成矩阵。
我有大约 1 万个这样的矩阵，我想根据相似性对它们进行分组。
因此，我需要一种聚类方法，将它们归为一组。当然，我希望它们不仅在单个点上相似，而且在分布上也相似。
例如，我们可以比较每一层的分布（按数字 A 划分），然后计算相似分布的百分比。不过，也许已经有了一个很好的解决方案。
我把问题的本质描述清楚了吗？
然而，我是在 跟谁说话呢--一个现成解决方案的爱好者.....
比方说，你可以比较每一层的分布（按数字 A 划分），然后计算相似分布的百分比。 但也许已经有了一个很好的解决方案。
怎么做呢？)))
怎么可能？)))
就像他抓住了你并幸灾乐祸))))))
能创建定制解决方案的人也能使用现成的解决方案，但反过来就不行了。
所以你没抓到我。
他还在幸灾乐祸）。
能够创建定制解决方案的人也可以使用现成的解决方案，但反过来就不行了。
所以你没抓到我。
当一个人似乎无处不在，但同时又无处不在时，就会出现过度活跃的现象。同样，无节制地使用数据包会导致疲劳和迷失方向，进而引发愤怒，而不是获得最起码的知识:))
我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。
我在 5 月 15 日测试了我在这里抛出的机器人，一个月过去了。不同的 sl 和 tp 会产生不同的结果，但平均而言都在增长。
止损 5 点，止损 50 点？
这是一个长期模式，信号会长期保持在一个方向上。
我已经证明了这一点 20 年，只做了 1000 多笔交易。短线获利是出路之一，否则交易会很少。