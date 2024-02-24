交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2579 1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3399 新评论 Roman 2022.02.12 07:18 #25781 Maxim Dmitrievsky#: 任何这样的行都可以被近似为一个静止的行 像这个？ 我已经找了四年了。比卡尔曼更快。 [删除] 2022.02.12 07:26 #25782 Roman#: 像这个？ 我已经找了四年了。比卡尔曼更快。 不，我是指非稳态传播（这将是一种经常发生的情况）。静态性只在训练模型时需要，而交易将在任何执行上都是非静态的。最主要的是要有足够的例子。 Renat Akhtyamov 2022.02.12 07:34 #25783 套利的要点，就像任何事后套利一样，是观察市场上货币对的相互运动之间是否存在平衡 我想说的是，它们之间是一种相互关联的运动。 而这只不过是传播 事实上，对抗价差的斗争并不有利于交易者，只要他有钱，就能从他的口袋里抽出钱;) 这是与大师的一盘棋，他统治着Kotir的运动。 这个游戏是一个真正的作品..... 我不建议撞上投资组合，或者看我的帖子，两个三角形像钟摆一样相对摇摆。 一个有趣且有利可图的策略，因为它们都分别处于平衡状态，对交易者来说几乎是中性的。 这两对组合是这样叠加的。 1.0 - 投标/投标0。 以欧元/美元/英镑为例说明股票的情况 欧元兑美元+英镑兑美元-欧元兑美元=0.000，贯穿历史！！！。 好运! Roman 2022.02.12 07:48 #25784 Maxim Dmitrievsky#: 不，我是指非稳态传播（这将是经常发生的事情）。静态性只在教授模型时需要，而交易在任何实施中都是非静态的。最主要的是要有足够的例子。 我以为你会理解。这只是，对于非平稳的、自相关的序列，有过渡性的。 下面是两个过滤器的错误率的比较。 在绿色中，卡尔曼。 [删除] 2022.02.12 07:55 #25785 Roman#: 我以为你会理解。这只是，对于非平稳的、自相关的序列，有过渡性的。 下面是两个过滤器的错误率的比较。 绿色的是卡尔曼。 很抱歉，我对过滤器一无所知，也不明白如何在交易中使用它们。我写的是纯粹的MO技术，或多或少与此有关。不假装客观如果你取MA并从中减去方差，你可以做任何过滤器，适合这个系列，你可能可以增加 "记忆"。这有什么意义？如果你通过MA教授TC。 mytarmailS 2022.02.12 09:23 #25786 Roman#: 我以为你会理解。这只是，对于非平稳的、自相关的序列，有过渡性的。 下面是两个过滤器的错误率的比较。 卡尔曼穿的是绿色衣服。 那么它是什么呢？ Renat Akhtyamov 2022.02.12 10:22 #25787 mytarmailS#: 我们需要以某种方式将这两对的价格划分为1）赚取的价差2）噪音做PCA或其他分解，也许用AMO、自动编码器或网络（但更有可能的是，在新的数据上，所有的东西都会 "死掉"，所以PCA更好。而我们需要一个 "数字 "来描述利差分解后的 "良好利差"。 在这里，仅有协整是不够的，我们需要利差来赚取，因为它不是价格的线性产物，而是分解后价格的非线性部分 有趣的是，两对的价差就是第三对的图表。 交易这个有什么意义？ mytarmailS 2022.02.12 10:41 #25788 Renat Akhtyamov#: 有趣的是，两对的价差就是第三对的图表。问题是：交易的意义何在？ 嗯，这是不一样的传播 Maxim Kuznetsov 2022.02.12 11:36 #25789 Renat Akhtyamov#: 有趣的是，两对的价差就是第三对的图表。这样的交易有什么意义？ 交易三角形是有意义的。而神经元网，如果受到信任，应该在三个方面进行训练。 只是因为在1个任意符号的历史中没有nishish。它是有效的交易，在任何理论中都必然是噪音。 而在三区，你可以通过一个小窗口来捕捉当前的情况。 Aleksei Kuznetsov 2022.02.12 14:04 #25790 mytarmailS#: 谁有英镑和欧盟的报价，超过5年5分钟，请给我留言！！。 SanSanych的暗示是DucasCopi 1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
任何这样的行都可以被近似为一个静止的行
套利的要点，就像任何事后套利一样，是观察市场上货币对的相互运动之间是否存在平衡
我想说的是，它们之间是一种相互关联的运动。
而这只不过是传播
事实上，对抗价差的斗争并不有利于交易者，只要他有钱，就能从他的口袋里抽出钱;)
这是与大师的一盘棋，他统治着Kotir的运动。
这个游戏是一个真正的作品.....
我不建议撞上投资组合，或者看我的帖子，两个三角形像钟摆一样相对摇摆。
一个有趣且有利可图的策略，因为它们都分别处于平衡状态，对交易者来说几乎是中性的。
这两对组合是这样叠加的。
1.0 - 投标/投标0。
以欧元/美元/英镑为例说明股票的情况
欧元兑美元+英镑兑美元-欧元兑美元=0.000，贯穿历史！！！。
好运!
不，我是指非稳态传播（这将是经常发生的事情）。静态性只在教授模型时需要，而交易在任何实施中都是非静态的。最主要的是要有足够的例子。
我以为你会理解。这只是，对于非平稳的、自相关的序列，有过渡性的。
下面是两个过滤器的错误率的比较。
在绿色中，卡尔曼。
那么它是什么呢？
我们需要以某种方式将这两对的价格划分为
1）赚取的价差
2）噪音
做PCA或其他分解，也许用AMO、自动编码器或网络（但更有可能的是，在新的数据上，所有的东西都会 "死掉"，所以PCA更好。
而我们需要一个 "数字 "来描述利差分解后的 "良好利差"。 在这里，仅有协整是不够的，我们需要利差来赚取，因为它不是价格的线性产物，而是分解后价格的非线性部分
有趣的是，两对的价差就是第三对的图表。
交易这个有什么意义？
交易三角形是有意义的。而神经元网，如果受到信任，应该在三个方面进行训练。
只是因为在1个任意符号的历史中没有nishish。它是有效的交易，在任何理论中都必然是噪音。
而在三区，你可以通过一个小窗口来捕捉当前的情况。
谁有英镑和欧盟的报价，超过5年5分钟，请给我留言！！。
SanSanych的暗示是DucasCopi