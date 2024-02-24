交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2993

新评论
 
向版主、管理员提问...

我可以用日本语 R写文章 吗？
[删除]  
mytarmailS 写文章 吗？
用 onnx 做一个模型，否则不太需要这样的东西，如何集成？或者将训练好的模型移植到 mql
 
mytarmailS 写文章 吗？

使用 R 非常有趣，可以看到应用于实际交易的结果。和所有的一些实验，实验....来自一个名为 Yandex ..... 的集体农场的一些 podelucha catbust

非常需要使用专业工具的文章。

 
Maxim Dmitrievsky #:
用 onnx 制作一个模型，否则 不太需要 这样的东西，如何集成？或者将训练有素的模型移植到 mql。

对谁没多大用？


这只是一个关于如何在 MO 的帮助下构建 TC 的故事，不明显，不标准，但方法有趣，甚至可以工作....。

它面向精通 MO 技术并具有相关经验的公众....。

 
mytarmailS #:

谁急需它？


这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。

把文章大纲写好，发给Rashid我认为， 如果只有 R 或比 mql5 更多，他们很可能会拒绝。

Rashid Umarov
Rashid Umarov
  • 2023.02.24
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Aleksey Nikolayev #:

编写文章大纲，并以私人邮件的形式发送给Rashid在我看来， 如果只有 R，或者比 mql5 高得多，他们很可能会拒绝。

mql 根本不会...

这篇文章涉及的是概念和测试结果，而不是实施。

代码将是最少的，理念才是最重要的。

[删除]  
mytarmailS #:

谁急需它？

这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。

本书面向精通 MO 技术并拥有相关经验的公众...

好吧，没有人，这里没有人写关于 R 机器人的文章。

好吧，如果这是一个想法，我投赞成票。
 

有人在使用 Python 或 R 中的 plotly 交互式图形吗？

我几年前看过，当时一点也不喜欢，但现在仔细看了看，感觉还不错。

https://plotly.com/r/candlestick-charts/

 
Maxim Dmitrievsky #:

这里没有人给 R 机器人写信。

如果这是个想法，我投赞成票。

拜托，这对元机器人来说没什么意思......他们有其他目标。

 
有人尝试过时间序列卷积吗？
1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399
新评论