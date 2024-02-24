交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2993 1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399 新评论 mytarmailS 2023.04.04 12:21 #29921 向版主、管理员提问...我可以用日本语 R写文章 吗？ [删除] 2023.04.04 15:11 #29922 mytarmailS 写文章 吗？ 用 onnx 做一个模型，否则不太需要这样的东西，如何集成？或者将训练好的模型移植到 mql СанСаныч Фоменко 2023.04.04 15:23 #29923 mytarmailS 写文章 吗？ 使用 R 非常有趣，可以看到应用于实际交易的结果。和所有的一些实验，实验....来自一个名为 Yandex ..... 的集体农场的一些 podelucha catbust 非常需要使用专业工具的文章。 mytarmailS 2023.04.04 16:01 #29924 Maxim Dmitrievsky #: 用 onnx 制作一个模型，否则 不太需要 这样的东西，如何集成？或者将训练有素的模型移植到 mql。 对谁没多大用？ 这只是一个关于如何在 MO 的帮助下构建 TC 的故事，不明显，不标准，但方法有趣，甚至可以工作....。 它面向精通 MO 技术并具有相关经验的公众....。 Aleksey Nikolayev 2023.04.04 16:07 #29925 mytarmailS #:谁急需它？这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。 把文章大纲写好，发给Rashid。我认为， 如果只有 R 或比 mql5 更多，他们很可能会拒绝。 Rashid Umarov 2023.02.24www.mql5.com Профиль трейдера mytarmailS 2023.04.04 16:13 #29926 Aleksey Nikolayev #:编写文章大纲，并以私人邮件的形式发送给Rashid。在我看来， 如果只有 R，或者比 mql5 高得多，他们很可能会拒绝。 mql 根本不会... 这篇文章涉及的是概念和测试结果，而不是实施。 代码将是最少的，理念才是最重要的。 [删除] 2023.04.04 16:18 #29927 mytarmailS #:谁急需它？这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。本书面向精通 MO 技术并拥有相关经验的公众...好吧，没有人，这里没有人写关于 R 机器人的文章。 好吧，如果这是一个想法，我投赞成票。 mytarmailS 2023.04.04 16:23 #29928 有人在使用 Python 或 R 中的 plotly 交互式图形吗？ 我几年前看过，当时一点也不喜欢，但现在仔细看了看，感觉还不错。 https://plotly.com/r/candlestick-charts/ mytarmailS 2023.04.04 16:34 #29929 Maxim Dmitrievsky #:这里没有人给 R 机器人写信。 如果这是个想法，我投赞成票。 拜托，这对元机器人来说没什么意思......他们有其他目标。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.04 16:47 #29930 有人尝试过时间序列卷积吗？ 1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
使用 R 非常有趣，可以看到应用于实际交易的结果。和所有的一些实验，实验....来自一个名为 Yandex ..... 的集体农场的一些 podelucha catbust
非常需要使用专业工具的文章。
用 onnx 制作一个模型，否则 不太需要 这样的东西，如何集成？或者将训练有素的模型移植到 mql。
这只是一个关于如何在 MO 的帮助下构建 TC 的故事，不明显，不标准，但方法有趣，甚至可以工作....。
它面向精通 MO 技术并具有相关经验的公众....。
这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。
编写文章大纲，并以私人邮件的形式发送给Rashid。在我看来， 如果只有 R，或者比 mql5 高得多，他们很可能会拒绝。
mql 根本不会...
这篇文章涉及的是概念和测试结果，而不是实施。
代码将是最少的，理念才是最重要的。
这只是一个关于如何在 MO 的帮助下建立 TC 的故事，不是显而易见的，不是标准的，但却是有趣的方法，甚至是工作....。本书面向精通 MO 技术并拥有相关经验的公众...
本书面向精通 MO 技术并拥有相关经验的公众...
好吧，没有人，这里没有人写关于 R 机器人的文章。好吧，如果这是一个想法，我投赞成票。
有人在使用 Python 或 R 中的 plotly 交互式图形吗？
我几年前看过，当时一点也不喜欢，但现在仔细看了看，感觉还不错。
https://plotly.com/r/candlestick-charts/
拜托，这对元机器人来说没什么意思......他们有其他目标。