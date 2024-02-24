交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2573 1...256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580...3399 新评论 Max B 2022.02.05 22:03 #25721 mytarmailS#: 我是这样做的，尽管我是一个零售商。 你看到了你被赋予的东西。不是真实的状况。对于CFD/Forex/Crypto来说，一般是他们想让你看到的东西。但即使是像NYSE/NASDAQ/CME这样的东西，理论上他们不应该在交易量上撒谎，所有这些实际上都是一头雾水。然后是黑池，还有衍生品（以及衍生品上的衍生品！），你永远不会真正看到这些狗屎。 Rorschach 2022.02.05 22:26 #25722 elibrarius#: 他们是做什么的？他们不就是把CME的信息复制到他们的指标中吗？ 据我所知，他们的主要诀窍是识别大批量，而这些大批量大概是由基金和其他大玩家做的。我很好奇，他们是如何区别于其他行业的？我找到了一个解释如何使用它的视频。他们说的是：可能是，可能在这里卖掉了，因为价格下降了，等等。在我看来--这是废话，我们将看到同样的50/50%。搜索说这里有一个同名的信号，但已经关闭，显然是合并了。 而在这里，指标供应商的主要视频有更精美的解释，但显然他们在图表上挑选了好的时刻。 我记得，数据是从不同的来源收集的，包括暗池。现在我搜索到了关于复杂的计算方法。 我在这个指标中也没有发现什么。有趣的是，我见过其他人使用它，它指示的是高峰时段，尽管指标显示的是全天的数据。 如果我没有与交易员沟通，我不会注意到这一点。 mytarmailS 2022.02.06 08:05 #25723 Max B#: 你看到你被赋予的东西。不是真实的状况。对于CFD/Forex/Crypto，他们想让你看到什么就是什么。但即使是像NYSE/NASDAQ/CME这样的东西，理论上他们不应该在交易量上撒谎，所有这些实际上都是一头雾水。然后是黑池，还有衍生品（以及衍生品上的衍生品！），你永远不会真正看到这些狗屎。 你不了解市场并不意味着你不了解。 mytarmailS 2022.02.06 09:50 #25724 一个有趣的观察... 如果你在移动窗口中检查系列的静止性（DickeyFuller测试），很多时候，当测试显示系列的非静止性峰值时，市场会出现反弹。 你也可以用这个测试来识别市场上的平盘 set.seed(123) x <- cumsum(rnorm(500)) ## цена par(mar=c(2,2,0,0)) library(tseries) adf <- rep(NA,length(x)) for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value id <- which(adf>0.96) layout(1:2) plot(x,t="l") points(id,x[id],col=2,lwd=2) plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4)) points(id,adf[id],col=2,lwd=2) Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 10:41 #25725 mytarmailS#: 一个有趣的观察...如果你在移动窗口中检查系列的静止性（DickeyFuller测试），很多时候，当测试显示系列的非静止性峰值时，市场会出现反弹。你也可以用这个测试来识别市场上的平坦模式 我们能否在相同的设置下看到一个重要时期的统计数据？ 但结果是有趣的。 mytarmailS 2022.02.06 13:18 #25726 Aleksey Vyazmikin#: 是否有相同设置的有意义的时期的统计数据？这是一个有趣的结果。 这只是一个有趣的观察，仅此而已 Renat Akhtyamov 2022.02.06 14:39 #25727 mytarmailS#: 金融数学和IR有什么好理解的，你需要知道市场的机制和它的参与者在大多数情况下，群众必然会输，因为它的反面角色是一个 "主要角色"。1）你需要看到零售买家和卖家的不平衡，例如，如果有很多卖家，那么 "大玩家"（买家）就在交易的另一边。比如说现在在犹太人身上，很多卖家2）也有逆向交易的时刻--这就是做市商人们总是看到，价格的走势与人群相反（反相关）。当人群在购买并相信增长时，价格会下降，反之亦然......这就是整个市场...p.s.我将观看视频。+有一个视频讲述了一个处于旅程初期的人的故事对学习感兴趣，但还没有进入状态的人。 对于他所投身的地方当然是有趣的，但也不过是初学者的妄想，而且由于金融科技公司在实践中的失败，会带来很多挫折感 Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 14:42 #25728 mytarmailS#: 这只是一个有趣的观察，仅此而已 在图片中，计算静止性的窗口似乎太小了，有多少条？ mytarmailS 2022.02.06 14:54 #25729 Aleksey Vyazmikin#: 在图片中，计算静止性的窗口似乎太小了，有多少条？ 50 Aleksey Vyazmikin 2022.02.06 14:57 #25730 mytarmailS#: 50 明白了。 1...256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我是这样做的，尽管我是一个零售商。
你看到了你被赋予的东西。不是真实的状况。对于CFD/Forex/Crypto来说，一般是他们想让你看到的东西。但即使是像NYSE/NASDAQ/CME这样的东西，理论上他们不应该在交易量上撒谎，所有这些实际上都是一头雾水。然后是黑池，还有衍生品（以及衍生品上的衍生品！），你永远不会真正看到这些狗屎。
他们是做什么的？他们不就是把CME的信息复制到他们的指标中吗？
据我所知，他们的主要诀窍是识别大批量，而这些大批量大概是由基金和其他大玩家做的。我很好奇，他们是如何区别于其他行业的？
我找到了一个解释如何使用它的视频。他们说的是：可能是，可能在这里卖掉了，因为价格下降了，等等。在我看来--这是废话，我们将看到同样的50/50%。搜索说这里有一个同名的信号，但已经关闭，显然是合并了。
而在这里，指标供应商的主要视频有更精美的解释，但显然他们在图表上挑选了好的时刻。
我记得，数据是从不同的来源收集的，包括暗池。现在我搜索到了关于复杂的计算方法。
我在这个指标中也没有发现什么。有趣的是，我见过其他人使用它，它指示的是高峰时段，尽管指标显示的是全天的数据。
如果我没有与交易员沟通，我不会注意到这一点。
一个有趣的观察...
如果你在移动窗口中检查系列的静止性（DickeyFuller测试），很多时候，当测试显示系列的非静止性峰值时，市场会出现反弹。
你也可以用这个测试来识别市场上的平盘
我们能否在相同的设置下看到一个重要时期的统计数据？
但结果是有趣的。
这只是一个有趣的观察，仅此而已
金融数学和IR有什么好理解的，你需要知道市场的机制和它的参与者
在大多数情况下，群众必然会输，因为它的反面角色是一个 "主要角色"。
1）你需要看到零售买家和卖家的不平衡，例如，如果有很多卖家，那么 "大玩家"（买家）就在交易的另一边。
比如说现在在犹太人身上，很多卖家
2）也有逆向交易的时刻--这就是做市商
人们总是看到，价格的走势与人群相反（反相关）。
当人群在购买并相信增长时，价格会下降，反之亦然......
这就是整个市场...
p.s.我将观看视频。
+
有一个视频讲述了一个处于旅程初期的人的故事
对学习感兴趣，但还没有进入状态的人。对于他所投身的地方当然是有趣的，但也不过是初学者的妄想，而且由于金融科技公司在实践中的失败，会带来很多挫折感
在图片中，计算静止性的窗口似乎太小了，有多少条？
50
明白了。