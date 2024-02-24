交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2576 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 新评论 mytarmailS 2022.02.06 22:04 #25751 Andrei Trukhanovich#: 并非如此。如果你看一下前面的图表，你可以看到实际的 "滚动 "是在~三分之一的样本过后触发的。在真实的数据上，如果有历史，就没有这个问题。但仍然是卡尔曼可能更好，但我仍然认为，从炉子上 "滚动 "更好。 明天我将在滑动退步上做，让我们看看它的排水情况)) mytarmailS 2022.02.06 22:07 #25752 Maxim Dmitrievsky#: 我们以前和瑞纳和拖拉机一起走过这条路，以他们的1bar预测为例，)))))，我在笑。一种情况是领先，另一种情况是落后，所以是50/50。 你至少应该学习小学...自适应平滑不可能先验地比平时差。 [删除] 2022.02.06 22:10 #25753 mytarmailS#: 你至少应该学习小学... 自适应平滑不能先验地比常规平滑差 事实上，只有递归网总是预测过去的吧，无论你如何旋转它们（卡尔曼的更高级案例）。你至少应该先学会吸收信息，然后再进行哲学思考。 [删除] 2022.02.06 23:56 #25754 我不是说这些方法不好，而是说它们不是万能的。我并不是说这些方法不好，但它们并不是万能的。 我不知道这是否是一个糟糕的方法，并不是说它不好。 mytarmailS 2022.02.07 09:23 #25755 Maxim Dmitrievsky#: 我不是说这些方法不好，而是说它们不是万能的。我并不是说这些方法不好，但它们并不是万能的。 在外汇中是一些指数，有一个小的利润空间。 我也想过，如何教他们建立正确的传播？ 那么什么是原则上的权利传播呢？ 1）价差应该是稳定的（这很容易计算）。 2）它应该是相关的，即零点差应该意味着货币对的利润（不是一个非常 "聪明 "的）。 3）它不应该随着时间而 "扩大"。 [删除] 2022.02.07 09:50 #25756 mytarmailS#: 我也在想，你怎么教他们如何建立一个正确的传播？那么原则上什么是适当的传播呢？1）价差应该是静态的（很容易计算）。2）它应该是相关的，即零点差应该意味着货币对的利润（不是一个非常 "聪明 "的）。3）它不应该随着时间而 "扩大"。 与通过线性/多项式回归相同，但采取任意顺序的回报和任意划分交易，拟合。通过超限，没有对什么是静止的，什么是不静止的进行任何学术计算，以免淹没在形式上。它仍然会随着时间的推移而分散，除非它们是根本性的相关工具 mytarmailS 2022.02.07 10:22 #25757 Maxim Dmitrievsky#: 与通过线性/多项式回归相同，但采取任意阶数的回归者，并任意划分交易，适合。通过过度拍摄，没有对什么是固定的和什么是不固定的进行任何学术计算，以免淹没在形式主义中。反正它会随着时间的推移而分散，除非是根本性的相关工具。 卡尔曼不会被分开，这就是问题所在--如果你在网格上做，也一样好。 mytarmailS 2022.02.07 10:22 #25758 Maxim Dmitrievsky#: 与通过线性/多项式回归相同，但采取任意阶数的回归者，并任意划分交易，适合。通过超限，没有对什么是静止的，什么是不静止的进行任何学术计算，以免淹没在形式上。反正它会随着时间的推移而分散，除非是根本性的相关工具。 卡尔曼不会被分开，这就是问题所在--如果你在网格上做，也一样好。 [删除] 2022.02.07 10:43 #25759 mytarmailS#: Kalman不会被分离，这才是重点，如果你在网格上做，也是一样的。 如果我们把增量去掉，把趋势去掉，那么除了信号/依赖关系本身，就没有什么可以分离的了。 Mihail Marchukajtes 2022.02.10 19:16 #25760 mytarmailS#: 明天是一个漫长的过程，我没有任何欲望，尽管花了15分钟......因此，我在滑动回归窗口上做了一个100点的差价（100点是随机的）。EURUSD GBPUSD没有通过协整检查但还是做了一个价差，在偏离零价差的情况下检查了交易（就像书上写的那样）。它正在下降...最正常的选择是建立一个布林线价差，从布林线的边界到SMA进行交易，SMA也是从价差中画出来的，或者到布林线的相反边界（有更多的钱赚）。所有设置都是绝对标准的，我没有优化任何东西。每对的佣金是1便士我在一个月内赚了200分。 不幸的是，平衡曲线并没有坚持下去。我的意思是在45度时平稳增长。 否则，它看起来就像是一种侥幸.... 1...256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
并非如此。如果你看一下前面的图表，你可以看到实际的 "滚动 "是在~三分之一的样本过后触发的。在真实的数据上，如果有历史，就没有这个问题。
但仍然是卡尔曼可能更好，但我仍然认为，从炉子上 "滚动 "更好。
我们以前和瑞纳和拖拉机一起走过这条路，以他们的1bar预测为例，)))))，我在笑。
一种情况是领先，另一种情况是落后，所以是50/50。
你至少应该学习小学...
事实上，只有递归网总是预测过去的吧，无论你如何旋转它们（卡尔曼的更高级案例）。
你至少应该先学会吸收信息，然后再进行哲学思考。
我并不是说这些方法不好，但它们并不是万能的。在外汇中是一些指数，有一个小的利润空间。
我也想过，如何教他们建立正确的传播？
那么什么是原则上的权利传播呢？
1）价差应该是稳定的（这很容易计算）。
2）它应该是相关的，即零点差应该意味着货币对的利润（不是一个非常 "聪明 "的）。
3）它不应该随着时间而 "扩大"。
与通过线性/多项式回归相同，但采取任意阶数的回归者，并任意划分交易，适合。通过过度拍摄，没有对什么是固定的和什么是不固定的进行任何学术计算，以免淹没在形式主义中。反正它会随着时间的推移而分散，除非是根本性的相关工具。
Kalman不会被分离，这才是重点，如果你在网格上做，也是一样的。
明天是一个漫长的过程，我没有任何欲望，尽管花了15分钟......
因此，我在滑动回归窗口上做了一个100点的差价（100点是随机的）。
EURUSD GBPUSD
没有通过协整检查
但还是做了一个价差，在偏离零价差的情况下检查了交易（就像书上写的那样）。
它正在下降...
最正常的选择是建立一个布林线价差，从布林线的边界到SMA进行交易，SMA也是从价差中画出来的，或者到布林线的相反边界（有更多的钱赚）。
所有设置都是绝对标准的，我没有优化任何东西。
每对的佣金是1便士
我在一个月内赚了200分。
不幸的是，平衡曲线并没有坚持下去。我的意思是在45度时平稳增长。
否则，它看起来就像是一种侥幸....