Andrei Trukhanovich#:

并非如此。如果你看一下前面的图表，你可以看到实际的 "滚动 "是在~三分之一的样本过后触发的。在真实的数据上，如果有历史，就没有这个问题。

但仍然是卡尔曼可能更好，但我仍然认为，从炉子上 "滚动 "更好。

明天我将在滑动退步上做，让我们看看它的排水情况))
 
Maxim Dmitrievsky#:

我们以前和瑞纳和拖拉机一起走过这条路，以他们的1bar预测为例，)))))，我在笑。

一种情况是领先，另一种情况是落后，所以是50/50。

你至少应该学习小学...
自适应平滑不可能先验地比平时差。
mytarmailS#:
你至少应该学习小学...
自适应平滑不能先验地比常规平滑差

事实上，只有递归网总是预测过去的吧，无论你如何旋转它们（卡尔曼的更高级案例）。

你至少应该先学会吸收信息，然后再进行哲学思考。

我不是说这些方法不好，而是说它们不是万能的。

Maxim Dmitrievsky#:

我不是说这些方法不好，而是说它们不是万能的。

在外汇中是一些指数，有一个小的利润空间。

我也想过，如何教他们建立正确的传播？

那么什么是原则上的权利传播呢？

1）价差应该是稳定的（这很容易计算）。

2）它应该是相关的，即零点差应该意味着货币对的利润（不是一个非常 "聪明 "的）。

3）它不应该随着时间而 "扩大"。

mytarmailS#:

我也在想，你怎么教他们如何建立一个正确的传播？

与通过线性/多项式回归相同，但采取任意顺序的回报和任意划分交易，拟合。通过超限，没有对什么是静止的，什么是不静止的进行任何学术计算，以免淹没在形式上。它仍然会随着时间的推移而分散，除非它们是根本性的相关工具
 
Maxim Dmitrievsky#:
与通过线性/多项式回归相同，但采取任意阶数的回归者，并任意划分交易，适合。通过过度拍摄，没有对什么是固定的和什么是不固定的进行任何学术计算，以免淹没在形式主义中。反正它会随着时间的推移而分散，除非是根本性的相关工具。
卡尔曼不会被分开，这就是问题所在--如果你在网格上做，也一样好。
 
Maxim Dmitrievsky#:
与通过线性/多项式回归相同，但采取任意阶数的回归者，并任意划分交易，适合。通过超限，没有对什么是静止的，什么是不静止的进行任何学术计算，以免淹没在形式上。反正它会随着时间的推移而分散，除非是根本性的相关工具。
卡尔曼不会被分开，这就是问题所在--如果你在网格上做，也一样好。
mytarmailS#:
Kalman不会被分离，这才是重点，如果你在网格上做，也是一样的。
如果我们把增量去掉，把趋势去掉，那么除了信号/依赖关系本身，就没有什么可以分离的了。
 
mytarmailS#:

明天是一个漫长的过程，我没有任何欲望，尽管花了15分钟......


因此，我在滑动回归窗口上做了一个100点的差价（100点是随机的）。

EURUSD GBPUSD

没有通过协整检查

但还是做了一个价差，在偏离零价差的情况下检查了交易（就像书上写的那样）。

它正在下降...


最正常的选择是建立一个布林线价差，从布林线的边界到SMA进行交易，SMA也是从价差中画出来的，或者到布林线的相反边界（有更多的钱赚）。

所有设置都是绝对标准的，我没有优化任何东西。

每对的佣金是1便士



我在一个月内赚了200分。

不幸的是，平衡曲线并没有坚持下去。我的意思是在45度时平稳增长。

否则，它看起来就像是一种侥幸....

