交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2580

mytarmailS 2022.02.12 14:05 #25791

elibrarius#: SanSanych的提示是DukasKopi。

限制在那里，最多3年的历史，胡说八道。

没有人有任何历史数据?????

[删除] 2022.02.12 14:08 #25792

mytarmailS#: 限制在那里，最多3年的历史，胡说八道。没有人有任何历史数据?????

你在周六做了这么可怕的事情......从MT5下载 :)

mytarmailS 2022.02.12 21:08 #25793

我在建立TS的最后一个版本 时使用了过滤器，以减少风险，你可以不使用过滤器，那么利润是2倍，风险也更高。

[删除] 2022.02.13 04:31 #25794

mytarmailS#: 我建立了 带过滤器的 最后一个版本的TS，以减少风险，你可以不使用过滤器，那么利润是2倍，但风险更高。

好了，继续开始交易吧这对你来说是Welshab吗？你如何将模型转移到它上面？

Roman 2022.02.13 06:34 #25795

Maxim Dmitrievsky#: Norm, run in trade 你有一个天鹅绒实验室吗？你如何在那里转移模型？

不，它是一个tslab。

也想知道如何？

它是否建立在骰子上...

还有api C#，也许通过它。

mytarmailS 2022.02.13 06:40 #25796

Maxim Dmitrievsky#: Norm, run in trade你有一个天鹅绒实验室吗？你如何在那里转移模型？

Tslab，这只是方便可视化的拐杖...所以你不必用R语言编写你的测试器

mytarmailS 2022.02.13 06:43 #25797

Roman#: 不，它是一个tslab。 也想知道如何？ 它是否建立在骰子上... 还有一个C# api，也许也是通过它。

是的，所有的计算都是在R中完成的，我只向tslab发送价格和带买入信号的向量，我为TS放一些骰子，就这样。这很蠢，但速度很快，而且我知道肯定的是，利润的计算不会出错，我可以对一些小事情进行优化。

Roman 2022.02.13 07:20 #25798

mytarmailS#: 是的，所有的计算都是在R中完成的，我只向tslab发送价格和带买入信号的向量，我为cp放了一些骰子，就这样。 笨，但速度快，我知道它能无误地计算出利润+我可以优化小东西

我明白了。聪明，虽然。

我开始认为我已经在骰子上建立了一个模型 ))

[删除] 2022.02.13 07:25 #25799

目前，Python很方便。我已经写了我自己的测试器，但有可能通过api移植模型或交易。如果加入ONNX，它将是一门大炮。我和M1 mac取得了联系，现在我已经等了半年的catbusta，他们承诺2周后发布。我现在在vin上使用一个虚拟机。

mytarmailS 2022.02.13 07:56 #25800

Roman#: 我明白了。你是个狡猾的人，不是吗？ 我开始认为我是在用骰子做模型）。

我从立方体开始，这是我第一次编程，所以我也有tslab...我不相信骰子能造出有用的东西。
SanSanych的提示是DukasKopi。
我在建立TS的最后一个版本 时使用了过滤器，以减少风险，你可以不使用过滤器，那么利润是2倍，风险也更高。
Norm, run in trade
是的，所有的计算都是在R中完成的，我只向tslab发送价格和带买入信号的向量，我为cp放了一些骰子，就这样。
我明白了。聪明，虽然。
我开始认为我已经在骰子上建立了一个模型 ))
