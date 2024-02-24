交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2580

elibrarius#:

SanSanych的提示是DukasKopi。

限制在那里，最多3年的历史，胡说八道。

没有人有任何历史数据?????

mytarmailS#:

你在周六做了这么可怕的事情......从MT5下载 :)
 

我在建立TS的最后一个版本 时使用了过滤器，以减少风险，你可以不使用过滤器，那么利润是2倍，风险也更高。



mytarmailS#:

我建立了 带过滤器的 最后一个版本的TS，以减少风险，你可以不使用过滤器，那么利润是2倍，但风险更高。

好了，继续开始交易吧
这对你来说是Welshab吗？你如何将模型转移到它上面？
 
Maxim Dmitrievsky#:
Norm, run in trade
你有一个天鹅绒实验室吗？你如何在那里转移模型？

不，它是一个tslab。
也想知道如何？
它是否建立在骰子上...
还有api C#，也许通过它。

 
Maxim Dmitrievsky#:
Tslab，这只是方便可视化的拐杖...所以你不必用R语言编写你的测试器
 
Roman#:

不，它是一个tslab。
也想知道如何？
它是否建立在骰子上...
还有一个C# api，也许也是通过它。

是的，所有的计算都是在R中完成的，我只向tslab发送价格和带买入信号的向量，我为TS放一些骰子，就这样。

这很蠢，但速度很快，而且我知道肯定的是，利润的计算不会出错，我可以对一些小事情进行优化。
 
mytarmailS#:
是的，所有的计算都是在R中完成的，我只向tslab发送价格和带买入信号的向量，我为cp放了一些骰子，就这样。

笨，但速度快，我知道它能无误地计算出利润+我可以优化小东西

我明白了。聪明，虽然。
我开始认为我已经在骰子上建立了一个模型 ))

目前，Python很方便。我已经写了我自己的测试器，但有可能通过api移植模型或交易。如果加入ONNX，它将是一门大炮。

我和M1 mac取得了联系，现在我已经等了半年的catbusta，他们承诺2周后发布。我现在在vin上使用一个虚拟机。
 
Roman#:

我明白了。你是个狡猾的人，不是吗？
我开始认为我是在用骰子做模型）。

我从立方体开始，这是我第一次编程，所以我也有tslab...
我不相信骰子能造出有用的东西。
