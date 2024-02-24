交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2575 1...256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582...3399 新评论 mytarmailS 2022.02.06 19:47 #25741 Aleksey Nikolayev#: 在文章中，卡尔曼在生成的数据上进行了测试。我不确定它在实际数据上是否会比LS的滑动版本更好。 不，不，在真实数据上，一切都很公平 Y_。 head(Y_) EWH EWZ 2000-08-01 1.947204 2.298111 2000-08-02 1.971071 2.285039 2000-08-03 1.994382 2.278438 2000-08-04 1.994382 2.317404 2000-08-07 2.012648 2.317404 2000-08-08 1.985123 2.317404 这是Y_ 数据的mu 和gamma。 Kalman <- estimate_mu_gamma_Kalman(Y_) 以及用Y_数据 进行的回测。 return_Kalman <- pairs_trading(Y_["::2003-03"], Kalman$gamma["::2003-03"], Kalman$mu["::2003-03"], "Kalman", plot = TRUE) 但问题是，在估计_mu_gamma....blahblah 回归和滚动回归分为跟踪和测试，好像有一个模型可以预测新的数据（新的传播），但是对于卡尔曼来说，它并不存在，我不明白里面是怎么运作的，如何用卡尔曼的新数据来建立传播。代码太不清楚了，我的眼睛都在流血。 Andrei Trukhanovich 2022.02.06 19:48 #25742 mytarmailS#: 我不明白这个卡尔曼()有什么用。 反正这三种策略都要解开，在卡尔曼之前解开第二种可能更容易--它有同样的原理--时间上的适应性，但它更简单。 mytarmailS 2022.02.06 19:56 #25743 Andrei Trukhanovich#: 反正这三种策略都要破解，在卡尔曼之前破解第二种策略可能更容易--它有相同的原理--时间上的适应性，但它更简单。 不，安德烈，第二种方式 效果很差。 也有非常好的对子采取...如果你把现实，上帝保佑，那卡尔曼会显示一些东西。 Aleksey Nikolayev 2022.02.06 20:07 #25744 mytarmailS#: 不，安德烈，第二种 效果很差。有一些非常好的对子被拍到......如果我们采取现实，上帝保佑，卡尔曼显示了一些东西。 所以这张图是对模拟数据的比较。在真实的数据上，他们进一步下降，在他们的前半部分，卡尔曼甚至略差。 粗略地说，对卡尔曼做了一些先验的假设，如果这些假设在现实中是真实的，那么卡尔曼就会好很多，反之亦然。 mytarmailS 2022.02.06 20:29 #25745 Aleksey Nikolayev#:粗略地说，对卡尔曼做了一些先验的假设，如果这些假设在现实中是真实的，那么卡尔曼会好得多，反之亦然。 我不这么认为。他只是为了好玩而模拟数据... 这是模型在真实 Y_ 数据上的训练情况。 LS <- estimate_mu_gamma_LS(Y_) rolling_LS <- estimate_mu_gamma_rolling_LS(Y_) Kalman <- estimate_mu_gamma_Kalman(Y_) 然后获取价差。 spread_LS <- compute_spread(Y_, LS$gamma, LS$mu, "LS") spread_rolling_LS <- compute_spread(Y_, rolling_LS$gamma, rolling_LS$mu, "rolling-LS") spread_Kalman <- compute_spread(Y_, Kalman$gamma, Kalman$mu, "Kalman") 然后进行回测。 在真正的回测之前，你并没有在合成数据上训练卡尔曼。 Aleksey Nikolayev 2022.02.06 20:53 #25746 mytarmailS#: 我不这么认为。他只是为了好玩而模拟数据。这是模型在真实 Y_ 数据上的训练情况。然后得到差价。然后进行回测。在真正的回测之前，你并没有在合成数据上训练卡尔曼。 先验假设首先是存储在软件包中的线性模型（在卡尔曼部分的开头描述），其次是这个模型的初始化参数，一般来说，从天花板上取。 Andrei Trukhanovich 2022.02.06 21:14 #25747 mytarmailS#: 不，Andrei，第二个滚动LS 非常糟糕。 并非如此。如果你看一下前面的图表，你可以看到实际的 "滚动 "是在~三分之一的样本过后触发的。在真实的数据上，如果有一个历史，这样的问题就不会发生。 但塔基-卡尔曼可能还是比较好，但我还是认为把它从炉子里分出来比较好。 [删除] 2022.02.06 21:46 #25748 mytarmailS#: 是的......特别是如果你是一个人道主义者。这不是鸢尾花上的森林）。这个卡尔曼没有任何东西是清楚的() 对所产生的价差的MA（又称卡尔曼）进行计算，当然是平滑掉 "噪音"。 mytarmailS 2022.02.06 21:51 #25749 Maxim Dmitrievsky#: MAshku（又名Kalman）对所产生的传播进行计数，当然要抹去 "噪音"。 https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/ 卡尔曼不是马什卡! Kalman Filter: Modelling Time Series Shocks with KFAS in R | DataScience+ Python and R tutorialsdatascienceplus.com When it comes to time series forecasts, conventional models such as ARIMA are often a popular option. While these models can prove to have high degrees of accuracy, they have one major shortcoming – they do not typically account for “shocks”, or sudden changes in a time series. Let’s see how we can potentially alleviate this problem using a... [删除] 2022.02.06 22:01 #25750 mytarmailS#: https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/ 我们以前和瑞纳和拖拉机一起走过这条路，有他们1条预测的例子 ))))) 我在笑 一种情况是领先，另一种情况是落后，总共是50/50。 1...256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在文章中，卡尔曼在生成的数据上进行了测试。我不确定它在实际数据上是否会比LS的滑动版本更好。
不，不，在真实数据上，一切都很公平 Y_。
这是Y_ 数据的mu 和gamma。
以及用Y_数据 进行的回测。
但问题是，在估计_mu_gamma....blahblah
回归和滚动回归分为跟踪和测试，好像有一个模型可以预测新的数据（新的传播），但是对于卡尔曼来说，它并不存在，我不明白里面是怎么运作的，如何用卡尔曼的新数据来建立传播。代码太不清楚了，我的眼睛都在流血。
我不明白这个卡尔曼()有什么用。
反正这三种策略都要解开，在卡尔曼之前解开第二种可能更容易--它有同样的原理--时间上的适应性，但它更简单。
不，安德烈，第二种方式 效果很差。
也有非常好的对子采取...如果你把现实，上帝保佑，那卡尔曼会显示一些东西。
所以这张图是对模拟数据的比较。在真实的数据上，他们进一步下降，在他们的前半部分，卡尔曼甚至略差。
粗略地说，对卡尔曼做了一些先验的假设，如果这些假设在现实中是真实的，那么卡尔曼就会好很多，反之亦然。
我不这么认为。他只是为了好玩而模拟数据...
这是模型在真实 Y_ 数据上的训练情况。
然后获取价差。
然后进行回测。
在真正的回测之前，你并没有在合成数据上训练卡尔曼。
先验假设首先是存储在软件包中的线性模型（在卡尔曼部分的开头描述），其次是这个模型的初始化参数，一般来说，从天花板上取。
不，Andrei，第二个滚动LS 非常糟糕。
并非如此。如果你看一下前面的图表，你可以看到实际的 "滚动 "是在~三分之一的样本过后触发的。在真实的数据上，如果有一个历史，这样的问题就不会发生。
但塔基-卡尔曼可能还是比较好，但我还是认为把它从炉子里分出来比较好。
是的......特别是如果你是一个人道主义者。
这不是鸢尾花上的森林）。
这个卡尔曼没有任何东西是清楚的()
MAshku（又名Kalman）对所产生的传播进行计数，当然要抹去 "噪音"。
卡尔曼不是马什卡!
我们以前和瑞纳和拖拉机一起走过这条路，有他们1条预测的例子 ))))) 我在笑
一种情况是领先，另一种情况是落后，总共是50/50。