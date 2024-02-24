交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2469

mytarmailS#:

这是怎么一回事呢？

所有需要的东西都在OHLC中，其他的数据是由它衍生出来的。最主要的是一个灵活的算法，它将找到一种方法，将OHLC转换为那些有更多权重的数据，同样这也是机器的任务。此外只有OHLC几乎在任何地方都是一样的，如果你看tick volume或其他东西，这个数据是不同的，还有点差等等。如果你在终端看图，你所需要的都在图上。

 
Evgeniy Ilin#:

你所需要的是在终端的图表上......你所需要的是一个......你所需要的是在终端的图表上......如果你不想复制你的OHLC模型来赚取利润，但如果你这样做，你不能偶然地告诉......

 
mytarmailS#:

没有人对10家经纪公司的交易者平均头寸的图表感兴趣？

没有人对价格与交易者的情绪呈反比关系的事实感兴趣吗？

难道没有人想知道为什么模型在新的数据下不起作用，为什么交易者总是亏损，为什么市场机制被揭示......吗？不感兴趣吗？

查看TheExpert的产品和他的帖子。他对这一主题很感兴趣，在市场上有关于这一主题的优秀产品。问他现在怎么想的。

我应该补充说，我也一直在做一些情感研究。学习过COT。主题是，确实情绪与价格呈正相关。但当我看了一下相关性，结果发现价值强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。

 
mytarmailS#:

为什么模型在新的数据上不起作用，为什么交易员不断失败，市场本身的机制揭示了......不？ 不感兴趣？

因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）......因为你不应该把价格变动从理解经济假设、反应和后果中剥离出来...更不用说从你的眼睛里...因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些不可以，如果他们是交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）......你通常不会打开咖啡机来加热披萨...

 
Vasiliy Sokolov#:

请看TheExpert的产品和他的帖子。他对这个话题很感兴趣，在市场上有关于这个问题的很好的产品。问他现在怎么想的。

是的，我记得TheExpert，我在他之前就已经进入了Oanda...

Vasiliy Sokolov #:

就我自己而言，我也很喜欢感情。我学习了COT。问题是，产品确实与价格正相关。但当我看了一下相关性，结果发现产品强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。

为什么要得出结论，有数学可以做，有DSP，等等。

我对价格和范围进行了代理以使其平滑，检查了范围和价格的交叉相关，以查看 "什么去哪里"。

你是对的，价格平均来说超过了范围，但这是平均而言，并不总是如此，我会继续寻找...

如果明天我不介意的话，我会在所有10个经纪人身上尝试这个模型，也许会有有趣的东西出现。

 
JeeyCi#:

因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）。

一个模型是为现实而存在的，阅读维基百科或其他东西...

JeeyCi#:

因为你不应该把价格变动与理解经济假设、反应和后果脱钩......更不用说你自己的眼睛了...

文字很美，但....赤裸裸的民粹主义...

JeeyCi#:

因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些市场不可以交易，如果他是一个交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）。

由于市场走势与参与者的预期相悖，其相关性为-0.7

这就是整个故事...

 
妈的，伙计们，我们不应该争论谁更早开始使用制裁，而应该争论谁更了解它，并能从中获得有用的东西。我早在2008年就了解了COT，它对我有什么好处。
 
Vasiliy Sokolov#:
没有人需要它））每个人都想要一个圣杯，甚至当他们得到它时，他们开始争论，证明他们的观点，甚至不尝试去做他们被告知的事情，这是事实，再加上他们的教育水平是基座的...

 
Andrei Trukhanovich#:
我也很抱歉，如果有什么事...
 
你只需找到一个有领先OI价格的经纪人（因为他们有不同的价格），圣杯 就在你的口袋里了)
