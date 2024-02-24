交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2469 1...246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476...3399 新评论 Evgeniy Ilin 2021.10.25 21:15 #24681 mytarmailS#: 这是怎么一回事呢？ 所有需要的东西都在OHLC中，其他的数据是由它衍生出来的。最主要的是一个灵活的算法，它将找到一种方法，将OHLC转换为那些有更多权重的数据，同样这也是机器的任务。此外只有OHLC几乎在任何地方都是一样的，如果你看tick volume或其他东西，这个数据是不同的，还有点差等等。如果你在终端看图，你所需要的都在图上。 mytarmailS 2021.10.25 21:22 #24682 Evgeniy Ilin#: 所有需要的东西都在OHLC中，其他的数据是由它衍生出来的。最主要的是一个灵活的算法，它将找到一种方法，将OHLC转换为具有更多权重的数据，同样这也是机器的任务。此外只有OHLC几乎在任何地方都是一样的，如果你看tick volume或其他东西，这个数据是不同的，还有点差等等。你所需要的一切都在终端的图表上。 你所需要的是在终端的图表上......你所需要的是一个......你所需要的是在终端的图表上......如果你不想复制你的OHLC模型来赚取利润，但如果你这样做，你不能偶然地告诉...... Vasiliy Sokolov 2021.10.25 21:26 #24683 mytarmailS#: 没有人对10家经纪公司的交易者平均头寸的图表感兴趣？没有人对价格与交易者的情绪呈反比关系的事实感兴趣吗？[1] -0.74 难道没有人想知道为什么模型在新的数据下不起作用，为什么交易者总是亏损，为什么市场机制被揭示......吗？不感兴趣吗？ 查看TheExpert的产品和他的帖子。他对这一主题很感兴趣，在市场上有关于这一主题的优秀产品。问他现在怎么想的。 我应该补充说，我也一直在做一些情感研究。学习过COT。主题是，确实情绪与价格呈正相关。但当我看了一下相关性，结果发现价值强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。 JeeyCi 2021.10.25 21:32 #24684 mytarmailS#: 为什么模型在新的数据上不起作用，为什么交易员不断失败，市场本身的机制揭示了......不？ 不感兴趣？ 因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）......因为你不应该把价格变动从理解经济假设、反应和后果中剥离出来...更不用说从你的眼睛里...因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些不可以，如果他们是交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）......你通常不会打开咖啡机来加热披萨... mytarmailS 2021.10.25 21:42 #24685 Vasiliy Sokolov#: 请看TheExpert的产品和他的帖子。他对这个话题很感兴趣，在市场上有关于这个问题的很好的产品。问他现在怎么想的。 是的，我记得TheExpert，我在他之前就已经进入了Oanda... Vasiliy Sokolov #: 就我自己而言，我也很喜欢感情。我学习了COT。问题是，产品确实与价格正相关。但当我看了一下相关性，结果发现产品强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。 为什么要得出结论，有数学可以做，有DSP，等等。 我对价格和范围进行了代理以使其平滑，检查了范围和价格的交叉相关，以查看 "什么去哪里"。 你是对的，价格平均来说超过了范围，但这是平均而言，并不总是如此，我会继续寻找... 如果明天我不介意的话，我会在所有10个经纪人身上尝试这个模型，也许会有有趣的东西出现。 mytarmailS 2021.10.25 21:58 #24686 JeeyCi#: 因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）。 一个模型是为现实而存在的，阅读维基百科或其他东西... JeeyCi#: 因为你不应该把价格变动与理解经济假设、反应和后果脱钩......更不用说你自己的眼睛了... 文字很美，但....赤裸裸的民粹主义... JeeyCi#: 因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些市场不可以交易，如果他是一个交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）。 由于市场走势与参与者的预期相悖，其相关性为-0.7 这就是整个故事... Vasiliy Sokolov 2021.10.25 22:21 #24687 妈的，伙计们，我们不应该争论谁更早开始使用制裁，而应该争论谁更了解它，并能从中获得有用的东西。我早在2008年就了解了COT，它对我有什么好处。 mytarmailS 2021.10.25 22:31 #24688 Vasiliy Sokolov#: 伙计们，我们不应该争论谁更早开始使用制裁，而应该争论谁更了解它并能从中获得有用的东西。我早在2008年就认识了COT，它对我有多大好处。 没有人需要它））每个人都想要一个圣杯，甚至当他们得到它时，他们开始争论，证明他们的观点，甚至不尝试去做他们被告知的事情，这是事实，再加上他们的教育水平是基座的... mytarmailS 2021.10.25 22:55 #24689 Andrei Trukhanovich#: 我也很抱歉，如果有什么事... Aleksey Nikolayev 2021.10.25 23:02 #24690 你只需找到一个有领先OI价格的经纪人（因为他们有不同的价格），圣杯 就在你的口袋里了) 1...246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是怎么一回事呢？
所有需要的东西都在OHLC中，其他的数据是由它衍生出来的。最主要的是一个灵活的算法，它将找到一种方法，将OHLC转换为那些有更多权重的数据，同样这也是机器的任务。此外只有OHLC几乎在任何地方都是一样的，如果你看tick volume或其他东西，这个数据是不同的，还有点差等等。如果你在终端看图，你所需要的都在图上。
你所需要的是在终端的图表上......你所需要的是一个......你所需要的是在终端的图表上......如果你不想复制你的OHLC模型来赚取利润，但如果你这样做，你不能偶然地告诉......
没有人对10家经纪公司的交易者平均头寸的图表感兴趣？
没有人对价格与交易者的情绪呈反比关系的事实感兴趣吗？
难道没有人想知道为什么模型在新的数据下不起作用，为什么交易者总是亏损，为什么市场机制被揭示......吗？不感兴趣吗？
查看TheExpert的产品和他的帖子。他对这一主题很感兴趣，在市场上有关于这一主题的优秀产品。问他现在怎么想的。
我应该补充说，我也一直在做一些情感研究。学习过COT。主题是，确实情绪与价格呈正相关。但当我看了一下相关性，结果发现价值强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。
为什么模型在新的数据上不起作用，为什么交易员不断失败，市场本身的机制揭示了......不？ 不感兴趣？
因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）......因为你不应该把价格变动从理解经济假设、反应和后果中剥离出来...更不用说从你的眼睛里...因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些不可以，如果他们是交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）......你通常不会打开咖啡机来加热披萨...
是的，我记得TheExpert，我在他之前就已经进入了Oanda...
就我自己而言，我也很喜欢感情。我学习了COT。问题是，产品确实与价格正相关。但当我看了一下相关性，结果发现产品强烈地取决于价格，而不是反过来。结论由你决定。
为什么要得出结论，有数学可以做，有DSP，等等。
我对价格和范围进行了代理以使其平滑，检查了范围和价格的交叉相关，以查看 "什么去哪里"。
你是对的，价格平均来说超过了范围，但这是平均而言，并不总是如此，我会继续寻找...
如果明天我不介意的话，我会在所有10个经纪人身上尝试这个模型，也许会有有趣的东西出现。
因为市场不是一个模型，而是一个现实（经济现实）。
一个模型是为现实而存在的，阅读维基百科或其他东西...
因为你不应该把价格变动与理解经济假设、反应和后果脱钩......更不用说你自己的眼睛了...
文字很美，但....赤裸裸的民粹主义...
因为交易者必须始终了解哪些市场可以交易，哪些市场不可以交易，如果他是一个交易者的话（因此，了解何时开启机器人，何时不开启）。
由于市场走势与参与者的预期相悖，其相关性为-0.7
这就是整个故事...
伙计们，我们不应该争论谁更早开始使用制裁，而应该争论谁更了解它并能从中获得有用的东西。我早在2008年就认识了COT，它对我有多大好处。
没有人需要它））每个人都想要一个圣杯，甚至当他们得到它时，他们开始争论，证明他们的观点，甚至不尝试去做他们被告知的事情，这是事实，再加上他们的教育水平是基座的...