交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2466

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:52 #24651
用有利可图的交易来显示这个信号。
没有它，你的应用程序只是市场上和代码中的几千个中的另一个。

Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:54 #24652
elibrarius#:
用盈利的交易显示信号。
没有它，你的应用程序只是市场上和代码中的几千个中的另一个。
这不是一个信号，而是一个指标。

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:56 #24653
Evgeny Dyuka#:
这不是一个信号，是一个指标。
根据你的指标进行交易并显示信号。

Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:57 #24654
elibrarius#:
用盈利的交易显示信号。
没有它，你的应用程序只是市场上和代码中的几千个 中的另一个。
展示市场上至少一个工作的神经网络解决方案。

Evgeny Dyuka 2021.10.25 11:58 #24655
elibrarius#:
运行你的指标并显示一个信号。
这是一个指标，再一次...这是个指标

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 11:59 #24656
Evgeny Dyuka#:
显示市场上至少有一个工作的神经网络解决方案。
你的工作吗？示范一下吧。

Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:00 #24657
elibrarius#:
你的能用吗？向我们展示它是如何工作的。
试试吧，它很容易安装，说明在这里

Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:01 #24658
Evgeny Dyuka#:
这是个指标，再一次...这是个指标
什么的指标？用于交易。在它上面进行交易，并通过信号服务在你的指标上显示你的交易。

Evgeny Dyuka 2021.10.25 12:02 #24659
elibrarius#:
你的能用吗？示范一下吧。
这是现在的一个屏幕截图

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 12:05 #24660
Evgeny Dyuka#:
这是现在的一个截图。
一张3-5个行业的照片并不能说明什么。100-200次真实的交易（或在3-4个月内）将显示出统计数字。还有缩减。
