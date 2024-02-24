交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2466

用有利可图的交易来显示这个信号。
没有它，你的应用程序只是市场上和代码中的几千个中的另一个。
 
elibrarius#:
这不是一个信号，而是一个指标。
 
Evgeny Dyuka#:
根据你的指标进行交易并显示信号。
 
elibrarius#:
展示市场上至少一个工作的神经网络解决方案。
 
elibrarius#:
这是一个指标，再一次...这是个指标
 
Evgeny Dyuka#:
显示市场上至少有一个工作的神经网络解决方案。
你的工作吗？示范一下吧。
 
elibrarius#:
试试吧，它很容易安装，说明 在这里
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka#:
什么的指标？用于交易。在它上面进行交易，并通过信号服务在你的指标上显示你的交易。
 
elibrarius#:
你的能用吗？示范一下吧。



这是现在的一个屏幕截图
 
Evgeny Dyuka#:
一张3-5个行业的照片并不能说明什么。100-200次真实的交易（或在3-4个月内）将显示出统计数字。还有缩减。
