交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2468

Evgeniy Ilin 2021.10.25 18:59 #24671
有趣的主题，虽然几乎毫无用处，这么多信息却几乎都是无用的。谁动了价格，为什么，为了什么，这些都是不必要的问题，以及使用什么数据进行分析。神经网络、机器学习、神...首先，你需要了解你在寻找什么。

mytarmailS 2021.10.25 19:08 #24672

JeeyCi 2021.10.25 19:29 #24673
elibrarius#: 一张3-5个交易的照片说明不了什么。100-200次的实际交易（或在3-4个月内）将显示统计数字。还有缩水。

为什么你要把神经网络和资金管理混为一谈？ 一个神经网络会给你一个信号（如果它被正确地训练--它所训练的只是概率，它仍然在推动市场），但你如何把你的资金管理和交易管理与它联系起来（一个有信号的指标）是你对风险的个人态度。

p.s. Evgeny Dyuka 感谢你提供的例子链接，但代码中的 逻辑总是更有趣)

[删除] 2021.10.25 19:35 #24674

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 19:44 #24675
你去吧。如果你无条件地相信这个指标。 发出信号吧。 我们会看到...

Evgeny Dyuka 2021.10.25 19:58 #24676
你的问题是什么？ 如果你去看前5个指标，看看评论中是否有要求先交易3个月，然后再发布。 如果你不擅长某件事情，你不必诉诸于扯皮。

MQL5 Code Base: Индикаторы
www.mql5.com
Лучшие индикаторы для MetaTrader 5 по рейтингу пользователей

JeeyCi 2021.10.25 20:04 #24677
Maxim Dmitrievsky#: 有一个计划，或者说可能有两个。 ... 2.通过任何分类器搜索策略，分析其内部结构（特征重要性、转变值和不同指标）。可以自动化，接近一些人工智能的模样。输出是一个黑盒子，但希望选择标准能发挥作用。

递归网络和贝叶斯方法，就其本身而言，既没有表现出从金融时间序列中提取 "记忆 "的能力，也没有得到关于新数据的最稳健模型的结论。

是的，有一些--我会看看的，谢谢...或者在这里。

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
www.researchgate.net
PDF | This paper proposes a new method to measure the relative importance of features in Artificial Neural Networks (ANN) models. Its underlying... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Aleksei Kuznetsov 2021.10.25 20:09 #24678
你的指标是否成功？

JeeyCi 2021.10.25 20:37 #24679
在这里，你显然错过了这5年 开始时的恐惧和贪婪主题......可能是因为你选择了递归式发展而不是递增式发展......？

mytarmailS 2021.10.25 21:12 #24680
没有人对10家经纪公司的交易者平均头寸的图表感兴趣？ 没有人对价格与交易者的情绪呈反比关系的事实感兴趣吗？ cor(cl,av) [1] -0.74 这难道不能解释为什么模型对新数据不起作用，为什么交易者总是输，为什么市场机制本身揭示......没有？
有趣的主题，虽然几乎没有用处，这么多信息，但几乎都是无用的。谁在动价格，为什么，这些问题都是多余的， 还有 用什么数据来分析。神经网络、机器学习、神...首先，你需要了解你在寻找什么。
如何？
一张3-5个交易的照片说明不了什么。100-200次的实际交易（或在3-4个月内）将显示统计数字。还有缩水。
为什么你要把神经网络和资金管理混为一谈？ 一个神经网络会给你一个信号（如果它被正确地训练--它所训练的只是概率，它仍然在推动市场），但你如何把你的资金管理和交易管理与它联系起来（一个有信号的指标）是你对风险的个人态度。
怎么说呢？
你怎么能在这里理解你呢？- 这条线5年了，什么都没有得到证明。
有一个计划，或者说可能有两个。
是的，有一些--我会看看的，谢谢...或者在这里。
它对你的指标有作用吗？
没有人对10家经纪公司的交易者平均头寸的图表感兴趣？
没有人对价格与交易者的情绪呈反比关系的事实感兴趣吗？
[1]
-0.74
这难道不能解释为什么模型对新数据不起作用，为什么交易者总是输，为什么市场机制本身揭示......没有？