如上所述，向NS输入的信息是非常重要的。例如，我使用Delta、OM和RealVolume，因为我认为这些信息对于一个工作仪器来说是直接重要的，无论是Si还是RTS指数。最主要的是，我们从市场中获取价值，我们在市场中工作。我试图从芝加哥证券交易所拿这些信息与Moex合作，但没有用，因此我们从我们工作的交易所拿这些信息。问题是还有哪些信息与莫斯科交易所市场有关？那么可能是选项部分，即所有使用的工具的周选项微笑参数。好的，在培训部分之外，还有什么可以对高质量的网络有帮助？
添加相关资产的价格。如果钢铁公司--伦敦证券交易所的钢铁报价，石油、天然气等。
怀疑，我认为它不会工作......
Delta、OI和RW不起作用，但每个人都把它们塞给NS
为什么这么说？有一个证明，或者至少有一个逻辑推理，然后我会告诉你我是如何使用它们的!
有证据表明--在这三个指标上至少没有一个确认的系统性收益案例。
浪费时间。
对于最年轻的人，我将用我的手指非常简单地解释 - 如果没有一个确认存在美人鱼的案例，那么最合理的解决方案是承认他们不存在
我不打算撒谎，这个曲线并不完美，但它确实存在，而且看起来相当有趣!!!!。而你说没有这样的证据，所以这里是!!!!
一个测试员？