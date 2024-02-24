交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2364 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 新评论 mytarmailS 2021.03.14 17:40 #23631 mytarmailS: 找到一个解决方案......) 可预测的... [删除] 2021.03.14 18:54 #23632 我已经写过如何在准备数据时将滑动窗口中的序列相关去除到几乎为零与符号/图案的尺度不变性没有被玩弄，人们会认为。取决于以什么作为参考点 最简单的方法是在波动率变化时改变属性（例如，MAC周期），等等。它将产生类似的效果。 mytarmailS 2021.03.14 19:01 #23633 Maxim Dmitrievsky: 我已经写过如何在准备数据时，将滑动窗口中的序列相关去除到几乎为零与符号/图案的尺度不变性没有被玩弄，人们会认为。取决于以什么作为起点。 哦，这是要思考的众多问题之一...... ========== 至于解决这个问题本身... 我使用语法回归（遗传学）生成规则，每个规则都可以被认为是一个事件，没有与索引绑定，只是一连串的触发器 像这样。 [1] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [2] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4" [3] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30" [4] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30" [5] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2" [6] "LO <= 18 & CL >= -9.5" [7] "SMA10 >= 0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8" [8] "LO <= OP & LO <= 13.1" [9] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4" [10] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2" [11] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10" [12] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8" [13] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP" .... .. .. 如果在一个事件中所有的规则都得到满足，检查是否有一个反弹或什么（无论在健身函数中写的是什么）。 这些规则真的有规律可循，而且一生有 100-200次点击率。 规则可以被组合成集合体（类似于随机森林）。 但这一切都非常耗费资源，但非常有前途，你绝对可以使用任何数学和架构，以及任何通过健身的目标 如果你有足够的计算能力，你可以尝试一切。 [删除] 2021.03.14 19:51 #23634 mytarmailS: 哦，这是要思考的众多问题之一......==========关于问题本身的解决方案......我用语法回归（genetics）生成规则，每个规则都可以被认为是一个事件，没有索引，只有一连串的触发器像这样。如果在一个事件中所有的规则都得到满足，则检查是否有反弹或什么（不管在健身函数中写了什么）。这些规则真的有规律可循，而且一生有 100-200次点击率。规则可以被组合成集合体（类似于随机森林）。但这一切都非常耗费资源，但非常有希望，我们绝对可以使用任何数学和架构，以及任何通过健身的目标如果你有计算能力，你可以做任何事情。 与季节性或其他过滤器相同，但条件更加复杂 对于国防部来说，这是很好的，因为各组的例子有时是相似的。 Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:16 #23635 mytarmailS: 傅里叶，我取前n个（2-5）振幅最大的谐波之和。 也就是说，它是通过眼睛来调整情节的吗？ Aleksey Vyazmikin 2021.03.14 21:20 #23636 mytarmailS: 只要你有计算能力，你就可以翻阅一切。这种方法到底是不是比我之前发布的遗传树快？我看到的结果是一样的--获得叶子并将它们组合成组--我已经做了这一切。我可以自己计算出获得中间结果所需要的东西，以评估它们。 补充：确实，这里也有一个将一个指标与另一个指标进行比较的规则--这确实是新的--我已经想了很久了。 [删除] 2021.03.15 07:24 #23637 Evgeny Dyuka: 微软为世界做的唯一有用的事情是VSCode Python的装饰人员不能以交互方式解决这个问题，我很累，要给他们发错误报告。 我已经从两台电脑上发出了错误报告，人们也给我写信)。 Aleksey Nikolayev 2021.03.15 08:26 #23638 Maxim Dmitrievsky: Python装饰者不能在交互式模式下修复它，我给他们发送错误报告时已经筋疲力尽了我已经从两台电脑上给他们发送了错误报告，人们也给我写信，答案是一切正常)。 所以，现在是时候换成 R了) A fresh start for R in VSCode Varun Guttikondamedium.com As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video... mytarmailS 2021.03.15 09:28 #23639 Aleksey Vyazmikin: 也就是说，它是通过眼睛调整到现场吗？ 不同的是。 Aleksey Vyazmikin: 这种方法到底是不是比我之前发布的遗传树快？ 不是的，这是根本上不同的规则... 方法不能比较"遗传编程"是一个方法的方向，其中一些程序编写其他程序，我只是以规则的形式实现它（可以是任何东西）。 遗传树是设计树的一个特例，具有遗传算法的味道。也就是说，通常不可行的帽子，因为输入到X,Y的索引有一个绑定。 Aleksey Vyazmikin: 补充说：确实，还有一条规则是将一个指数与另一个指数进行比较--这确实是新的--我已经想了很久了。 什么都有可能 Aleksey Vyazmikin 2021.03.15 10:02 #23640 mytarmailS: 因为输入是X,Y链接的指数 你投入了什么，就会得到什么。 好吧，我明白了，你不需要任何帮助。 1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经写过如何在准备数据时将滑动窗口中的序列相关去除到几乎为零
与符号/图案的尺度不变性没有被玩弄，人们会认为。取决于以什么作为参考点最简单的方法是在波动率变化时改变属性（例如，MAC周期），等等。它将产生类似的效果。
至于解决这个问题本身...
我使用语法回归（遗传学）生成规则，每个规则都可以被认为是一个事件，没有与索引绑定，只是一连串的触发器
像这样。
如果在一个事件中所有的规则都得到满足，检查是否有一个反弹或什么（无论在健身函数中写的是什么）。
这些规则真的有规律可循，而且一生有 100-200次点击率。
规则可以被组合成集合体（类似于随机森林）。
但这一切都非常耗费资源，但非常有前途，你绝对可以使用任何数学和架构，以及任何通过健身的目标
如果你有足够的计算能力，你可以尝试一切。
与季节性或其他过滤器相同，但条件更加复杂
对于国防部来说，这是很好的，因为各组的例子有时是相似的。
傅里叶，我取前n个（2-5）振幅最大的谐波之和。
这种方法到底是不是比我之前发布的遗传树快？我看到的结果是一样的--获得叶子并将它们组合成组--我已经做了这一切。
我可以自己计算出获得中间结果所需要的东西，以评估它们。补充：确实，这里也有一个将一个指标与另一个指标进行比较的规则--这确实是新的--我已经想了很久了。
微软为世界做的唯一有用的事情是VSCode
Python的装饰人员不能以交互方式解决这个问题，我很累，要给他们发错误报告。
我已经从两台电脑上发出了错误报告，人们也给我写信)。
所以，现在是时候换成 R了)
不同的是。
不是的，这是根本上不同的规则...
方法不能比较"遗传编程"是一个方法的方向，其中一些程序编写其他程序，我只是以规则的形式实现它（可以是任何东西）。
遗传树是设计树的一个特例，具有遗传算法的味道。也就是说，通常不可行的帽子，因为输入到X,Y的索引有一个绑定。
什么都有可能
你投入了什么，就会得到什么。
好吧，我明白了，你不需要任何帮助。