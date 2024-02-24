交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2363 1...235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.03.14 16:14 #23621 Alexander_K: 我看了看我的钱包--也没有现金的迹象......。 又到了把量具扭成废品的时候了...... Aleksey Nikolayev 2021.03.14 16:20 #23622 是的，下一个伟大的发现--无指标系统（在这个意义上，没有指标在每个条形上计数）。 顺便说一下，最简单的例子是 "之 "字形，如果你不把它理解为一条断线，而是简单地理解为一个顶点的列表。 mytarmailS 2021.03.14 16:29 #23623 Aleksey Mavrin: 这听起来很合理。但是！无论你采取什么特征，它们仍将是最后的n个值 ，即使n->无穷大，仅仅是因为特征的未来 值不能被采取）。所以原则上没有什么新东西，只是一个属性的集合，即使你把拜登的月亮星座放在那里。 让我们想象一下，市场上有一个模式。 我所说的模式，是指复杂的重复性结构。 一个模式是由一连串的 "事件 "组成的。 一个事件是一个规则或一个集群。 一个事件有3个参数 - 价格、时间、价值 考虑 指数中的序列是没有意义的 ，因为市场不是静止的，所以能考虑的只是事件的顺序和它们的参数。 下面是一个例子 非稳态市场上的相同模式 因此，任务是要找到这个模式 我忘了说，有一个事件我们也不知道，我们需要找到它。 mytarmailS 2021.03.14 16:32 #23624 Aleksey Nikolayev: 是的，下一个伟大的发现--无指标系统（在这个意义上，没有指标在每个条形上计数）。顺便说一下，最简单的例子是 "之 "字形，如果你不把它理解为一条断线，而是简单地理解为一个顶点的列表。 找到一个解决方案)) Aleksey Mavrin 2021.03.14 16:35 #23625 mytarmailS: 让我们想象一下，市场上有一个模式。因此，任务就是要找到这种模式。 这个例子和Alexey的上面的帖子完全一样，而你在写你的:)。 我不知道，如果你认为每个人都在用指标工作，他们不会。你的描述没有什么新意，所有MO族人长期以来一直在使用这种符号和许多其他符号及其混合物。 我不是在批评，只是想了解什么是新的东西，并为自己争取利益/想法。 Aleksey Mavrin 2021.03.14 16:40 #23626 它的本质是设置TA模式（一个人必须开始涉猎一些东西:））作为主要的例子，通过历史运行它们，最歪曲的时刻显示和3-5个按钮来对自己进行分类，所以它应该是有趣的）我不认为它们会有用，我可能一直在做，我开始用mql写，~55%最大。但这个过程本身应该是有粘性的，也许会有更多的想法出现。 ap：这里有一个想法--在市场上出售这样的玩具，比如猜测神经网络在这里发现了哪个图案，等等）。 mytarmailS 2021.03.14 16:46 #23627 Aleksey Mavrin: 这个例子与阿列克谢在上面的帖子中指出的完全一样，而你在写你的帖子时 :) ZZ是一百万种事件中的一种，它不是一个寻找模式的例子，Alexey说我在4年前对ZZ和网做了什么。 阿列克谢-马夫林。 你的描述没有什么新意，所有的MO学者长期以来一直在使用这种符号和许多其他符号及其混合物。 所有MO-人都使用特征矩阵 "X "和响应 "Y"。 一个特征矩阵是一个有固定大小的滑动窗口。 怎么样，我们找到很多模式了吗？)) 还没有一个MO专家找到，也永远不会找到，即使你训练GPT-6。 另外，我在网上没有找到一个可以找到这种东西的算法。 mytarmailS 2021.03.14 17:00 #23628 阿列克谢-马夫林。 我不是在批评，只是想了解什么是新的和对自己有用的/想法。 新的是，没有这样的算法（根本没有），只有一个能够在市场上找到的东西...... 我看到了两种意识，我对专家的想法感兴趣)) Aleksey Nikolayev 2021.03.14 17:24 #23629 Aleksey Mavrin: 其本质是将TA模式（人要开始涉猎一些东西:)）作为主要的例子，通过历史来运行，最歪的时刻显示出来，3-5个按钮来给自己分类，这样运行起来应该很有趣，我不认为好处会一下子出现，模式可能已经被大家运行了，我开始用mql写，~55%最大。 对结果与SB之间的差异的重要性进行计算将是有益的。人们可以选择一些参数--例如每段发现的图案总数，看看它在饱和期是如何不典型的。几乎不可能通过分析计算SB的参数分布，所以值得应用蒙特卡洛。通过随机洗刷增量，从价格中构建了许多SB的实现，并对每个实现的参数值进行计算。我们获得了一个大的样本，与此相关，我们看一下为初始价格获得的参数值。如果它强烈地转移到样本的某一端，这种模式需要进行更详细的研究。 Mikhail Mishanin 2021.03.14 17:32 #23630 我甚至懒得重读所讨论的内容!伙计们，让我们在这个主题内定义术语，否则我们都会在自己的迷雾中徘徊。 1.输入的归一化？ 它是什么，我有它的简单 - 我设法通过数学的极限（0,1），（-1,+1）来弯曲它 2.输出的因式分解？这是很难做到的(((((((( 我应该做什么？该系统必须进行交易! 它的意思是，要么。 1.预测价格--我认为这是最困难的! 2.预测EVENT - (-1)(0)(+1) - 这也是可质疑的))))。 3. 是的，这只是一个开始!!!! 所有这些到目前为止的***，与什么健身有关？ 1...235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我看了看我的钱包--也没有现金的迹象......。
又到了把量具扭成废品的时候了......
是的，下一个伟大的发现--无指标系统（在这个意义上，没有指标在每个条形上计数）。
顺便说一下，最简单的例子是 "之 "字形，如果你不把它理解为一条断线，而是简单地理解为一个顶点的列表。
这听起来很合理。但是！无论你采取什么特征，它们仍将是最后的n个值 ，即使n->无穷大，仅仅是因为特征的未来 值不能被采取）。
所以原则上没有什么新东西，只是一个属性的集合，即使你把拜登的月亮星座放在那里。
让我们想象一下，市场上有一个模式。
我所说的模式，是指复杂的重复性结构。
一个模式是由一连串的 "事件 "组成的。 一个事件是一个规则或一个集群。
一个事件有3个参数 - 价格、时间、价值
考虑 指数中的序列是没有意义的 ，因为市场不是静止的，所以能考虑的只是事件的顺序和它们的参数。
下面是一个例子
非稳态市场上的相同模式
因此，任务是要找到这个模式
我忘了说，有一个事件我们也不知道，我们需要找到它。
找到一个解决方案))
这个例子和Alexey的上面的帖子完全一样，而你在写你的:)。
我不知道，如果你认为每个人都在用指标工作，他们不会。你的描述没有什么新意，所有MO族人长期以来一直在使用这种符号和许多其他符号及其混合物。
我不是在批评，只是想了解什么是新的东西，并为自己争取利益/想法。
它的本质是设置TA模式（一个人必须开始涉猎一些东西:））作为主要的例子，通过历史运行它们，最歪曲的时刻显示和3-5个按钮来对自己进行分类，所以它应该是有趣的）我不认为它们会有用，我可能一直在做，我开始用mql写，~55%最大。
但这个过程本身应该是有粘性的，也许会有更多的想法出现。ap：这里有一个想法--在市场上出售这样的玩具，比如猜测神经网络在这里发现了哪个图案，等等）。
ZZ是一百万种事件中的一种，它不是一个寻找模式的例子，Alexey说我在4年前对ZZ和网做了什么。
所有MO-人都使用特征矩阵 "X "和响应 "Y"。
一个特征矩阵是一个有固定大小的滑动窗口。
怎么样，我们找到很多模式了吗？))
还没有一个MO专家找到，也永远不会找到，即使你训练GPT-6。
另外，我在网上没有找到一个可以找到这种东西的算法。
新的是，没有这样的算法（根本没有），只有一个能够在市场上找到的东西......
我看到了两种意识，我对专家的想法感兴趣))
其本质是将TA模式（人要开始涉猎一些东西:)）作为主要的例子，通过历史来运行，最歪的时刻显示出来，3-5个按钮来给自己分类，这样运行起来应该很有趣，我不认为好处会一下子出现，模式可能已经被大家运行了，我开始用mql写，~55%最大。
对结果与SB之间的差异的重要性进行计算将是有益的。人们可以选择一些参数--例如每段发现的图案总数，看看它在饱和期是如何不典型的。几乎不可能通过分析计算SB的参数分布，所以值得应用蒙特卡洛。通过随机洗刷增量，从价格中构建了许多SB的实现，并对每个实现的参数值进行计算。我们获得了一个大的样本，与此相关，我们看一下为初始价格获得的参数值。如果它强烈地转移到样本的某一端，这种模式需要进行更详细的研究。
我甚至懒得重读所讨论的内容!伙计们，让我们在这个主题内定义术语，否则我们都会在自己的迷雾中徘徊。
1.输入的归一化？ 它是什么，我有它的简单 - 我设法通过数学的极限（0,1），（-1,+1）来弯曲它
2.输出的因式分解？这是很难做到的((((((((
我应该做什么？该系统必须进行交易!
它的意思是，要么。
1.预测价格--我认为这是最困难的!
2.预测EVENT - (-1)(0)(+1) - 这也是可质疑的))))。
3.
是的，这只是一个开始!!!!
所有这些到目前为止的***，与什么健身有关？