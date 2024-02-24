交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2358 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 新评论 denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23571 在Finam的网站上也是如此，只是并非所有的指标都在那里定期更新。 denis.eremin 2021.03.07 13:56 #23572 在这两种情况下，不仅有一个实际的数字，而且还有一个预测--当预测和事实之间存在重大差异时的最大价格变动 [删除] 2021.03.07 14:25 #23573 denis.eremin: 进入Alpari日历，点击关于发布当前指标值的新闻 - 更多信息...- 该指标的历史数据 表格，包括发布日期 那里的信息是什么时期的？ Aleksey Mavrin 2021.03.07 14:39 #23574 有很多可以下载/备用的东西，感谢老美联储) https://www.federalreserve.gov/data.htm 在某个地方，甚至可以手工编制和下载一个时间同步的异质数量表。 Federal Reserve Board - Data www.federalreserve.gov The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC. denis.eremin 2021.03.07 14:53 #23575 Maxim Dmitrievsky: 那里的信息是什么时期的？ 你必须看一下每个指标的深度。 例如，Schweyar的失业率 一直到2007年中期的深度/。 是的，它可以被下载。 [删除] 2021.03.07 15:03 #23576 denis.eremin: 你必须看一下每个指标的深度。例如，瑞士的失业率--截至2007年中期的深度/。是的，你可以下载它。 诺玛斯，是否只能通过LC访问？ 啊，找到了，他们有一个fxstreet的日历 Aleksey Mavrin 2021.03.07 22:45 #23577 Aleksey Nikolayev: 最近我们一直在研究普拉多的作品）。所以我就用他书中的一句话来回答："基本面数据是极其规范化和低频的。鉴于市场上的公开供应，其中不太可能有任何可利用的价值。" 是基本数据导致了所有的趋势。我可以回忆起过去几年中商品货币（和商品）以及欧罗巴的强劲趋势。而商品货币已经相当经典地度过了这个阶段。 在任何震荡器上的任何最简单的古老策略都可以在未来5年内获得最大的利润。 但正如已经提到的，基本面总是有新的东西，因此，按历史分类/回归的经典模型是没有用的，普拉多可能是这个意思），（此外，没有很多大的趋势）而且很可能他们退化到2-3个最重要的指标。真正的任务 归结为处理整个新闻背景，它可能更接近AGI。 Uladzimir Izerski 2021.03.08 08:47 #23578 Aleksey Mavrin: 所有的趋势都是由基本数据引起的。在过去的几年里，我可以回忆起商品货币（和商品）和欧罗巴的强劲趋势。而商品货币相当经典地经历了这一过程。在任何震荡器上的任何最简单的古老策略都可以在未来5年内获得最大的利润。但正如已经注意到的那样，总有一些新的东西掺杂在基本面中，因此经典的历史分类/回归模型用处不大，这可能是普拉多的意思），（越是这样，大趋势就越少）而且很可能退化为2-3个最重要的指标。真正的任务 是处理整个新闻背景，这可能更接近于AGI。 为了使用FA，人们必须花费大量的时间来系统地数字化，以便进行机器处理。这对集体来说是可行的。对一个人来说，这将需要数年时间。我知道如何做，但我无法独自完成。 Evgeni Gavrilovi 2021.03.08 12:20 #23579 Maxim Dmitrievsky MO能按概率计算出信号质量吗？然后过滤出那些概率超过90%的人 Aleksei Kuznetsov 2021.03.08 13:52 #23580 Evgeni Gavrilovi: 国防部能否按概率计算出信号的质量？然后过滤出那些概率超过90%的人 我不是那个问的人，但我要告诉你。 也许。树木和森林。你只能选择训练图上>=90%等级的叶片。但在新的数据上，他们会给出50%的误差。这是针对TP=SL的教师标记。其他类型的标记也可以根据合适的比例来选择。但盈利能力很可能是零，就像我的情况一样。 1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
进入Alpari日历，点击关于发布当前指标值的新闻 - 更多信息...- 该指标的历史数据 表格，包括发布日期
那里的信息是什么时期的？
有很多可以下载/备用的东西，感谢老美联储)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
在某个地方，甚至可以手工编制和下载一个时间同步的异质数量表。
那里的信息是什么时期的？
你必须看一下每个指标的深度。
例如，Schweyar的失业率 一直到2007年中期的深度/。
是的，它可以被下载。
你必须看一下每个指标的深度。
例如，瑞士的失业率--截至2007年中期的深度/。
是的，你可以下载它。
诺玛斯，是否只能通过LC访问？
啊，找到了，他们有一个fxstreet的日历
最近我们一直在研究普拉多的作品）。所以我就用他书中的一句话来回答："基本面数据是极其规范化和低频的。鉴于市场上的公开供应，其中不太可能有任何可利用的价值。"
是基本数据导致了所有的趋势。我可以回忆起过去几年中商品货币（和商品）以及欧罗巴的强劲趋势。而商品货币已经相当经典地度过了这个阶段。
在任何震荡器上的任何最简单的古老策略都可以在未来5年内获得最大的利润。
但正如已经提到的，基本面总是有新的东西，因此，按历史分类/回归的经典模型是没有用的，普拉多可能是这个意思），（此外，没有很多大的趋势）而且很可能他们退化到2-3个最重要的指标。真正的任务 归结为处理整个新闻背景，它可能更接近AGI。
所有的趋势都是由基本数据引起的。在过去的几年里，我可以回忆起商品货币（和商品）和欧罗巴的强劲趋势。而商品货币相当经典地经历了这一过程。
在任何震荡器上的任何最简单的古老策略都可以在未来5年内获得最大的利润。
但正如已经注意到的那样，总有一些新的东西掺杂在基本面中，因此经典的历史分类/回归模型用处不大，这可能是普拉多的意思），（越是这样，大趋势就越少）而且很可能退化为2-3个最重要的指标。真正的任务 是处理整个新闻背景，这可能更接近于AGI。
为了使用FA，人们必须花费大量的时间来系统地数字化，以便进行机器处理。这对集体来说是可行的。对一个人来说，这将需要数年时间。我知道如何做，但我无法独自完成。
MO能按概率计算出信号质量吗？然后过滤出那些概率超过90%的人
国防部能否按概率计算出信号的质量？然后过滤出那些概率超过90%的人
也许。树木和森林。你只能选择训练图上>=90%等级的叶片。但在新的数据上，他们会给出50%的误差。这是针对TP=SL的教师标记。其他类型的标记也可以根据合适的比例来选择。但盈利能力很可能是零，就像我的情况一样。